Românii care merg în aceste țări riscă facturi uriașe la telefon. Avertismentul ANCOM

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) îi avertizează pe utilizatorii de telefonie mobilă și internet care își petrec vacanțele în afara țării să verifice cu atenție condițiile de utilizare a serviciilor de roaming. Recomandarea este cu atât mai importantă pentru cei care călătoresc în state din afara Spațiului Economic European (SEE), unde tarifele nu sunt reglementate și pot ajunge la valori foarte ridicate.

Totodată, instituția atrage atenția asupra fenomenului de roaming involuntar, care poate apărea în apropierea granițelor României.

ANCOM reamintește că, potrivit principiului „Roam like at home”, utilizatorii își pot folosi minutele, SMS-urile și internetul mobil în statele din Spațiul Economic European fără costuri suplimentare, în limitele politicii de utilizare rezonabilă.

O modificare importantă a intrat deja în vigoare de la începutul acestui an.

„Începând cu 1 ianuarie 2026, zona de aplicare „Roam Like at Home” s-a extins, incluzând Republica Moldova și Ucraina. Astfel, utilizatorii vor putea efectua apeluri și folosi datele mobile și în aceste state, în aceleași condiții ca în țara de origine.”

În schimb, ANCOM precizează că regula nu se aplică în Marea Britanie, Monaco, Andorra și Elveția, unde operatorii pot practica propriile tarife.

Autoritatea avertizează că, în statele din afara SEE, tarifele nu sunt plafonate și pot genera facturi foarte mari.

Potrivit ANCOM, în anumite destinații precum Marea Britanie, Serbia, Turcia, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Maroc sau Israel, tarifele standard pot ajunge până la 2,61 euro pe minut pentru apelurile efectuate și 4,76 euro pentru un singur MB de internet.

De asemenea, utilizatorii trebuie să știe că mulți operatori activează automat pachete de roaming imediat după prima utilizare a serviciilor, dacă acest lucru este prevăzut în contract.

În aceste situații, chiar și folosirea unui singur minut de convorbire sau a unui singur MB de internet poate duce la taxarea întregului pachet.

ANCOM atrage atenția și asupra roamingului involuntar, fenomen întâlnit în special în zonele de frontieră.

„În zonele de graniță există riscul conectării automate la rețeaua unui operator dintr-un stat vecin. Acest fenomen poate genera costuri suplimentare dacă utilizatorii se conectează la o rețea dintr-un stat care nu este din SEE, chiar dacă utilizatorii nu se află propriu-zis pe teritoriul acelui stat.”

Pentru a evita astfel de situații, utilizatorii sunt sfătuiți să selecteze manual rețeaua de telefonie din setările telefonului sau, dacă se află în România, să dezactiveze serviciul de roaming.

Instituția avertizează că simplul fapt că utilizatorul s-a conectat involuntar la o altă rețea nu îl scutește de plata serviciilor utilizate.

„Dacă au fost informați cu privire la tarifele aplicabile, utilizarea telefonului în roaming involuntar nu îi scutește pe cei care s-au aflat în această situație de plata facturii aferente!”

În cazul unor nemulțumiri privind serviciile de roaming sau aplicarea politicii de utilizare rezonabilă, ANCOM recomandă ca utilizatorii să se adreseze mai întâi operatorului de telefonie mobilă.

Dacă problema nu este soluționată, aceștia pot depune ulterior o reclamație la ANCOM, urmând procedura pusă la dispoziție de autoritate.