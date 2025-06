Donald Trump și Elon Musk, în conflict deschis din cauza noii legi a bugetului. Comentariile președintelui au fost făcute în Biroul Oval, în contextul în care Musk a criticat dur legea, numind-o o „abominație”.

Trump a explicat că reacția lui Elon Musk este cauzată de eliminarea subvențiilor pentru vehiculele electrice din proiectul de lege, dar și de decizia sa de a renunța la nominalizarea lui Jared Issacman, preferatul lui Musk, pentru conducerea NASA. Președintele a afirmat că nominalizarea unui democrat într-o poziție atât de importantă nu a fost considerată adecvată.

În replică, Elon Musk a transmis un mesaj pe rețeaua sa socială X, susținând că fără sprijinul său financiar, Trump ar fi pierdut alegerile din 2024. Musk a fost principalul finanțator al campaniei republicane, contribuind cu peste 250 de milioane de dolari.

El a afirmat că în lipsa implicării sale, democrații ar fi controlat Camera Reprezentanților, iar republicanii ar fi deținut o majoritate fragilă în Senat, cu 51 la 49.

Criticile lui Elon Musk s-au extins și asupra conținutului legii, acuzând menținerea subvențiilor pentru industriile de petrol și gaze în timp ce sunt eliminate stimulentele pentru energia verde, în special pentru vehicule electrice și energia solară. Într-un mesaj ironic, el a pus la îndoială caracterizarea legii ca fiind „mare și frumoasă”, referindu-se la limbajul frecvent folosit de Trump pentru a descrie proiectul.

Tensiunile au crescut în urma retragerii lui Musk din funcția temporară pe care o ocupa în administrația Trump, unde coordona inițiativele de reducere a cheltuielilor federale și a numărului de angajați (Department of Government Efficiency, DOGE).

Potrivit președintelui, Musk era la curent cu toate detaliile proiectului de lege și nu a ridicat obiecții până în momentul în care a fost informat că subvențiile pentru vehicule electrice vor fi eliminate.

Without me, Trump would have lost the election, Dems would control the House and the Republicans would be 51-49 in the Senate.

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025