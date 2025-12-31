Alex Mihai Stoenescu demontează miturile despre originile lui Nicolae Ceaușescu
Marți, 30 decembrie, a fost difuzat un nou episod al podcastului „Evenimentul Istoric”, în exclusivitate pe canalul de YouTube „HAI România!” al EVZ-Capital. Istoricul Alex Mihai Stoenescu a abordat una dintre temele recurente din discursul public postcomunist: originea socială și etnică a lui Nicolae Ceaușescu și familia din care a provenit fostul lider comunist.
Pornind de la o întrebare legată de statutul social al familiei Ceaușescu, istoricul a explicat că multe dintre ideile vehiculate de-a lungul timpului sunt mituri sau deformări propagate fie din necunoaștere, fie cu intenție propagandistică.
Alex Mihai Stoenescu a precizat că tatăl lui Nicolae Ceaușescu nu provenea dintr-o familie săracă, așa cum s-a sugerat adesea, ci făcea parte din categoria țăranilor mijlocași. Potrivit istoricului, familia avea pământ și nu se afla la marginea societății rurale.
Mai mult, tatăl lui Ceaușescu ar fi avut o apartenență politică liberală, aspect confirmat chiar de Nicolae Ceaușescu în propriul dosar de cadre, unde acesta menționa că provenea dintr-o familie de țărani mijlocași și că tatăl său făcuse politică liberală.
Istoricul a explicat că această implicare politică la nivel local nu era una ieșită din comun pentru perioada interbelică, făcând o paralelă cu tipologia țăranului activ civic, apropiat de primar și de partidul aflat la conducerea comunității, model frecvent întâlnit în satele românești ale vremii și ilustrat și în romanul Moromeții.
„Familia lui Ceaușescu. Erau oameni într-o stare mai de jos?”, a fost întrebarea pusă de gazda Manu Ionescu.
„Vă răspund pe loc, că văd că s-a pus și întrebarea asta dacă Ceaușescu a fost liberal.
Tatăl lui a fost liberal. A fost cu politica liberală. Erau țărani mijlocași. Deci nu erau țărani săraci.
Aveau teren, aveau pământ. Și ca Ilie Moromete, care era cu partidele… țineți minte dacă ați văzut filmul, dacă ați citit cartea, că era omul primarului, care era cu partidul. Ăsta îl chema la ședință, la întruniri. Exact aceeași situație (și la tatăl lui Ceaușescu – n.red.).
Era un țăran care avea o apartenență politică și era cu liberalii. De ce știm asta? Pentru că Ceaușescu însuși în dosarul lui de cadre a scris: „Tată a făcut politică liberală și am făcut parte într o familie de țărani mijlocași.”
Deci nu sunt povești, e chiar declarația lui și realitatea”, a explicat Alex Mihai Stoenescu.
Încercare de dezinformare la Revoluție: „Stați liniștiți! Ceaușescu n-a fost român, a fost tătar”
Un alt subiect abordat în podcast a fost cel legat de locul nașterii lui Nicolae Ceaușescu și de speculația apărută după 1989 privind presupusa sa origine etnică. Alex Mihai Stoenescu a reamintit că Ceaușescu s-a născut la 26 ianuarie 1918 în Cătunul Tătărăi, o localitate aparținătoare comunei Scornicești.
El a subliniat că, imediat după Revoluție, în contextul aparițiilor haotice de la Televiziunea Română, un fost propagandist al regimului a lansat ideea că Ceaușescu nu ar fi fost român, ci tătar, folosind drept argument denumirea cătunului.
Istoricul a calificat această afirmație drept falsă și lipsită de orice bază științifică. El a explicat că numele Cătunului Tătărăi provenea de la existența temporară, în trecut, a unei tabere de tătari, fără legătură cu populația stabilă de acolo.
Conform Marelui Dicționar Geografic al României, localitatea era locuită exclusiv de români, iar aceștia erau moșneni, adică țărani liberi, fapt care contrazice categoric teoria conspiraționistă apărută după 1989.
„Ceaușescu s-a născut, de regulă se spune la Scornicești. Da, era o comună Scornicești, care avea mai multe sate și comune pe lângă ea. În Cătunul Tătărăi e locul unde la 26 ianuarie 1918 s-a născut Nicolae Ceaușescu, în Cătunul Tătărăi.
Tinerii noștri sau cine n-a apucat primele transmisiuni ale televiziunii române libere din decembrie ’89, n-o să știe că atunci când au venit tot felul de figuri pe televiziune și au început să spună necazul lor și cum au fost nenorociți de Ceaușescu, de regim și așa mai departe…
Atunci a apărut și propagandistul de televiziune numărul unu al lui Ceaușescu, ăla care făcea emisiunile cu politica externă a lui Ceaușescu, ăla care făcea documentare care se prezenta, mi se pare, în fiecare duminică, „Drumuri Europene”, ăla care făcea toată propaganda cu protocolonismul, cu românii în străinătate, marile valori, cu anvergura internațională a lui Nicolae Ceaușescu.
Apare și el la televizor atunci acolo printre ăia și spune: „Domnule, vă spun eu un secret. Ceaușescu n-a fost român. Ceaușescu a fost tătar. El nu s-a născut în satul Scornicești de români, ci s-a născut în satul Tătărăi, care era de tătari”.
N-am să exploatez prea mult această prostie spusă de acest propagandist, care, între altele, nu era român, era evreu. Asta e partea… pe mine m-a amuzat când l-am văzut, că-l știam. Era șeful cu propaganda pe televiziune, cinematografică și pe televiziune.
Și ăsta zice: „Nu, domnule, stați liniștiți români. Ceaușescu n-a fost român, a fost tătar”. Ceea ce este o prostie.
Cătunul Tătărăi se numea astfel pentru că acolo fusese o tabără vremelnică a unor unui grup de tătari. N-avea nicio legătură cu locuitorii. Iar potrivit Marelui Dicționar Geografic Român, cătunul Tătărăi era format 100% din români și al doilea element fundamental – erau moșneni. Erau țărani liberi”, a mai explicat Alex Mihai Stoenescu.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.