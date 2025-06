Relația cândva strategică dintre Donald Trump și Elon Musk a ajuns în punctul de ruptură. După ani de colaborare tensionată, dar pragmatică, cei doi au declanșat un conflict public de proporții, care a scos la iveală frustrări, acuzații și interese politice contradictorii. Declarațiile recente făcute de ambii protagoniști indică o despărțire dură, cu posibile repercusiuni pe termen lung, atât în economie, cât și pe scena politică americană.

Totul a pornit de la critici lansate de Elon Musk asupra unui proiect de lege susținut de administrația Trump.

Miliardarul a numit controversatul pachet legislativ drept o „abominație dezgustătoare”, acuzându-l că va exploda deficitul bugetar al SUA.

Legea propusă include tăieri de taxe, ajustări bugetare și schimbări în politicile energetice și de securitate la graniță.

Trump nu a întârziat să riposteze. Într-un eveniment desfășurat la Casa Albă, președintele a declarat că este „foarte dezamăgit” de Elon Musk și a pus sub semnul întrebării viitorul colaborării dintre cei doi. El a sugerat chiar că Musk nu ar mai fi binevenit în cercul decizional, în ciuda contribuțiilor aduse în trecut.

Replica lui Donald Trump a fost și mai dură în spațiul online. Acesta a anunțat că ia în calcul anularea contractelor guvernamentale cu companiile conduse de Musk, inclusiv sprijinul financiar pentru dezvoltarea vehiculelor electrice și misiunile spațiale.

Președintele a susținut că i-a retras personal mandatul privind impunerea vehiculelor electrice, considerând că acestea „nu sunt dorite de nimeni”.

Această decizie ar fi provocat reacții aprinse din partea lui Musk, care a început imediat să pună presiune în direcția opusă.

Elon Musk a răspuns rapid la amenințările lui Donald Trump. Într-o postare pe platforma sa X, a anunțat că SpaceX va începe procesul de dezactivare a capsulei spațiale Dragon.

Aceasta este singura aeronavă capabilă să transporte astronauți americani spre Stația Spațială Internațională, după problemele înregistrate de Boeing.

Decizia lui Musk a fost percepută ca un gest de presiune politică, dar și o avertizare economică, dat fiind că NASA depinde de serviciile companiei sale pentru misiuni esențiale.

Disputa nu s-a oprit la nivel economic sau administrativ. Musk a lansat una dintre cele mai explozive acuzații din întreaga sa carieră publică. Într-o postare pe X, el a afirmat:

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025