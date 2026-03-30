FACIAS a declanșat un proces împotriva Casa Națională de Pensii Publice, contestând suspendarea indexării anuale a pensiilor, măsură care afectează milioane de pensionari din România. Acțiunea a fost depusă la Curtea de Apel București și vizează obligarea instituției să aplice legea privind actualizarea pensiilor.

Demersul juridic inițiat de FACIAS vizează protejarea dreptului la indexarea pensiilor pentru aproximativ 4,9 milioane de pensionari, una dintre cele mai expuse categorii sociale din România.

Potrivit organizației, valoarea punctului de referință a fost menținută la 81 de lei în 2025, nivel păstrat și în 2026, în ciuda creșterii accelerate a inflației și a obligațiilor prevăzute de lege.

În ultimii ani, România a înregistrat creșteri semnificative ale prețurilor:

5,6% inflație medie în 2024

7,3% inflație medie în 2025

9,3% inflație anuală în februarie 2026

În acest context, menținerea neschimbată a valorii punctului de referință reduce în mod direct puterea de cumpărare a pensionarilor, afectând veniturile reale ale acestora.

Conform art. 84 alin. (3) din Legea nr. 360/2023, indexarea pensiilor ar trebui realizată anual, în luna ianuarie, în funcție de:

rata medie anuală a inflației

50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut

Cu toate acestea, aplicarea mecanismului a fost amânată prin acte normative succesive, inclusiv:

Ordonanța de urgență nr. 156/2024

Legea nr. 141/2025 privind măsuri fiscal-bugetare

Acestea au menținut valoarea punctului de referință la 81 de lei și au amânat indexarea până în 2027.

În acțiunea depusă în instanță, FACIAS susține că statul ignoră obligația legală de actualizare a pensiilor și transferă efectele deciziilor bugetare asupra pensionarilor.

Organizația subliniază că indexarea nu este o facilitate, ci un mecanism legal de protecție împotriva inflației, menit să mențină valoarea reală a pensiilor.

După o plângere prealabilă, Casa Națională de Pensii Publice a transmis că nu poate modifica situația, invocând lipsa unei inițiative legislative și aplicarea actelor normative în vigoare.

FACIAS consideră că acest răspuns nu oferă o soluție reală pentru pensionarii afectați de înghețarea pensiilor.

În dosarul aflat pe rolul Curții de Apel București, FACIAS solicită: