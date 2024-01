Cu toate acestea, chiar și după publicarea recentă a mii de pagini din înregistrări judecătorești, tot mai multe întrebări despre pedofilul milionar rămân fără răspuns.

Un adevărat tezaur de dosare secrete a fost desecretizat, aducând o nouă lumină asupra victimelor traficantului sexual și a celebrităților implicate în acest scandal, dar misterul legat de acest caz rămâne, scrie Fortune.

Publicul este fascinat de posibilitatea ca unii dintre cei mai bogați și puternici oameni din cercul lui Epstein să fi fost implicați în abuzurile sexuale comise asupra minorelor care luau parte la orgii de pe la fel de celebra sa insulă.

Unde și când a început totul

Epstein a început să capteze atenția presei în anul 2002, după ce organizațiile de știri, inclusiv agenția The Associated Press, informau despre o călătorie în Africa a fostului președinte Bill Clinton, alături de actorii Kevin Spacey și Chris Tucker. Turneul de cinci zile din Ghana, Nigeria, Rwanda, Mozambic și Africa de Sud era menit să atragă atenția asupra luptei împotriva SIDA.

După vizită, New York Magazine a publicat povestea bărbatului misterios care a furnizat avionul privat pentru călătoria lui Clinton: era Jeffrey Epstein. Povestea îl înfățișa ca pe un ”misterios om cu bani”, care a cultivat intens relațiile cu oameni de știință, câștigători ai Premiului Nobel, și cu unele vedete, dar i-a nedumerit pe cei de pe Wall Street, care nu știau aproape nimic despre el.

Legătura sa cu diverse celebrități a ajuns pe prima pagină a ziarelor abia când Epstein a fost arestat în 2006 din cauza acuzațiilor că ar fi angajat mai multe adolescente pentru a-i oferi servicii sexuale la casa lui din Palm Beach, Florida.

Doi ani mai târziu, procurorii i-au permis lui Epstein să pledeze vinovat pentru o acuzație care implica o singură victimă. A stat 13 luni în închisoare, apoi a început, în liniște, să-și reconstruiască rețeaua de prieteni influenți, oameni cunoscuți în SUA, cu ajutorul fostei sale iubite, Ghislaine Maxwell.

După ce Miami Herald a scris despre negocierile care ar fi făcut ca victimele lui Epstein să fie ignorate de justiție, procurorii federali din New York au reluat ancheta și l-au acuzat pe Epstein, în 2019, de trafic sexual.

Înregistrările au scos la iveală un val de acuzații împotriva unor personaje celebre, inclusiv a prințului Andrew al Marii Britanii, fostului guvernator al New Mexico, Bill Richardson, miliardarului Glenn Dubin și a fostului model Jean-Luc Brunel.

În august 2019, Epstein s-ar fi sinucis în închisoare, așa cum pretind autoritățile, iar procurorii au acuzat-o pe Maxwell că i-a facilitat întâlnirile sexuale cu minore și că a participat la unele dintre abuzuri. Ea a fost condamnată și ispășește in prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare.

Insula ororilor pedofilui Epstein

Situată în Insulele Virgine americane, Little St James este o insulă de 75 de acri. Este unul dintre locurile în care infractorul sexual Jeffrey Epstein ar fi organizat orgiile.

La apogeul Primului Război Mondial, guvernul SUA a cumpărat Insulele Virgine din Danemarca pentru a nu fi folosite ca bază submarină germană. St James este înconjurată de recife de corali. Avioanele private ale lui Epstein erau staționate în St Thomas, iar Little St James – achiziționată de la capitalistul Arch Cummin în 1998 pentru puțin sub 8 milioane de dolari – era la la o aruncătură de băț. Achiziția de 22,5 milioane de dolari a celei de-a doua proprietăți din Great St James a fost menită să-l protejeze Little St James de privirile indiscrete. Insula a servit drept punct central acțiunilor sale sexuale. Cu un personal de aproximativ 70 de oameni, care se ocupa de fiecare capriciu al pedofilului și trebuia să păstreze confidențialitatea,

Epstein avea intimitate și control total. A început prin a îndepărta toată vegetația naturală pentru a planta palmieri. Apoi, în 2007, a început un mare proiect de construcție și remodelare.

Epstein deținea proprietăți în fiecare dintre cele trei insule din apropiere.

A fost numită „ascunzătoarea și refugiul perfect pentru traficul de femei tinere și minore pentru sclavie sexuală, abuz asupra copiilor și agresiune sexuală” într-o plângere penală depusă de procurorul general al Insulelor Virgine.

Cine ajungea pe insula ororilor

În 2009, una dintre victimele lui Epstein, Virginia Giuffre, a intentat un proces în care a declarat că a fost dusă cu avionul în jurul lumii pentru întâlniri sexuale cu miliardari, politicieni, membri ai familiei regale și șefi de stat.

Inițial, ea a ținut secrete numele respectivilor, dar în actele juridice ulterioare a început să dea totul pe față: prințul Andrew al Marii Britanii, guvernatorul New Mexico, Bill Richardson, fostul senator al SUA George Mitchell, modelul francez Jean Luc Brunel, miliardarul Glenn Dubin și profesorul de drept Alan Dershowitz, care îl reprezentase pe Epstein, toți făceau parte din cercul de apropiați, care vizitau insula.

Unele detalii din acuzațiile lui Giuffre s-au schimbat de-a lungul timpului. Ea a spus inițial că avea 15 ani când Epstein a început să o abuzeze, dar mai târziu a recunoscut că l-a cunoscut când a împlinit 17 ani.

În 2022, și-a retras acuzațiile împotriva lui Dershowitz, spunând că „s-ar putea să fi făcut o greșeală” identificându-l ca unul dintre abuzatorii ei. Ea a spus că „era foarte tânără la acea vreme” și „era un mediu foarte stresant și traumatizant”.

Într-un interviu, pentru care Giuffre a fost plătită cu 160.000 de dolari, ea a descris dansul cu Prințul Andrew într-un club, spunând că nu a existat niciun contact sexual. Ulterior, a spus că au avut trei relații sexuale și că ziarul a refuzat să tipărească aceste acuzații.

Multe dintre documentele desecretizate în ultimele zile implică eforturile avocaților lui Maxwell de a o discredita pe Giuffre și eforturile avocaților lui Giuffre de a strânge dovezi care să susțină afirmațiile acesteia.

Înregistrările publicate în acest caz au conținut puține dovezi ale unor fapte greșite ale unor personalități, dar depozițiile mai multor martori au confirmat relatările lui Giuffre privind conduita sexuală greșită a lui Epstein.

Sinucis după gratii?

Orice șansă ca pedofilul Epstein să fi putut răspunde la întrebările despre relațiile sale cu oameni celebri s-a spulberat, odată cu moartea lui într-un centru federal de detenție din Manhattan, în august 2019. Moartea sa, la o lună după ce a fost arestat, a alimentat teoriile conspirației. Puțini cred azi că Epstein s-a sinucis, deși datele oficiale spun că milionarul și-ar fi pus capăt zilelor.

Centrul de corecție metropolitană unde fusese închis a fost închis definitiv în 2021, pe fondul îngrijorărilor legate de condițiile mizere, COVID-19, infrastructura proastă și…. întrebări persistente privind moartea lui Epstein.

Ce urmează

Desecretizarea documentelor nu s-a încheiat încă. Până acum, 191 din cele aproximativ 250 de dosare pe care judecătorul Loretta Preska le-a autorizat pentru desecretizare au fost făcute publice. Avocații implicați în caz le postează continuu, conform instrucțiunilor judecătorului.

Un alt lot este așteptat în aceste zile, deși există puține indicii că vor spune mai mult decât ceea ce s-a văzut deja în cele aproape 3.000 de pagini de transcrieri, notificări legale, e-mailuri și alte înregistrări făcute publice.

Versiunile unora dintre aceste înregistrări fuseseră deja făcute publice în anii trecuți, deși unele secțiuni au fost blocate din motive de confidențialitate sau pentru a proteja identitățile victimelor lui Epstein.