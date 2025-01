Elon Musk, fondatorul Tesla și SpaceX, a stârnit un val de reacții marți, 31 decembrie, după ce și-a schimbat numele de profil pe platforma X (fostul Twitter) în „Kekius Maximus”.

Această mișcare neașteptată a declanșat o serie de speculații și dezbateri în rândul celor peste 150 de milioane de urmăritori ai săi, alimentând atât curiozitatea, cât și controversele.

Noua imagine de profil a lui Musk prezintă celebra memă „Broasca Pepe” („Pepe the Frog”), dar într-o ipostază neobișnuită: personajul este îmbrăcat într-o armură aurie, asemănătoare cu cea purtată de gladiatori, și ține în mână un controler de joc video.

Alegerea imaginii și a pseudonimului a ridicat întrebări cu privire la mesajul pe care Musk dorește să-l transmită, mai ales că fondatorul Tesla este cunoscut pentru umorul său criptic și aluziile subtile.

„I am Kekius Maximus, CEO of Tesla, SpaceX, and X, servant to the vision of human progress. Father of many innovations, husband to the idea of interplanetary life. And I will achieve my goals, in this era or the next.”@elonmusk 🤣🤣 pic.twitter.com/ALdsceaaSY

— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) December 31, 2024