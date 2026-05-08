CASS pe pensii peste 3.000 de lei, analizat de CCR. Aplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% asupra pensiilor care depășesc 3.000 de lei a ajuns în atenția Curții Constituționale a României (CCR), după ce Tribunalul București a admis o excepție de neconstituționalitate și a suspendat judecarea cauzei până la o decizie definitivă.

Demersul deschide o dezbatere juridică amplă privind echitatea fiscală, protecția drepturilor patrimoniale și limitele impozitării veniturilor din pensii în România.

În baza modificărilor aduse Codului fiscal prin Legea nr. 141/2025, începând cu 1 august 2025, pensionarii care încasează pensii mai mari de 3.000 de lei datorează CASS de 10% aplicată exclusiv asupra sumei care depășește acest prag.

Măsura este temporară, fiind prevăzută să se aplice până la 31 decembrie 2026, însă efectele sale vizează un număr semnificativ de beneficiari ai sistemului public de pensii.

Instanța a considerat necesară sesizarea Curții Constituționale pentru a analiza compatibilitatea acestor prevederi cu mai multe principii fundamentale:

Nr. Problemă juridică invocată Descriere 1 Posibilă discriminare între pensionari Se ridică problema tratamentului diferențiat între pensionarii cu venituri sub pragul de 3.000 lei și cei care depășesc acest nivel, ceea ce ar putea contraveni principiului egalității în drepturi. 2 Afectarea dreptului de proprietate Pensia este considerată un drept patrimonial dobândit prin contribuțiile realizate pe parcursul vieții active, iar reducerea sa prin taxe suplimentare ar putea ridica probleme de proporționalitate. 3 Impact asupra nivelului de trai Aplicarea contribuției CASS poate diminua veniturile nete ale pensionarilor, cu efect direct asupra capacității acestora de a-și asigura un nivel de trai decent. 4 Discuția privind echitatea fiscală Se pune în discuție ideea unei posibile duble contribuții, având în vedere că pensiile provin din sume deja supuse contribuțiilor sociale în perioada activă.

Decizia CCR va avea caracter obligatoriu și ar putea influența direct modul în care este aplicată taxarea pensiilor în România.

În funcție de rezultat, pot exista mai multe scenarii:

menținerea actualei forme de taxare;

modificarea sau eliminarea parțială a CASS aplicat pensiilor;

declararea neconstituționalității prevederilor fiscale contestate.

Dacă măsura va fi declarată neconstituțională, impactul ar putea include:

încetarea aplicării CASS pentru pensiile peste 3.000 lei;

posibile solicitări de restituire a sumelor reținute;

modificări legislative ulterioare pentru alinierea la decizia CCR.

Totuși, recuperarea sumelor deja reținute ar putea depinde de fiecare caz în parte și de existența unor demersuri juridice individuale.

Speța reprezintă unul dintre cele mai importante litigii recente privind fiscalizarea pensiilor și ar putea genera un precedent relevant pentru politica fiscală din România.

Analiza CCR va clarifica dacă statul poate aplica contribuții de sănătate asupra pensiilor peste un anumit prag fără a încălca principiile constituționale privind echitatea, proprietatea și protecția socială.

Cazul privind CASS aplicat pensiilor peste 3.000 de lei depășește o simplă dispută fiscală și devine un test major pentru echilibrul dintre sustenabilitatea bugetară și protecția constituțională a veniturilor din pensii.

Decizia Curții Constituționale este așteptată cu impact semnificativ atât pentru sistemul public de pensii, cât și pentru viitoarele politici fiscale din România.