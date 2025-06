Deși există diferențe evidente între Donald Trump și Friedrich Merz în ceea ce privește politica externă și economică, întâlnirea din Biroul Oval a avut un ton pozitiv, cu accent pe cooperare și consolidarea alianței transatlantice.

Un gest simbolic a fost oferit chiar la începutul întrevederii: Friedrich Merz i-a dăruit lui Donald Trump un exemplar înrămat al certificatului de naștere al bunicului președintelui american, Frederick (Friedrich) Trump, născut în Germania în 1869.

🇩🇪👀🇺🇸 Merz presented Trump with the birth certificate of his grandfather Frederick Trump, who was German and born in Bavaria in 1869. pic.twitter.com/ZGymwGAnRL

Gestul a fost bine primit, subliniind legătura personală dintre liderul american și rădăcinile sale germane.

Discuțiile au vizat subiecte sensibile precum cheltuielile pentru apărare în cadrul NATO. Merz a promis că Germania va respecta angajamentul de a crește bugetul apărării până la 5% din PIB până în 2030, conform cerințelor Statelor Unite. Această promisiune este importantă pentru administrația Trump, care a insistat constant asupra unui efort financiar mai echitabil din partea aliaților europeni.

În ceea ce privește războiul din Ucraina, Merz a reafirmat sprijinul ferm al Berlinului pentru Kiev și intenția de a crește presiunea diplomatică asupra Rusiei. Cancelarul l-a prezentat pe Donald Trump drept o piesă esențială în identificarea unei soluții pașnice pentru conflict.

MERZ: Tomorrow is the D Day anniversary, when the Americans ended a war in Europe

TRUMP: That was not a pleasant day for you? This is not a great day

MERZ: This was the liberation of my country from Nazi dictatorship pic.twitter.com/rcEDGopjVy

— Aaron Rupar (@atrupar) June 5, 2025