Documentul apare în contextul reformei administrației publice și al măsurilor de eficientizare promovate la nivel guvernamental de către Ilie Bolojan, reformă care a generat interpretări diferite la nivelul autorităților locale.

Potrivit interpretării transmise de Sindicatul Național Forța Legii, reducerea cu 30% a numărului de posturi nu presupune obligativitatea concedierii personalului.

Sindicatul susține că scopul principal al actului normativ este reorganizarea structurilor administrative și optimizarea organigramelor, nu diminuarea directă a numărului de angajați din primării sau consilii județene.

În acest sens, sunt indicate mai multe mecanisme legale care ar permite evitarea disponibilizărilor, precum:

eliminarea posturilor vacante;

redistribuirea reducerilor între categorii de funcții;

ajustarea structurii interne fără afectarea personalului activ.

În circulara transmisă, sindicatul atrage atenția asupra unor limite importante prevăzute de legislație:

reducerea de 30% se aplică la numărul maxim de posturi stabilit la nivel instituțional, nu la posturile ocupate;

există un prag de maximum 20% pentru posturile ocupate care pot fi desființate;

orice decizie trebuie fundamentată juridic și administrativ;

consultarea sindicatelor este obligatorie înaintea aplicării măsurilor.

De asemenea, documentul subliniază că în anumite situații reducerea poate fi realizată fără impact bugetar, prin eliminarea posturilor vacante.

Un punct esențial din poziția sindicală îl reprezintă existența unor alternative legale la concedieri. Printre acestea se numără:

diminuarea cheltuielilor de personal fără desființarea posturilor ocupate;

redistribuirea reducerilor între structuri administrative diferite;

aplicarea graduală a măsurilor de reorganizare.

Sindicatul susține că, în multe unități administrativ-teritoriale, aplicarea corectă a acestor mecanisme ar putea elimina necesitatea disponibilizărilor.

Circulara transmisă de sindicat avertizează că aplicarea incorectă a prevederilor legale poate genera consecințe juridice importante pentru autoritățile locale. Printre principalele riscuri identificate se află posibilitatea ca instanțele de judecată să anuleze hotărârile de reorganizare adoptate nelegal, ceea ce ar afecta întregul proces administrativ.

De asemenea, în situația în care au fost dispuse disponibilizări fără respectarea cadrului legal, poate fi dispusă reintegrarea personalului afectat în funcțiile deținute anterior, cu toate efectele salariale aferente perioadei de întrerupere.

În plus, autoritățile locale se pot confrunta cu obligația de a achita despăgubiri salariale, ceea ce poate genera presiune suplimentară asupra bugetelor instituțiilor publice.

Sindicatul subliniază că orice măsură de reorganizare trebuie fundamentată prin documentație completă, susținută de calcule și justificări clare, precum și prin respectarea strictă a procedurilor administrative prevăzute de legislația în vigoare.