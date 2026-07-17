Înalta Curte dă câștig de cauză pensionarilor. O parte dintre aceștia vor beneficia de vechime mai mare și pensii recalculate
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Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o decizie care poate avea efecte importante pentru o categorie de pensionari militari. Hotărârea stabilește că la recalcularea pensiilor trebuie luată în considerare și vechimea obținută după trecerea în rezervă, în sistemul public de pensii.
Înalta Curte clarifică modul de calcul al vechimii pentru pensionarii militari
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a soluționat o dispută privind modul de calcul al vechimii în cazul unor pensionari militari, stabilind că aceasta trebuie să includă atât vechimea în serviciul militar, cât și stagiile de cotizare realizate în sistemul public după trecerea în rezervă.
Decizia vine după ce instanțele din țară au pronunțat hotărâri diferite în cauze similare, iar litigiile au ajuns în fața instanței supreme pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, transmite Newsweek.
Sunt vizați foștii militari care au lucrat ulterior în sistemul civil
Hotărârea îi privește pe foștii angajați ai Ministerului Apărării Naționale și ai altor instituții din sistemul de apărare și ordine publică care, după încetarea activității militare, au lucrat în domeniul civil și au contribuit la sistemul public de pensii.
Potrivit vicepreședintelui Ligii pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari (LADPM), Bejinariu Narciz, Casele Sectoriale de Pensii au interpretat până acum legea în sensul că la recalcularea pensiei este luată în calcul doar vechimea militară, fără anii lucrați ulterior în sistemul public.
Acesta a susținut că perioadele în care foștii militari au achitat contribuții la sistemul public de pensii nu au fost valorificate la recalcularea pensiilor.
Ce a decis Înalta Curte
În hotărârea pronunțată, Înalta Curte a stabilit că sintagma „vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie”, prevăzută de articolul 109 alineatul (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, trebuie interpretată în sensul că include și stagiile de cotizare realizate în sistemul public după trecerea în rezervă.
Astfel, instanța supremă a arătat că vechimea care trebuie avută în vedere este cea cumulată, rezultată din însumarea vechimii în serviciu cu perioada lucrată ulterior în sistemul public de pensii.
Cine poate beneficia de această decizie
Hotărârea produce efecte pentru personalul din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.
Sunt vizați militarii din MApN, polițiștii și jandarmii din MAI, personalul din SRI, SIE, STS și SPP, precum și angajații Administrației Naționale a Penitenciarelor.
De asemenea, decizia îi privește pe rezerviștii ale căror pensii au fost recalculate în baza Legii nr. 119/2010, revizuite prin OUG nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, sau plătite potrivit Legii nr. 241/2013, cu condiția ca după încetarea raporturilor de serviciu să fi desfășurat activitate în sistemul civil.
Proiectul privind majorarea pensiilor militare rămâne blocat
Separat de această decizie, proiectul de lege privind actualizarea pensiilor militare în funcție de creșterea soldelor este în continuare blocat în Parlament.
Actul normativ, elaborat în timpul fostului Guvern Ciolacu, a fost declarat neconstituțional de Curtea Constituțională, după sesizarea formulată de Avocatul Poporului.
Deși Parlamentul trebuia să modifice proiectul în acord cu decizia Curții Constituționale, acest lucru nu s-a întâmplat până în prezent. În condițiile în care Parlamentul se află în vacanță, proiectul nu are șanse să fie adoptat și promulgat în cursul anului 2026.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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