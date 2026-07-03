Explozia din Monaco: Interpol o caută pe ucraineanca suspectată că a detonat bomba. Presa îl indică pe omul de afaceri Vadym Yermolaiev drept ținta atacului

Interpol și autoritățile din Monaco caută o cetățeană ucraineană de 39 de ani, suspectată că a comis atacul cu bombă produs luni seară în Monaco. Potrivit presei internaționale, atacul l-ar fi vizat pe omul de afaceri Vadym Yermolaiev.

Ancheta privind explozia produsă recent în Monaco avansează rapid, iar autoritățile au intensificat căutările principalei suspecte. Potrivit publicației franceze „Le Figaro”, Interpol a emis o notificare de urmărire internațională pe numele Anastasiei Berezovska, o cetățeană ucraineană în vârstă de 39 de ani, bănuită că ar fi organizat și executat atacul.

În cadrul investigației, autoritățile germane au efectuat joi, 2 iulie, o percheziție la locuința închiriată de suspectă în landul Hesse. Poliția și Parchetul din Frankfurt au confirmat că femeia nu a fost găsită la adresă și se află în continuare în libertate. Cu toate acestea, anchetatorii au ridicat mai multe probe care urmează să fie transmise autorităților judiciare din Monaco. Totodată, a fost identificat și confiscat autoturismul folosit de suspectă.

Interpol o caută pe Anastasia Berezovska pentru infracțiuni grave, inclusiv tentativă de asasinat și plasarea unui dispozitiv exploziv pe domeniul public. Conform descrierii oficiale, femeia are părul șaten închis și un tatuaj distinctiv pe brațul drept.

Procurorul adjunct din Monaco, Morgan Raymond, a declarat că anchetatorii au reconstituit desfășurarea atacului cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și al declarațiilor martorilor. Potrivit acestuia, suspecta a efectuat mai multe recunoașteri ale traseului în zilele de 26 și 27 iunie, iar în timpul pregătirilor a fost surprinsă de camere deghizată în bărbat, purtând haine largi și un fes negru pentru a-și ascunde identitatea.

Cu o zi înainte de explozie, femeia a fost filmată fără deghizare, parcurgând același traseu. În ziua atacului, aceasta ar fi așteptat victimele pe o bancă din Place des Moulins, după care a amplasat un dispozitiv exploziv artizanal pe peronul imobilului. Potrivit procurorilor, suspecta s-ar fi asigurat că victimele se află în apropiere înainte de a declanșa deflagrația de la distanță, cu ajutorul unei telecomenzi.

Identificarea femeii a fost posibilă în urma analizei detaliate a înregistrărilor video. Anchetatorii au reușit să coreleze silueta persoanei deghizate în bărbat cu imaginile surprinse ulterior în aceeași zonă, în care suspecta apărea fără deghizare, purtând același bagaj. Autoritățile continuă operațiunile pentru localizarea și capturarea acesteia, avertizând că femeia este considerată periculoasă.

Anchetatorii iau în calcul și posibilitatea ca suspecta să fi acționat cu ajutorul unor complici. Procurorul adjunct din Monaco, Morgan Raymond, a declarat că investigația continuă pentru identificarea tuturor persoanelor care ar fi putut participa la pregătirea sau executarea atacului.

Potrivit anchetei, femeia ar fi lăsat un pachet în holul de la intrarea blocului cu puțin înainte de ora 21:00, ora locală, după care a părăsit zona pe jos. Ulterior, aceasta ar fi folosit o mașină închiriată pentru a traversa Italia și a ajunge în Germania. Autoritățile germane au confirmat că vehiculul utilizat de suspectă a fost identificat, percheziționat și confiscat, iar probele ridicate vor fi transmise autorităților din Monaco. Pe numele femeii a fost emis și un mandat internațional de arestare.

Fotografiile publicate de Interpol o prezintă pe Anastasiia Berezovska cu părul închis la culoare până la umeri și cu un tatuaj pe brațul drept, despre care anchetatorii spun că ar putea reprezenta un șarpe. Suspecta vorbește limba germană și este căutată pentru tentativă de omor, plasarea unui dispozitiv exploziv pe un drum public cu intenție criminală și conspirație criminală.

Autoritățile din Monaco nu au confirmat oficial identitatea victimelor, însă presa locală relatează că ținta atacului ar fi fost omul de afaceri Vadym Yermolaiev, partenera sa și fiul lor în vârstă de 13 ani. Cei doi adulți au suferit răni grave și au fost transportați la Spitalul Universitar din Nisa, în timp ce minorul, rănit ușor, a fost internat la Spitalul de Copii Lenval din același oraș. Potrivit informațiilor apărute ulterior, starea bărbatului nu mai era critică, însă femeia se afla în continuare în stare gravă.

Conform presei, Vadym Yermolaiev este un dezvoltator imobiliar în vârstă de 58 de ani, stabilit în Monaco. Acesta a renunțat la cetățenia ucraineană în 2019 și a obținut cetățenia cipriotă. Omul de afaceri este vizat din 2023 de sancțiuni impuse de autoritățile de la Kiev pentru interese comerciale în Crimeea anexată de Rusia. În 2020, ediția ucraineană a revistei „Forbes” îl plasa pe locul 39 în topul celor mai bogați ucraineni, cu o avere estimată la 230 de milioane de dolari.