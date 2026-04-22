Delta Dunării, unul dintre cele mai prețioase ecosisteme din Europa, a fost la un pas de a fi transformată iremediabil într-o uriașă zonă agricolă. Visul lui Nicolae Ceaușescu viza desecarea masivă pentru a face loc culturilor de cereale și fermelor piscicole industriale. Subiectul a fost analizat recent în cadrul podcastului Condamnați la cultură, moderat de Liviu Mihaiu pe canalul de YouTube Hai România și pe evz.ro.

Invitații ediției, Mălin Mușetescu, fost guvernator al Deltei, și jurnalistul Răzvan Cucui, au dezbătut impactul pe care viziunea fostului dictator l-ar fi avut asupra biodiversității și cum, chiar și după Revoluție, presiunea asupra terenurilor din Deltă nu a încetat.

Conform planurilor regimului comunist, Delta Dunării nu trebuia să rămână un sanctuar al naturii, ci o resursă economică exploatată la maximum. Mălin Mușetescu a explicat cifrele alarmante care stăteau la baza acestui proiect de transformare radicală a peisajului.

Deși Delta a devenit Rezervație a Biosferei și a intrat sub protecția UNESCO imediat după 1990, mentalitățile vechi au continuat să existe în rândul specialiștilor din teritoriu.

Mălin Mușetescu a povestit o scenă simbolică petrecută în 1992, pe când lucra la Ministerul Mediului și îl însoțea pe Marian Traian Gomoiu, primul guvernator al rezervației.

„În 1992, lucram la Ministerul Mediului. Și pe vremea aia era primul guvernator al rezervației, Gomoiu. Și mă duceam, filmam, că ăsta era postul meu, era un post de operator, făceam film în Deltă. Dar cu aplicație clară pe mediu. Mergeam aproape săptămânal în Deltă și filmam. Mă cheamă domnul Gomoiu, că avem de filmat niște pelicani, că am găsit un loc. Bun, și mergeam. Și într-o zi m-a dus la o fostă fermă de studiu, făceau ei cercetări acolo. Agronomul șef era acolo, restul era pus pe butuci. Și era o dezbatere nostimă între cei doi, între domnul Gomoiu, care voia să-i demonstreze că în Delta Dunării se poate face agricultură și bio, fără nenorocirile alea de chimicale. Iar agricultorul voia să-i demonstreze că nu se poate. Și erau niște loturi în astea cu tot felul de legume ce aveau acolo. Și evident că era așa, o pâslă de rochița rândunicii peste. Și ăsta a zis, ce-i aici? Păi uite. Asta se întâmplă dacă nu dau cu chimicale”, a detaliat Mușetescu.

În ciuda statutului de zonă protejată, Liviu Mihaiu, care a ocupat de asemenea funcția de guvernator al Deltei Dunării, a tras un semnal de alarmă privind situația actuală.

Presiunile pentru utilizarea agricolă a terenurilor din Deltă sunt în continuare prezente, iar procesul de renaturare este unul lent și dificil.