Un oligarh din Ucraina, rănit într-o explozie la Monaco. Anchetatorii susțin că incidentul a fost provocat de un colet-capcană

Un oligarh din Ucraina și alte două persoane au fost rănite luni seară la Monaco, în urma exploziei unui colet-capcană într-o clădire rezidențială din principat. Incidentul, considerat fără precedent în istoria acestui microstat mediteranean cu o suprafață de aproximativ doi kilometri pătrați, a declanșat o amplă operațiune a autorităților, în timp ce suspectul este căutat după ce a fugit în Franța.

Explozia s-a produs luni, în jurul orei 21:00, într-un imobil rezidențial situat în apropierea Pieței Moulins, într-o zonă aflată la granița dintre Monaco și Franța. Autoritățile au precizat că deflagrația a fost provocată de un colet-capcană, conform informațiilor publicate de Le Progrès.

Prințul Albert al II-lea a calificat incidentul drept o crimă gravă și a subliniat că acesta reprezintă un șoc pentru întreaga comunitate din Monaco. Potrivit autorităților, două persoane adulte, un cuplu cu vârste cuprinse între 50 și 60 de ani, au fost rănite grav, iar un adolescent în vârstă de 13 ani a suferit răni de gravitate redusă. Deși identitatea victimelor nu a fost confirmată oficial de autoritățile din Monaco, o sursă apropiată anchetei a confirmat pentru AFP informațiile potrivit cărora unul dintre răniți este Vadim Ermolaev, un oligarh originar din Ucraina.

Stabilit la Monaco, Vadim Ermolaev este vizat, din decembrie 2023, de sancțiuni impuse printr-o decizie a Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, promulgată de președintele ucrainean. Potrivit mai multor publicații care citează serviciile de securitate ucrainene, sancțiunile au fost aplicate deoarece omul de afaceri și-ar fi continuat activitățile comerciale în domeniul alcoolului în Crimeea aflată sub ocupație rusă.

Procurorul general al Principatului Monaco, Stéphane Thibault, urma să susțină o conferință de presă marți pentru a oferi informații suplimentare despre anchetă, potrivit ministrului de stat și șefului guvernului, Christophe Mirmand.

Anchetatorii au stabilit că dispozitivul exploziv se afla într-o geantă sau într-un colet abandonat în holul clădirii de către o persoană care a părăsit ulterior locul faptei. Autoritățile din Monaco au precizat că este pentru prima dată, din câte se cunoaște, când un astfel de atac are loc în principat.

Christophe Mirmand a declarat că, în acest context, este esențială colaborarea cu serviciile de informații pentru a identifica mediul din care provin victimele, pentru a stabili dacă și alte persoane ar putea fi expuse unor amenințări și pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente.

Ce soir, peu avant 21h, une violente déflagration liée à un colis piégé a été entendue en Principauté non loin de la Place des Moulins. La zone a été rapidement bouclée par les forces de l’ordre. Trois personnes blessées sont à déplorer, deux adultes et un enfant transportés… pic.twitter.com/NRjnhm9qkl — Gouvernement Monaco (@GvtMonaco) June 29, 2026

Pentru intervenție au fost mobilizați aproximativ 50 de pompieri, inclusiv circa zece pompieri veniți din Franța. De asemenea, 84 de agenți ai forțelor de ordine au fost trimiși pentru securizarea zonei. La fața locului a fost observată o desfășurare masivă de forțe de securitate, toate căile de acces către cartierul afectat fiind blocate. Un elicopter a survolat zona în timpul operațiunilor.

Potrivit anturajului ministrului francez de Interne, Laurent Nuñez, a fost instituită o cooperare polițienească pentru identificarea și capturarea autorului aflat în fugă. Christophe Mirmand a precizat că martorii au furnizat elemente care au permis identificarea suspectului, acesta fiind surprins de camerele de supraveghere din Monaco și din Beausoleil, localitatea franceză vecină, unde a ajuns pe jos după atac.

Cele trei victime au fost transportate la spitale din Nisa, aflată la aproximativ 20 de kilometri de Monaco. Cei doi adulți au fost internați la Centrul Hospitalier Universitaire Pasteur, iar adolescentul a fost transferat la Spitalul de Copii Lenval.

Alte patru persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, printre acestea aflându-se o persoană aflată în stare de șoc și mai multe persoane rănite de cioburile geamurilor sparte de explozie.

Clădirea vizată are șase apartamente, însă, la momentul producerii exploziei, doar cele trei persoane rănite se aflau în imobil.

Imagini publicate pe rețeaua socială X, care par să fi fost filmate într-o zonă din Monaco, arată aproximativ zece pompieri intervenind la locul exploziei, dintre care mai mulți transportau o persoană pe targă. Alte fotografii atribuite aceleiași locații surprind resturi împrăștiate în holul clădirii, scări grav avariate, balustrade deformate și urme de sânge pe trepte.