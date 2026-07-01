România riscă să piardă până la un miliard de euro din PNRR. Ilie Bolojan cere adoptarea urgentă a șase legi esențiale
SURSA FOTO: Inquam Photos, Octav Ganea – Premierul Ilie Bolojan
România se află într-un moment decisiv pentru accesarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar întârzierea adoptării unor acte normative importante poate costa statul sume de până la un miliard de euro. Premierul interimar Ilie Bolojan a avertizat că șase proiecte legislative esențiale sunt încă blocate în Parlament și a cerut convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua parte a lunii iulie pentru accelerarea procedurilor.
Șeful Executivului a subliniat că votarea acestor proiecte ar trebui să reprezinte o prioritate pentru toate formațiunile politice, având în vedere impactul financiar major asupra României și obligațiile asumate în relația cu Comisia Europeană.
Șase legi-cheie trebuie adoptate pentru deblocarea banilor din PNRR
Potrivit premierului interimar, trei dintre proiectele necesare au fost deja adoptate, însă alte șase acte normative, de care depind tranșe importante de bani europeni, sunt încă în așteptare.
„Avem încă şase legi importante de adoptat. Trei au fost adoptate în cursul zilei de ieri, dar şase dintre ele, cu sume foarte mari de bani, de la 770 de milioane de euro minim, până la un miliard maxim, sunt încă neadoptate. Avem codul urbanismului. Este blocat din decembrie în Comisia de Administraţie de la Camera deputaţilor. Un miliard. E timpul scurt. Legea salarizării, din nou, un miliard. O lege delicată, care indiferent cum va fi adoptată, va genera nişte nemulţumiri”, a declarat Ilie Bolojan, în cadrul unui podcast.
Premierul a explicat că reforma salarizării reprezintă unul dintre cele mai sensibile angajamente asumate prin PNRR, întrucât orice variantă legislativă va produce nemulțumiri în anumite categorii profesionale.
Totodată, acesta a remarcat că, în astfel de situații, partidele politice evită de regulă să își asume costurile electorale ale unor decizii dificile.
„În general, partidele au tendinţa de a nu se asocia cu anumite nemulţumiri”, a afirmat Bolojan.
Sesiuni extraordinare în Parlament pentru accelerarea procedurilor
Pentru ca România să respecte calendarul convenit cu instituțiile europene, Executivul propune organizarea unor sesiuni extraordinare în Camera Deputaților și Senat în a doua jumătate a lunii iulie.
Scopul este ca proiectele legislative să poată fi dezbătute și adoptate într-un ritm accelerat, fără întârzieri între cele două Camere ale Parlamentului.
„Mai avem încă câteva legi, mai puţin importante, dar care fiecare are un impact important. Este important ca în cursul acestei luni, în a doua jumătate a lunii iulie, să existe sesiuni extraordinare în ambele Camere, în aşa fel încât proiectele care sunt adoptate de o Cameră, să fie depuse la cealaltă Cameră, pentru a trece într-o procedură rapidă”, a menţionat el.
Negocieri finale cu Comisia Europeană pentru legea salarizării
Premierul interimar a precizat că Guvernul se află în etapa finală a negocierilor cu Comisia Europeană privind componenta referitoare la salarizarea bugetarilor, astfel încât forma finală a proiectelor să poată fi transmisă rapid tuturor grupurilor parlamentare.
„Lucrăm la toate aceste legi, avem ultimele negocieri cu Comisia Europeană pe componenta de salarizare, în aşa fel încât săptămâna viitoare să putem trimite tuturor liderilor politici, preşedinţi de comisii parlamentare, liderilor de grup de la toate partidele, aceste legi, în aşa fel încât se le poată studia, se poată să facă chiar şedinţe de comisii înainte de plenul fiecărei camere, în aşa fel încât să le putem trece. E foarte important asta”, a afirmat Bolojan.
În opinia sa, dacă va exista un acord politic între principalele formațiuni parlamentare, proiectele pot fi adoptate în timp util.
Avertisment: România poate pierde fonduri europene importante
Ilie Bolojan a atras atenția că România s-a confruntat și în trecut cu blocaje legislative similare, iar consecințele pot fi extrem de costisitoare.
Premierul interimar a arătat că, în lipsa unui consens politic și a adoptării rapide a reformelor asumate prin PNRR, țara riscă să piardă sume consistente din finanțarea europeană. În acest context, el a evocat inclusiv posibilitatea identificării unei formule de colaborare politică temporară, pe care a descris-o drept un posibil „guvern de tip armistițiu”, pentru a permite adoptarea reformelor considerate esențiale și evitarea blocării fondurilor europene.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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