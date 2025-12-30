Alex Mihai Stoenescu a arătat că ascensiunea lui Nicolae Ceaușescu nu poate fi înțeleasă fără a lua în calcul ocupația sovietică și structura internă a Partidului Comunist din România. Potrivit istoricului, partidul nu era o formațiune unitară, ci funcționa ca o filială a Partidului Bolșevic Sovietic, fragmentată în mai multe nuclee de putere.

Una dintre aceste fracțiuni era gruparea formată în jurul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Acest nucleu s-a coagulat în penitenciare precum Doftana, Caransebeș sau lagărul de la Târgu Jiu, unde a fost și Ceaușescu. Istoricul a explicat că acest mediu a creat legături solide între viitorii lideri ai partidului.

Un alt pol de putere descris de istoric a fost gruparea condusă de Ana Pauker. Potrivit explicațiilor, Ana Pauker a fost arestată în România, ulterior a plecat în URSS, iar după 23 august 1944 s-a întors în țară ca emisar al Moscovei.

Alex Mihai Stoenescu a explicat că Ana Pauker s-a prezentat în fața conducerii partidului ca reprezentant direct al lui Iosif Stalin, susținând că transmite deciziile și voința acestuia. Această poziționare i-a oferit autoritate și influență imediată.

„Ana Pauker, o evreică din România care, mă rog, a fost arestată, s-a făcut proces. Până la urmă a plecat în URSS și s-a întors de acolo la sfârșitul lui august, deci după 23 august, s-a întors în țară ca fiind emisară personală a lui Stalin. Aici este un subiect de cercetare și le recomand tinerilor istorici să analizeze cu atenție acest aspect pentru

că eu am găsit niște similitudini extraordinare cu atitudinea unor persoane implicate în eveniment. De exemplu, Brucan și Militaru care au prezentat, în grupul restrâns, CFSN-ul ăla, în grupul lui Ion Iliescu, au prezentat în permanență faptul că ei au luat legătura cu sovieticii și mai ales Brucan că exprimă deciziile, hotărârile lui Gorbaciov și ale Uniunii Sovietice. Ori lucrul ăsta s-a întâmplat exact în 1944 cu Ana Pauker. Ana Pauker a venit în țară și le-a spus celor din partid, celor care mai acolo prin conducere: „eu am discutat cu tovarășul Stalin și dânsul a hotărât cutare și cutare”. Și ea s-a prezentat ca fiind emisarul, reprezentantul voinței supreme, care era Stalin în acel moment.”

Istoricul a relatat că, în anii ’50, în timpul epurărilor interne, Gheorghiu-Dej a afirmat într-o ședință a Biroului Politic că Ana Pauker ar fi mințit în privința mandatului primit de la Stalin. Conform declarației sale, Stalin ar fi negat că i-ar fi oferit instrucțiuni directe și ar fi cerut conducerii românești să urmeze propria linie politică.

Această afirmație a fost folosită pentru a justifica îndepărtarea Anei Pauker și consolidarea definitivă a grupării lui Gheorghiu-Dej.

„După mulți ani de zile, prin 52-53, 56 când a început epurarea și când Ana Pauker a fost îndepărtată de la conducerea partidului și a statului, Gheorghe Gheorghiu Dej a dat o declarație într-o ședință a Biroului central al partidului, Biroului politic. El a dat o declarație foarte interesantă și el le-a spus atunci: „să știți că în 44 când a venit Ana Pauker așa ne-a spus, că a venit cu instrucțiuni și cu decizii și cu recomandări făcute de tovarășul Stalin. Ori, spune Gheorghiu Dej, când am ajuns la prima întâlnire cu tovarășul Stalin, i am spus: „Ce facem? Urmăm indicațiile tovarășei Ana Pauker? Și Salin a spus: „Nu, domnule, nu i-am dat nicio indicație. Voi urmați linia cutare”. Deci Stalin neagă că ar fi instruit-0, iar Ana Pauker s-a erijat, deci a mințit. Ar fi improvizat ca să-și asigure autoritatea și conducerea partidului. Ar fi improvizat că ea reprezintă de fapt vocea lui Stalin. Iar Gheorghiu Dej spune în ședință acolo, zice: „Domnule, când am stat de vorbă cu tovarășul Stalin a spus că „nu-i adevărat, domnule, nu i-am dat nicio indicație. Voi să urmați calea comunismului românesc”.”

Alex Mihai Stoenescu a mai explicat că Ana Pauker și-a construit o rețea extinsă de influență, formată din colaboratoare apropiate, inclusiv soții de activiști, secretare și persoane aflate în anturajul liderilor comuniști.