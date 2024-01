Un adevărat tezaur de dosare secrete al instanței în celebrul caz al pedofilului Jeffrey Epstein a fost desecretizat, miercuri, aducând o nouă lumină asupra victimelor traficantului sexual și a celebrităților implicate în acest scandal. Așa cum se știe, Jeffrey Epstein s-ar fi sinucis, într-o închisoare din Manhattan, în august 2019, în timp ce aştepta procesul pentru trafic sexual.

După cum relatează Daily Beast, peste 150 de persoane, inclusiv fostul președinte Bill Clinton și consilierul său, Doug Band, sunt numiți în documentele care au fost depuse anterior sub sigiliu, ca parte a unui proces pe care Virginia Giuffre, una dintre victimele lui Epstein, l-a deschis împotriva complicei pedofilului, Ghislaine Maxwell.

Un tsunami de acuzații la adresa unor celebrități, de la Bill Clinton și Trump, până la prințul Andrew și David Copperfield

Materialele confidențiale au fost desigilate încă din 2019, după ce Miami Herald a intentat un proces pentru ca acestea să fie făcute publice. Înregistrări anterioare au scos la iveală un tsunami de acuzații împotriva unor personaje celebre, inclusiv a prințului Andrew al Marii Britanii, fostului guvernator al New Mexico, Bill Richardson, miliardarului Glenn Dubin și a regretatului model Jean-Luc Brunel. Toți bărbații numiți în acest proces au negat implicarea în traficul sexual al lui Epstein.

Sigrid McCawley, avocatul lui Giuffre, a spus că „lumea a vegheat” încă din vara lui 2019, când Epstein a fost arestat și Curtea de Apel a ordonat publicarea înregistrărilor legate de cercul său de pedofili.

Deși documentele nu au scos la iveală nume noi din cercul lui Epstein și nici nu au venit cu acuzații noi, acestea redau o imagine mai amplă a lumii lui și a celebrităților care călcau pragul infractorului sexual.

Multe dezvăluiri vin sub forma unei declarații nemaiîntâlnite până acum din partea acuzatoarei lui Epstein, Johanna Sjoberg, care a spus că a lucrat pentru acesta din 2001 până în 2006. Noile detalii se învârt în jurul cinelor luate alături de magicianul David Copperfield, călătoriilor cu fostul președinte Bill Clinton și a unei vizite la cazinoul lui Donald Trump din Atlantic City.

Iată câteva nume sonore din lista de prieteni ai lui Epstein, care apar în dosarul de trafic sexual desecretizat:

DONALD TRUMP

Trump și Epstein s-au cunoscut în Palm Beach în anii 1990. Se pare că au petrecut cu 28 de fete la o petrecere din Mar-a-Lago, în ’92. Pilotul lui Jeffrey Epstein a mărturisit chiar că Donald a zburat adesea cu avionul privat al lui Epstein, de cel puțin șapte ori, conform jurnalelor de zbor.

Acuzatorii lui Epstein și-au amintit, de asemenea, că cei doi erau apropiați. Într-o depoziție din 2016, a cărei transcriere a fost desigilată pentru prima dată, Sjoberg și-a amintit că a zburat cu avionul privat al lui Epstein de la Palm Beach la Atlantic City. În timpul unei escale de „câteva ore”, Sjoberg a spus că au mers la unul dintre cazinourile lui Donald Trump.

În ciuda faptului că Trump nu l-a mai vizitat, Epstein a rămas aproape de cercul interior al lui Trump. În ianuarie 2007, miliardarul pedofil s-a referit la fostul șef al imperiului hotelier și al cazinourilor lui Trump ca la un potențial client.

BILL CLINTON

Sjoberg a spus în depoziția ei că Epstein ”a spus odată că lui Bill Clinton îi plac tinerele”. Cei doi bărbați au fost prezentați pentru prima dată la începutul anilor ’90, iar Epstein a frecventat în mod regulat Casa Albă, ca oaspete al lui Clinton. Se presupune că Jeffrey știa de preferințele lui Clinton. Întrebată dacă Epstein a vorbit cu ea despre Clinton, Sjoberg a mărturisit: „A spus odată că lui Clinton îi plac tinerele, referindu-se la fete”.

În memoriile nepublicate, citate în actele de judecată, Giuffre spune că Bill Clinton era un invitat de onoare la complexul Epstein din Insulele Virgine. „Următoarea petrecere mare de pe insulă a avut o altă apariție semnificativă – Bill Clinton”, a scris Giuffre. „Este singurul președinte din lume care a fost demis din rolul de lider pentru că a fost prins cu pantalonii în vine. Umilindu-și în public soția și pe el însuși, a renunțat la titlu, dar nu și la stilul său de viață”, a scris ea.

”Nu a fost o petrecere mare, ci doar câțiva erau la masă”, a continuat Giuffre. „A fost Jeffrey în capul mesei, ca întotdeauna. În partea stângă erau Emmy, Ghislaine și cu mine, iar vizavi de noi era Bill cu două fete drăguțe. Absența lui Hillary a făcut ca partea lui provocatoare să iasă la iveală”, a povestit ea.

MICHAEL JACKSON

Johanna Sjoberg a susținut că l-a întâlnit o dată pe Michael Jackson la casa lui Jeffrey Epstein din Palm Beach. Ea a spus că nu i-a făcut masaj artistului, așa cum îi făcea adesea lui Epstein. Brad Edwards, un avocat care a petrecut ani de zile luptând împotriva lui Epstein și a asociaților săi, a detaliat vizita lui Jackson în cartea sa din 2020.

„Pentru o tânără ca Johanna, faptul că existau vedete care erau prietene cu Jeffrey era un fel de bonus atractiv al postului”, a scris Edwards.

DAVID COPPERFIELD

Magicianul David Copperfield a fost un alt vizitator constant la conacul lui Epstein din Palm Beach, potrivit cărții lui Edwards. Iluzionistul a fost citat în 2009 în legătură cu presupusele infracțiuni sexuale ale lui Epstein. Edwards notează că cei doi bărbați s-ar fi vizitat des pe insulele lor private din Caraibe.

Sjoberg a dezvăluit că l-a întâlnit pe Copperfield la casa lui Epstein, arată noile documente. Unul dintre angajații lui Epstein a sunat-o pe Sjoberg și i-a spus că David Copperfield va fi acolo, apoi a întrebat-o dacă ar dori să li se alăture la cină.

Sjoberg a mai spus că David Copperfield a întrebat-o dacă știa că „fetele sunt plătite pentru a găsi alte fete”, dar că magicianul nu a precizat dacă fetele în cauză erau minore.

LEONARDO DICAPRIO ȘI BRUCE WILLIS

Lui Epstein îi plăcea să se laude cu vedete precum Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio și Bruce Willis, deși documentele nu aduc nicio dovadă că vedetele respective l-ar fi cunoscut vreodată. În declarația ei, Sjoberg a mărturisit că Epstein spunea că ”tocmai am vorbit la telefon cu Leonardo” sau „a fost Cate Blanchett” sau Bruce Willis”.

PRINȚUL ANDREW

Prințul Andrew a trebuit să-i plătească lui Giuffre 14 milioane de dolari pentru a-și retrage acuzațiile. El susține că toate acuzațiile sunt false, indiferent de o imagine cu ei doi împreună, când ea era adolescentă. Este clar că, probabil, regretă prietenia lui lungă și strânsă cu Maxwell și Epstein, care s-ar fi lăudat că prințul Windsor este „idiotul său util”.

Relatarea lui Sjoberg despre presupusa întâlnire cu Prințul Andrew la domiciliul lui Epstein din New York sună astfel: ”Ghislaine m-a rugat să vin. Mi-a spus doar: Vino cu mine. Am mers la un dulap și am luat păpușa, păpușa Prințului Andrew”, a spus ea în depoziție. ”Știam că era Prințul Andrew pentru că l-am recunoscut. Nu știam cine era. Și când am văzut eticheta pe care scria Prințul Andrew, atunci mi-a dat seama”.

Sjoberg și Maxwell s-au întors apoi în camera de zi cu păpușa. ”Îmi amintesc doar că cineva a sugerat să facem o fotografie, și ne-au spus să mergem să stăm pe canapea. Andrew și Virginia au stat pe canapea, și au pus păpușa pe genunchii ei”, a povestit Sjoberg. ”Apoi am stat pe genunchii lui Andrew, cred că, din proprie voință, și au luat mâinile păpușii și le-a pus pe sânii Virginiei, apoi Andrew le-a pus pe ai mei”.

GLENN DUBIN

Miliardarul și soția sa, fosta Miss Suedia, Eva Andersson-Dubin, care a fost și iubita lui Epstein, au apărut în mod repetat în dosar. Virginia Giuffre a susținut într-o declarație că Maxwell a instruit-o să-l „maseze” pe Glenn Dubin, o directivă care „înseamnă sex”, a spus ea. Maxwell, într-o depoziție separată, a negat această acuzație.

După ce Epstein a fost condamnat în 2008, familia Dublin l-a ajutat să-și reabiliteze imaginea și să-și mențină statutul social.