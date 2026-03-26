Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a dispus, pe 25 martie 2026, suspendarea executării Deciziei nr. 574/2025 emisă de Guvern, prin care fusese creat un comitet dedicat analizării și revizuirii legislației din domeniul justiției, notează jurnalistul Dan Andronic într-un articol pentru evz.ro.

Hotărârea instanței a generat un val de reacții în mediul politic și juridic, fiind interpretată ca un semnal privind limitele intervenției Guvernului în procesele de reformă a sistemului judiciar.

În motivarea deciziei, instanța supremă a indicat posibile probleme legate de respectarea principiului legalității și a principiului separației puterilor în stat.

Judecătorii au analizat dacă structura administrativă creată de Executiv ar putea depăși cadrul legal permis Guvernului în domeniul reformei justiției, ridicând întrebări privind eventuale interferențe între puterea executivă și cea legislativă sau judecătorească.

Ca efect imediat, activitatea comitetului a fost suspendată.

Decizia ÎCCJ a fost interpretată în spațiul public ca o frână instituțională aplicată unui mecanism guvernamental de reformă în justiție. Totuși, din punct de vedere juridic, suspendarea nu oprește dezbaterea legislativă, ci doar contestă forma administrativă utilizată inițial.

Această distincție este esențială în analiza impactului deciziei: nu este vorba despre respingerea reformei, ci despre verificarea legalității instrumentului folosit.

La scurt timp după decizia instanței, o parte dintre concluziile și materialele elaborate în cadrul comitetului guvernamental au fost preluate și transformate în propuneri legislative de parlamentari USR.

Conform Constituției României, orice parlamentar are drept de inițiativă legislativă, ceea ce face ca demersul să fie perfect legal din punct de vedere procedural.

Totuși, această mutare a generat dezbateri politice intense, în special cu privire la originea și continuitatea propunerilor legislative în raport cu structura suspendată de instanță.

Opozanții acestui demers susțin că există o legătură directă între activitatea comitetului și inițiativele legislative depuse în Parlament, ceea ce ridică întrebări despre coordonarea informală dintre diferite zone ale puterii politice.

De cealaltă parte, susținătorii reformei afirmă că este normal ca ideile generate în cadrul unor grupuri de lucru guvernamentale să fie ulterior transpuse în proiecte legislative, prin mecanisme democratice.

Până în acest moment, nu există confirmări oficiale privind existența unor înțelegeri politice între actorii implicați, iar dezbaterea rămâne una strict politică.

Cazul readuce în discuție tensiunea dintre Guvern, Parlament și sistemul judiciar în procesul de reformă a justiției.

Pe de o parte, Executivul încearcă să accelereze reformele administrative și legislative. Pe de altă parte, instanțele verifică respectarea strictă a cadrului constituțional și a limitelor de competență instituțională.

Această dinamică este frecvent întâlnită în democrațiile consolidate, unde reformele majore sunt supuse controlului de legalitate și dezbaterii parlamentare.

