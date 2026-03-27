Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat vineri reforma Guvernului privind administraţia locală, susţinând că ideea de reformă nu ar trebui să fie asociată automat cu disponibilizările.

Întrebat despre miile de angajaţi din administraţia locală care ar putea să-şi piardă locuri de muncă în perioada următoare, Grindeanu a afirmat că, după adoptarea unor pachete legislative anul trecut, în spaţiul public a apărut o retorică potrivit căreia administraţia locală ar funcţiona defectuos, iar solicitările primarilor pentru finanţarea unor proiecte de infrastructură ar fi motivate de interese nelegitime.

El a susţinut că s-a creat impresia că investiţiile în asfaltare, iluminat public, alimentări cu apă sau canalizare nu ar fi necesare în comunităţile respective, ci ar reprezenta doar pretexte pentru fapte de corupţie sau pentru angajarea unor persoane apropiate.

„În vara anului trecut, după ce a trecut pachetul 1 şi pachetul 2, a început o nouă retorică în România, cea de a spune cât de prost merge administraţia locală, cum cei din administraţia locală vor Anghel Saligny şi proiecte pentru asfalt, pentru iluminat public, pentru alimentări cu apă, pentru canalizări şi aşa mai departe, nu că ar fi nevoie de acele investiţii, în acele localităţi, ci fiindcă primarii fură şi de-aia vor acele investiţii şi cum că în toate primăriile trebuie să fie daţi oamenii afară că sunt neamuri sau amante. Cam asta a fost justificarea publică, în vara anului trecut”, a spus Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a subliniat că persoanele care comit ilegalităţi trebuie să răspundă în faţa legii şi să suporte consecinţele, inclusiv pedepse privative de libertate dacă este cazul. Totodată, el a insistat asupra faptului că investiţiile locale sunt necesare pentru cetăţeni şi nu pot fi respinse pe baza unor percepţii generale.

Liderul social-democrat a arătat că România nu înseamnă doar marile centre urbane şi că există numeroase comunităţi în care lipsesc infrastructura rutieră modernă, reţelele de apă sau sistemele de canalizare.

El a afirmat că, indiferent de opiniile celor care trăiesc în zonele centrale ale marilor oraşe, aceste investiţii rămân esenţiale pentru dezvoltarea echilibrată a ţării.

„Cine fură, să plătească şi să facă puşcărie şi dacă a furat banii care trebuie să meargă în investiţiile locale, de care cetăţenii au nevoie. (…) Nu toţi românii trăiesc pe Dorobanţi, în Bucureşti. Nu toţi românii stau pe Corso, în Timişoara. Sunt unii care n-au asfalt, sunt mulţi care n-au asfalt, sunt mulţi care n-au reţea de apă. Sunt mulţi care n-au canalizare şi aceste investiţii sunt necesare, că le place sau că nu le place celor care nu şi-au mişcat fizicul din centrul Bucureştiului sau a Timişoarei sau a Clujului, din marile oraşe, dar dau lecţii celor care trăiesc la ţară. România are şi urban mare, are şi urban mic, are şi mediul rural, şi aceste investiţii sunt necesare”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Referindu-se la reforma administraţiei, Grindeanu a explicat că aceasta ar trebui să vizeze, în primul rând, reorganizarea administrativ-teritorială, inclusiv posibile comasări de unităţi administrativ-teritoriale, şi nu reducerea personalului până la niveluri care ar afecta calitatea serviciilor publice.

Sorin Grindeanu a avertizat că diminuarea drastică a numărului de angajaţi din primării ar putea duce la întârzieri în eliberarea documentelor, la blocaje în derularea proiectelor şi, implicit, la nemulţumirea cetăţenilor.

Totodată, Grindeanu a admis că au existat şi situaţii în care au fost făcute angajări excesive în anumite administraţii locale, însă a subliniat că acestea nu pot fi considerate regula. În opinia sa, astfel de cazuri punctuale trebuie corectate, dar nu ar trebui extrapolate pentru a crea o imagine negativă asupra întregului sistem administrativ.

El a apreciat că o astfel de generalizare reprezintă o lipsă de respect faţă de cetăţeni şi faţă de angajaţii care îşi îndeplinesc atribuţiile.

Liderul PSD a reamintit că partidul său s-a opus încă de anul trecut abordării bazate pe concedieri, iar ordonanţa adoptată ulterior nu îl mulţumeşte pe deplin. Cu toate acestea, el a remarcat că actul normativ a introdus, în final, mecanisme prin care administraţiile locale îşi pot gestiona mai autonom organigramele.