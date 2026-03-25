Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a refuzat să ofere un răspuns de principiu într-un caz cu miză pentru pensionarii militari, care viza aplicarea legii ce scutește de la plată anumite debite provenite din pensii. Judecătorii au respins sesizarea formulată de Tribunalul Ilfov ca fiind inadmisibilă, motivând că instanța care a cerut lămuriri nu a demonstrat existența unei probleme reale și dificile de drept.

Cazul a început după ce Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne a solicitat obligarea unui pensionar militar la restituirea unor sume achitate voluntar în baza unei hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță, hotărâre care a fost ulterior desființată. În această situație, Tribunalul Ilfov a cerut ÎCCJ să clarifice dacă prevederile Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii se aplică și pensionarilor militari, ale căror pensii sunt acordate în baza Legii nr. 223/2015.

Instanța supremă nu a analizat însă problema de fond și nu a stabilit dacă pensionarii militari beneficiază sau nu de această scutire. Sesizarea a fost respinsă ca inadmisibilă, judecătorii subliniind că, pentru ca mecanismul hotărârii prealabile să poată fi activat, trebuie să existe o „chestiune de drept” veritabilă, adică o problemă reală de interpretare a legii, care să fie neclară sau susceptibilă de interpretări diferite.

ÎCCJ a arătat că Tribunalul Ilfov nu a explicat în ce constă dificultatea textului de lege și nici de ce ar fi necesară intervenția instanței supreme. Judecătorii au subliniat că instanța de trimitere s-a limitat să formuleze întrebarea dacă legea se aplică și pensionarilor militari, fără a demonstra existența unor interpretări divergente sau a unei ambiguități juridice reale. Mai mult, ÎCCJ a apreciat că sesizarea urmărea, în practică, să transfere către instanța supremă soluționarea fondului cauzei.

Instanța supremă a reamintit că interpretarea și aplicarea legii în fiecare dosar aparțin judecătorului cauzei, iar mecanismul hotărârii prealabile nu poate fi folosit pentru a obține o soluție directă într-un litigiu concret. În aceste condiții, sesizarea a fost respinsă ca inadmisibilă. Decizia nu clarifică dacă scutirea de la plata unor debite provenite din pensii se aplică și pensionarilor militari, iar problema rămâne deschisă, urmând să fie tranșată în fiecare caz în parte de instanțele de judecată.