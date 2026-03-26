Potrivit celei mai recente variante a OUG, „se declară situaţie de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere până la data de 30 iunie 2026, inclusiv.”

Durata situaţiei de criză poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult trei luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situaţia de criză. Iniţial, Guvernul Bolojan a prevăzut ca situaţia de criză să fie declarată pentru şase luni.

De altfel, „în scopul prevenirii creşterii nejustificate a adaosului comercial practicat de operatorii economici vizaţi de prezentul proiect se propune ca, în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2026, operatorii economici din întregul lanţ valoric al produselor petroliere – benzină, motorina şi ţiţei – să plafoneze adaosul comercial mediu la nivelul valorii medii practicate în anul 2025.” Iniţial, Executivul intenţiona să plafoneze adausul comercial la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni calendaristice.

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat, cu o zi în urmă, că autoritățile lucrează în mod serios la elaborarea unor măsuri de sprijin menite să asigure un comportament corect pe piața carburanților. Acesta a subliniat că veniturile suplimentare obținute din TVA, ca urmare a scumpirii carburanților, nu vor rămâne la bugetul de stat, ci vor fi direcționate către o schemă de finanțare special concepută.

De asemenea, premierul a precizat că, pentru sprijinirea sectoarelor transporturilor și agriculturii, Executivul a decis prelungirea schemelor existente de ajutor. În cazul transportatorilor, sumele acordate au fost majorate, fiind oferite sub forma rambursării unei părți din acciza la carburant, cu scopul de a reduce impactul creșterii prețurilor.

„Statul român îşi asumă partea de responsabilitate: veniturile suplimentare obţinute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanţilor, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanţare care să atenueze impactul creşterii preţurilor, ţinând cont de capacitarea României. Asigurăm cetăţenii şi partenerii sociali că lucrăm serios la măsuri de sprijin care să asigure un comportament corect pe piaţa carburanţilor, având în vedere evoluţiile pe pieţele internaţionale. În prima şedinţă de Guvern vom aproba o Ordonanţă de Urgenţă care să permită intervenţia în piaţă şi să asigure securitatea aprovizionării pentru cetăţeni şi economie, iar săptămâna viitoare vom veni cu un nou set de soluţii”, a precizat Bolojan.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut consultări cu reprezentanții patronatelor pe tema măsurilor de intervenție necesare pentru sprijinirea populației și a economiei, în contextul creșterii prețului la carburanți, determinată de situația internațională. Discuțiile s-au desfășurat în cadrul Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, convocat la Palatul Victoria, la care au participat și reprezentanți ai sindicatelor.

Pachetul de măsuri guvernamentale va avea la bază principiul împărțirii costurilor între Guvern, mediul privat și cetățeni, precum și adoptarea unor soluții de intervenție care să aibă efecte colaterale minime asupra pieței, să fie transparente și ușor de aplicat. Impactul total estimat al celor două scheme de sprijin depășește un miliard de lei.

Odată cu aprobarea bugetului, vor fi asigurate fluxurile financiare necesare pentru decontările din cadrul acestor scheme, astfel încât să fie recuperate întârzierile semnalate de organizațiile patronale. Proiectul de Ordonanță de Urgență, care vizează intervenția pe piața carburanților și asigurarea securității aprovizionării, a fost prezentat de Ilie Bolojan împreună cu Bogdan Ivan. În cadrul întâlnirii, premierul a analizat, alături de partenerii sociali, măsurile adoptate recent de alte state europene, având în vedere volatilitatea și dinamica accentuată a pieței carburanților.

Reprezentanții patronatelor și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la elaborarea deciziilor pregătite de autorități, astfel încât acestea să fie corecte, ușor de implementat și să încurajeze un comportament responsabil din partea tuturor actorilor din piață. În mod concret, aceștia vor colabora cu reprezentanții ministerelor pentru definitivarea pachetului de măsuri și elaborarea normelor de aplicare, subliniind importanța unui proces de consultare cât mai extins, potrivit unui comunicat transmis de Executiv.