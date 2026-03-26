Drumuri expres noi în România. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a confirmat adoptarea indicatorilor tehnico-economici pentru două investiții strategice: Drumul Expres Satu Mare – Baia Mare și Drumul Expres Suceava – Siret.

Executivul a dat undă verde unor proiecte care depășesc împreună valoarea de 12 miliarde de lei. Aceste investiții vizează dezvoltarea infrastructurii rutiere moderne, reducerea timpilor de deplasare și creșterea siguranței în trafic.

Proiectul Drumului Expres Petea – Satu Mare – Baia Mare, pe sectorul Satu Mare – Baia Mare, presupune construirea a peste 59 de kilometri de drum de mare viteză. Acesta va include noduri rutiere moderne, drumuri de legătură și structuri adaptate cerințelor actuale de trafic.

Cu o valoare estimată la aproximativ 5 miliarde de lei, proiectul va fi finanțat din fonduri europene și din bugetul de stat. Termenul de execuție este de circa 42 de luni, iar obiectivul principal este fluidizarea traficului și susținerea dezvoltării economice din nord-vestul României.

Un alt proiect strategic aprobat este Drumul Expres Suceava – Siret, evaluat la peste 7,4 miliarde de lei. Acesta va asigura o legătură rapidă între cele două orașe și va contribui la conectarea României la coridoarele europene de transport, în special rețeaua TEN-T Core.

Durata estimată pentru execuție este de 24 de luni. Beneficiile includ reducerea congestionării traficului, creșterea siguranței rutiere și diminuarea impactului asupra mediului prin optimizarea fluxurilor de transport.

„Având în vedere calendarul foarte accelerat prevăzut de programul de finanțare, procedurile de licitație se desfășoară cu termene foarte reduse, în așa fel încât semnarea contractelor să se realizeze maximum în luna mai”, a adăugat secretarul de stat. „Este un proiect de infrastructură strategică, cu rol economic și de apărare, care va transforma radical accesul către granița de nord-est a țării”, a concluzionat Scrioșteanu.

Pe lângă investițiile rutiere, Guvernul a adoptat și măsuri pentru optimizarea administrării infrastructurii feroviare. Activele nefuncționale aflate în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate vor fi transferate în domeniul privat al statului pentru a fi valorificate.

Această decizie vizează eliminarea costurilor inutile generate de întreținerea unor bunuri uzate sau neutilizate, inclusiv clădiri aferente unor linii feroviare unde traficul a fost sistat de ani de zile.

Noile proiecte de drumuri expres reprezintă un pas esențial pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din România. Acestea vor facilita mobilitatea, vor atrage investiții și vor contribui la reducerea decalajelor regionale.