Marți, 30 decembrie, a fost difuzat un nou episod al podcastului „Evenimentul Istoric”, în exclusivitate pe canalul de YouTube „HAI România!” al EVZ-Capital. Istoricul Alex Mihai Stoenescu a abordat una dintre temele recurente din discursul public postcomunist: originea socială și etnică a lui Nicolae Ceaușescu și familia din care a provenit fostul lider comunist.

Pornind de la o întrebare legată de statutul social al familiei Ceaușescu, istoricul a explicat că multe dintre ideile vehiculate de-a lungul timpului sunt mituri sau deformări propagate fie din necunoaștere, fie cu intenție propagandistică.

Alex Mihai Stoenescu a precizat că tatăl lui Nicolae Ceaușescu nu provenea dintr-o familie săracă, așa cum s-a sugerat adesea, ci făcea parte din categoria țăranilor mijlocași. Potrivit istoricului, familia avea pământ și nu se afla la marginea societății rurale.

Mai mult, tatăl lui Ceaușescu ar fi avut o apartenență politică liberală, aspect confirmat chiar de Nicolae Ceaușescu în propriul dosar de cadre, unde acesta menționa că provenea dintr-o familie de țărani mijlocași și că tatăl său făcuse politică liberală.

Istoricul a explicat că această implicare politică la nivel local nu era una ieșită din comun pentru perioada interbelică, făcând o paralelă cu tipologia țăranului activ civic, apropiat de primar și de partidul aflat la conducerea comunității, model frecvent întâlnit în satele românești ale vremii și ilustrat și în romanul Moromeții.

„Familia lui Ceaușescu. Erau oameni într-o stare mai de jos?”, a fost întrebarea pusă de gazda Manu Ionescu.

„Vă răspund pe loc, că văd că s-a pus și întrebarea asta dacă Ceaușescu a fost liberal. Tatăl lui a fost liberal. A fost cu politica liberală. Erau țărani mijlocași. Deci nu erau țărani săraci. Aveau teren, aveau pământ. Și ca Ilie Moromete, care era cu partidele… țineți minte dacă ați văzut filmul, dacă ați citit cartea, că era omul primarului, care era cu partidul. Ăsta îl chema la ședință, la întruniri. Exact aceeași situație (și la tatăl lui Ceaușescu – n.red.). Era un țăran care avea o apartenență politică și era cu liberalii. De ce știm asta? Pentru că Ceaușescu însuși în dosarul lui de cadre a scris: „Tată a făcut politică liberală și am făcut parte într o familie de țărani mijlocași.” Deci nu sunt povești, e chiar declarația lui și realitatea”, a explicat Alex Mihai Stoenescu.

Un alt subiect abordat în podcast a fost cel legat de locul nașterii lui Nicolae Ceaușescu și de speculația apărută după 1989 privind presupusa sa origine etnică. Alex Mihai Stoenescu a reamintit că Ceaușescu s-a născut la 26 ianuarie 1918 în Cătunul Tătărăi, o localitate aparținătoare comunei Scornicești.

El a subliniat că, imediat după Revoluție, în contextul aparițiilor haotice de la Televiziunea Română, un fost propagandist al regimului a lansat ideea că Ceaușescu nu ar fi fost român, ci tătar, folosind drept argument denumirea cătunului.

Istoricul a calificat această afirmație drept falsă și lipsită de orice bază științifică. El a explicat că numele Cătunului Tătărăi provenea de la existența temporară, în trecut, a unei tabere de tătari, fără legătură cu populația stabilă de acolo.

Conform Marelui Dicționar Geografic al României, localitatea era locuită exclusiv de români, iar aceștia erau moșneni, adică țărani liberi, fapt care contrazice categoric teoria conspiraționistă apărută după 1989.