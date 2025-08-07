Anunțul privind decesul a fost făcut public de Ion-Andrei Gherasim, președintele executiv al Fundației Corneliu Coposu. El a transmis că Steluța Lucia Rodica Coposu a murit joi dimineață și că era ultima pe linie directă din familia Coposu.

Potrivit acestuia, ea a fost „președinta Fundației Corneliu Coposu” și o figură esențială în păstrarea memoriei fratelui său.

„Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunţ că în dimineaţa aceasta doamna preşedinte a Fundaţiei Corneliu Coposu, sora cea mai mică a Seniorului şi ultima pe linie directă din greu încercata familie Coposu, Steluţa Lucia Rodica Coposu, a urcat la Cer să-i întâlnească pe toţi cei dragi ai săi”, se arată în mesaj.

Născută la 26 septembrie 1932 în comuna Bobota din județul Sălaj, Steluța Coposu a urmat un parcurs educațional marcat de relocări frecvente, specifice contextului istoric tulbure al anilor ’40.

A absolvit Liceul de fete nr. 12 din București (astăzi Colegiul Național „Titu Maiorescu”) și a urmat cursurile Institutului Politehnic din București între anii 1951 și 1956.

După absolvire, a lucrat între 1956 și 1991 la Institutul de Studii și Proiectări Energetice din București. A fost cunoscută ca o persoană discretă, dar activă și implicată în acțiunile Fundației Corneliu Coposu, pe care a înființat-o în anul 1996, împreună cu sora sa Flavia.

Fundația a fost creată la un an după moartea fratelui lor, fostul lider țărănist Corneliu Coposu.

Într-un interviu mai vechi, Flavia Bălescu-Coposu spunea că sora ei a moștenit „generozitatea de la mamă, toleranța și dragostea de oameni de la Cornel, spiritul de dreptate de la tată și de la Doina” – calități pe care nu le-a păstrat pentru ea, ci le-a împărtășit celor din jur.

În anul 2009, împreună cu sora sa, Flavia Bălescu-Coposu, a fost distinsă de Majestatea Sa Regele Mihai I al României cu Crucea Casei Regale a României, în semn de recunoaștere pentru întreaga sa activitate civică și devotamentul față de păstrarea memoriei fratelui lor.

Steluța Coposu a trăit în umbra unei familii profund afectate de represiunea comunistă, dar și puternic angajată în reconstrucția morală și democratică a României post-decembriste. Fundația Corneliu Coposu a contribuit la păstrarea vie a valorilor promovate de fratele său – democrație, respect, moralitate și memorie istorică.