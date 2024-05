De fapt, unii dintre cei mai bogați oameni din lume au abandonat studiile, cele mai notabile exemple fiind Mark Zuckerberg și Bill Gates. Pe de altă parte, sunt destul de mulți care au mers la colegii și universități de stat.

Asta arată că, dacă ai înclinația, dorința și norocul de a deveni miliardar, nu contează prea mult unde și cât ai studiat, potrivit Msn.com.

Pentru a determina unde au mers la facultate cei mai bogați 25 de oameni ai Americii, 24/7 Wall St. a revizuit statisticile privind averile lor din The Real-Time Billionaire List Forbes, din 2 octombrie 2023.

Toate informațiile, inclusiv educația și școlarizarea informații, au fost furnizate de Forbes. Cei mai bogați 25 de miliardari au o avere netă combinată de aproape 2 trilioane de dolari.

Cine este cel mai bogat dintre bogați?

Miliardarul Elon Musk este asociat cu numeroase companii de profil pe care le-a fondat, co-fondat sau achiziționat, inclusiv Tesla, SpaceX și X (cunoscută anterior ca Twitter). Averea netă a lui Musk la data de 2 octombrie 2023 era de 255,4 miliarde de dolari, cu aproape 70% mai mult decât a celui de-al doilea cel mai bogat american, fondatorul Amazon, Jeff Bezos.

Artizanii propriilor lor reușite în viață

Șaisprezece membri ai acestui „Club al celor 25” sunt artizanii propriilor lor reușite în viață.

Șase persoane de pe această listă sunt absolvente ale Universității Harvard, cinci au studiat la Stanford

Trei dintre acești magnați sunt investitori: Simons de la RenTech; Stephen Schwarzman, președinte și CEO al Blackstone Group, cel mai mare administrator de active alternative din lume, cu sediul în New York; și Ken Griffin, fondatorul și CEO-ul Citadel, fondul speculativ cu sediul în Miami, care a obținut 16 miliarde de dolari în 2022.

Patru persoane de pe această listă au abandonat facultatea, dar majoritatea deține o diplomă de licență în arte. Șapte dintre ei dețin diplome postuniversitare. Șase persoane de pe această listă sunt absolvente ale Universității Harvard, cinci au studiat la Stanford și cinci au fost înscriși la Princeton, potrivit Forbes.

Exemplul Bill Gates

Dacă nu știați, Bill Gates a urmat Universitatea Harvard doar pentru scurt timp, înainte de a renunța la studii, dar atribuie succesul său timpului petrecut acolo.

„A fost un privilegiu uimitor să merg la Harvard. Deși am plecat devreme, am fost transformat de anii petrecuți aici, de prieteniile pe care le-am înnodat și de ideile la care am lucrat”, afirma Gates in 2007.

Gates a studiat computerele, dar și multe alte materii care l-au interesat la Ivy League. Această sete de cunoaștere și dorința de a învăța mereu au contribuit la creșterea succesului său în lumea afacerilor.

Întrebat despre modelul său de viață, Gates a spus: părinții. Ei i-au susținut interesul pentru computere, chiar și după ce a decis să renunțe la Harvard.

Tatăl lui Gates, Bill Gates Sr., a declarat pentru Forbes că decizia fiului său de a renunța la facultate „nu a fost tocmai ceea ce eu și soția mea ne-am imaginat pentru niciunul dintre copiii noștri”.

Dar părinții lui Gates i-au susținut extrem de mult eforturile.

Într-un interviu pentru Forbes, tatăl lui Gates spunea că fiul său a fost un copil pasionat de lectură.

„Era interesat de orice fel de carte, de la enciclopedii, la science fiction și romane”, a spus el. „Am fost încântat că era un cititor atât de pasionat, dar citea atât de mult, încât am instituit o regulă: fără cărți la masă!.”

Pasiunea sa nu s-a schimbat.

În 2021, Gates scria: „Încerc să citesc în fiecare zi, fie că am o zi plină la birou, fie că ies la o plimbare. Este una dintre modalitățile preferate de a învăța lucruri noi și a înțelege mai bine lumea.”

De altfel, el recomandă frecvent cărți pe blogul său GatesNotes.