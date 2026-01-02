Aura Zaharia rezumă profilul PRO TV ca „liderul incontestabil al pieței media din România, un brand care beneficiază de o audiență mare, dar și de încredere editorială, care îmbină forța televiziunii tradiționale cu dezvoltarea digitală și producția locală pentru a rămâne relevant într-un mediu economic volatil și competitiv”.

În anul 2024, compania a înregistrat o cifră de afaceri netă de 229 milioane de euro și un profit net în valoare de 70 milioane de euro. PRO TV a fost inclusă de către Revista Capital în „Top 300 Companii de Succes” din România, ediția 2025. Iar cu această ocazie, Aura Zaharia, Chief Financial Officer, a oferit un interviu în care a vorbit despre realizările recente și despre planurile de viitor.

CAPITAL: Ce investiții ați realizat în ultimul an? Ce investiții aveți plănuite pentru următorul sau următorii ani?

AURA ZAHARIA: În ultimul an, am investit atât în tehnologie, cât și în conținut relevant pentru piața din România. VOYO, securitatea IT și digitalizarea sunt și vor rămâne în focus. Avem în plan să continuăm investițiile în platforma de streaming și vrem să implementăm Inteligența Artificială în cât mai multe proiecte, întrucât, pe termen lung, acest lucru ne va ajuta să aducem publicului produse cât mai bune și, în egală măsură, să creștem productivitatea.

C: Care au fost principalele provocări prin care a trecut compania dumneavoastră în ultimul an?

AZ: Provocările ne ajută să devenim mai buni în ceea ce facem. Anul acesta, putem spune că principalele provocări au vizat platforma VOYO, cu atacurile cibernetice și pirateria de conținut. Am investit și investim în continuare în implementarea soluțiilor necesare pentru a preîntâmpina cât mai bine aceste situații.

C: Care sunt diferențiatorii companiei dumneavoastră în piața în care activați?

AZ: Brand puternic și leadership de audiență pe parcursul întregului an; Producție locală relevantă pentru audiența din România; Platforma digitală de streaming VOYO (video-on-demand) cu conținutul său original și exclusiv; Credibilitatea și reputația editorială a Știrilor PRO TV; PRO TV este parte din CME (Central European Media Enterprises), având astfel acces la know-how regional; Stabilitate și putere financiară pentru a face investiții inteligente.

C: Cum vă selectați și fidelizați angajații?

AZ: Procesul de selecție a angajaților PRO TV se bazează întotdeauna pe o analiză atentă a experienței, a competențelor necesare pentru fiecare rol și pe compatibilitatea cu valorile companiei.

Fidelizarea echipei se construiește prin cultivarea unei culturi organizaționale pozitive și prin crearea unui mediu în care progresul este vizibil, oamenii se simt apreciați și motivați să contribuie activ.

Această atmosferă se datorează mai multor factori: proiectele captivante la care lucrăm, modul deschis și autentic în care comunicăm, disponibilitatea echipamentelor si programelor potrivite, beneficiile introduse în ultimii ani, preocuparea constantă pentru inovație și pentru dezvoltarea personală și profesională, programe diverse, inclusiv inițiative ESG, ce încurajează implicarea directă a angajaților în propunerea de idei și soluții pentru îmbunătățire.

Toate acestea transformă PRO TV într-un loc în care oamenii nu doar se simt bine, ci se mândresc că fac parte din această echipă.

C: Ce programe de CSR ați desfășurat în ultimul an? Ce programe aveți prevăzute pentru următorul an?

AZ: Programele de CSR desfășurate în ultimul an sunt selectate pentru a aduce un impact pozitiv asupra nivelului de educație din România. Am implementat o serie de inițiative prin ONG-uri partenere pe care le-am sponsorizat și monitorizat în implementarea proiectelor din ultimul an.

Acțiuni de educare în școli, licee, implementarea de platforme educaționale pentru copii, susținerea programelor de educație a talentelor pentru a putea participa la concursuri și olimpiade internaționale. Am alocat cele mai mari burse private pentru copiii cu rezultate excepționale de la sate, fonduri fără de care acești copii nu ar putea continua studiile.

Am susținut crearea unei curricule pentru un curs de sustenabilitate și ESG pentru a fi predată în școli și licee și am contribuit la formarea unui curs pentru jurnaliștii din România, pentru a aborda și integra în storyurile lor elemente de sustenabilitate.

În fiecare an avem alocat un buget de spoturi pentru ONG-uri care vor să se promoveze pe canalele noastre în mod gratuit. Cel mai probabil vom continua să dezvoltăm aceste proiecte și în anii următori.

C: Cum ați caracteriza mediul economic din România?

AZ: Mediul economic actual este relativ instabil, cu inflație și schimbări fiscale, dar în același timp favorabil dacă putem avea resurse să investim în conținut, digitalizare și AI. Mediul privat, inclusiv companiile media, se confruntă cu schimbari frecvente de taxe și reglementări, ceea ce îngreunează planificarea pe termen lung.

C: Cum vedeți viitorul economic al țării? Dar al companiei dumneavoastră în acest mediu?

AZ: Creșterea economică este modestă, cu risc inflaționist destul de mare în viitor, ceea ce va pune o presiune mare, în continuare, pe costuri. Apetitul de consum media ar putea să fie sub presiune.

Pe de altă parte, televiziunea în România este un canal foarte puternic de media, care face ca tranziția către digital să fie mai lentă decât în alte țări europene. PRO TV va continua să performeze bine, ținând cont de context, dar și de strategia sa pe termen mediu și lung.

C: Dacă ar fi să vă caracterizați compania printr-o frază, care ar fi aceea?

AZ: PRO TV este liderul incontestabil al pieței media din România, un brand care beneficiază de o audiență mare, dar și de încredere editorială, care îmbină forța televiziunii tradiționale cu dezvoltarea digitală și producția locală pentru a rămâne relevant într-un mediu economic volatil și competitiv.

C: Cât de mult v-a afectat situația tensionată de la granițele României? Puteți da exemple concrete?

AZ: Situația geopolitică ne-a afectat destul de mult prin prisma presiunilor inflaționiste, creșterea costurilor pe care am fost nevoiți să le gestionăm cât mai bine posibil pentru a putea face față mediului economic volatil.