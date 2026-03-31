Într-o ediție specială a podcastului „Condamnați la cultură”, moderat de Liviu Mihaiu pe canalul de YouTube „Hai România” (evz.ro), un elev de clasa a III-a a reușit să pună oglinda în fața sistemului de învățământ românesc. Matei, un pasionat de lectură care a început să citească la vârsta de 4 ani, propune o reformă radicală a relației elev-profesor-părinte.

Pentru Matei, educația nu ar trebui să fie un monolog, ci un dialog continuu. Viziunea sa despre școala ideală include:

Feedback bidirecțional: Profesorii nu doar să predea, ci să și învețe de la elevi.

Evaluarea pedagogilor: Elevul propune ca și profesorii să poată primi „note proaste” dacă nu reușesc să transmită informația eficient.

Notele ca oglindă, nu ca scop: O critică adusă presiunii exercitate de părinți pentru note mari, care de multe ori nu reflectă cunoștințele reale.

O observație matură a lui Matei vizează modul în care adulții intervin în certurile dintre copii. Tânărul invitat consideră că supraprotecția profesorilor poate fi dăunătoare pe termen lung:

„În viață nu o să existe mereu un profesor care să îți rezolve conflictele. Trebuie să înveți să ți le rezolvi singur, să nu trăiești într-o bulă.”

Această abordare susține dezvoltarea inteligenței emoționale și a rezilienței, pregătind copilul pentru provocările reale ale vieții de adult.

Matei atrage atenția asupra unei greșeli frecvente în parenting: forțarea copiilor către activități care nu îi reprezintă (de exemplu, lecțiile de pian vs. dorința de a deveni inginer).

Pasiunea nativă: Susținerea trebuie să urmeze înclinația naturală a copilului.

Libertatea de alegere: Succesul vine din plăcerea de a face ceea ce îți place, nu din obligație.

Într-o lume a ecranelor, Matei preferă „călătoria în timp” oferită de paginile unei cărți. Pentru el, lectura este un portal către lumi paralele unde: