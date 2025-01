Autoritățile din SUA sunt în alertă, după ce un nou incident, posibil atac terorist, a venit la câteva ore după atacul sângeros din New Orleans (vezi detalii aici și aici). De această dată, totul s-a întâmplat în Las Vegas, tot pe 1 ianuarie.

Explozia și incendiul provocat de Tesla Cybertruck la intrarea hotelului Trump din Las Vegas este investigat ca un posibil act terorist, potrivit unui oficial din cadrul forțelor de ordine.

În cadrul unei conferințe de presă, șeriful din Las Vegas, Kevin McMahill, a declarat că un incendiu la un vehicul a fost raportat la hotel imediat după ora 8:40. Echipajele au sosit pentru a găsi un model Tesla Cybertruck 2024 cuprins de flăcări, a spus el.

Alte șapte victime au suferit ceea ce McMahill a descris ca fiind răni „minore” ca urmare a exploziei.

Cybertruck-ul a fost închiriat prin intermediul companiei de închirieri auto Turo, potrivit unui oficial din cadrul forțelor de ordine informat cu privire la anchetă, citat de jurnaliștii CNN.

O înregistrare video de supraveghere arată un șofer care trece pe lângă Hotelul Trump din Vegas cu aproximativ o oră înainte ca mașina să explodeze, apoi se întoarce în cerc spre sfârșitul acelei ore și se oprește în fața hotelului, unde mașina explodează câteva secunde mai târziu, a declarat oficialul pentru CNN.

Explozibilii care se aflau în mașină au fost descriși ca fiind artificii, rezervoare de gaz și combustibil pentru camping, despre care autoritățile cred că erau conectați la un sistem de detonare controlat de șofer, potrivit oficialului.

🚨UPDATE: The Tesla Cybertruck explosion outside of Trump Tower (Trump International Hotel) in Las Vegas on New Year’s Day is now being investigated as a possible act of terrorist attack! #Terroristattack

Thanks Joe Biden! No one is safe under Joe Biden and Kamala Harris! pic.twitter.com/SB9FbMrFsU

— AJ Huber (@Huberton) January 1, 2025