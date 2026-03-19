Reprezentanții Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) au transmis că instituția a luat act cu îngrijorare de atitudinea constantă a Guvernului României, care ar fi adoptat în mod sistematic măsuri ce restrâng și afectează drepturile judecătorilor. Aceștia au făcut referire atât la intervențiile asupra regimului pensiilor, cât și la situația actuală, în care obligațiile legale privind executarea hotărârilor judecătorești definitive ar fi ignorate.

În opinia ÎCCJ, această evoluție nu reprezintă un caz izolat, ci indică o practică ce ridică întrebări serioase cu privire la respectarea principiilor statului de drept.

ÎCCJ a subliniat că executarea hotărârilor judecătoreşti nu poate fi amânată sau făcută discreţionar.

”Executarea hotărârilor judecătoreşti nu este opţională. Executarea nu poate fi amânată, reinterpretată sau făcută discreţionar. Atunci când obligaţiile stabilite prin hotărâri definitive sunt, în mod repetat, supuse unor mecanisme de reeşalonare unilaterală, prin care statul, în calitate de debitor, îşi arogă dreptul de a decide singur când şi cum îşi execută propriile obligaţii, vorbim despre un comportament incompatibil cu ordinea juridică. Drepturile recunoscute prin hotărâri judecătoreşti reprezintă creanţe certe, protejate ca bunuri. Amânarea repetată a executării acestora, pe perioade extinse, afectează direct dreptul de proprietate şi subminează securitatea juridică”, a mai transmis sursa citată.

Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis că nu poate accepta ca hotărârile judecătorești să fie tratate ca simple opțiuni, subliniind că respectarea acestora reprezintă o obligație constituțională și internațională a statului român. În calitate de ordonator principal de credite pentru instanțe, instituția consideră că deciziile pronunțate de instanțe trebuie executate în mod obligatoriu.

În acest context, ÎCCJ solicită încetarea practicilor de reeșalonare unilaterală și avertizează că, în lipsa unor măsuri conforme cu legea, vor fi inițiate toate demersurile legale necesare, inclusiv acțiuni în instanță pentru a obliga Guvernul să asigure fondurile necesare executării obligațiilor exigibile. Reprezentanții instanței supreme au mai subliniat că statul de drept nu este negociabil, iar hotărârile judecătorești nu sunt facultative, Guvernul neputând evita executarea acestora la nesfârșit.

