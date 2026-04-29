Inițiativa europeană „Roam like at home”, cunoscută și ca roaming la tarife naționale, permite utilizatorilor să sune, să trimită SMS-uri și să folosească date mobile în străinătate fără costuri suplimentare față de abonamentul din țara de origine.

Sistemul funcționează deja din 2017 în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, dar și în Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

În acest an, zona de roaming a fost extinsă pentru a include și Republica Moldova și Ucraina, o schimbare importantă mai ales pentru românii care călătoresc frecvent sau au rude în aceste două state.

Comisia Europeană a propus și deschiderea negocierilor pentru extinderea sistemului către Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia.

Atunci când călătorești într-un stat inclus în acest sistem, minutele apelurilor, mesajele și traficul de internet sunt taxate la fel ca în țara ta. Activarea este automată și nu necesită o solicitare specială din partea clientului.

Practic, utilizatorii își pot folosi telefonul în străinătate în aceleași condiții ca acasă, inclusiv în ceea ce privește viteza internetului sau accesul la rețele 5G, acolo unde acest lucru este posibil tehnic.

Operatorii sunt obligați să informeze clienții dacă există diferențe între serviciile de roaming și cele utilizate în țara de origine.

Regulile europene prevăd că roamingul fără costuri suplimentare este destinat călătoriilor periodice, nu utilizării permanente într-o altă țară.

Dacă o persoană stă și folosește serviciile de roaming într-un alt stat din UE mai mult decât în țara de origine, pe o perioadă de patru luni, operatorul poate interveni și poate aplica suprataxe.

În cazul abonamentelor cu internet nelimitat sau foarte ieftin, operatorii pot aplica și o limită de utilizare rezonabilă pentru traficul de date.

Dacă această limită este atinsă, utilizatorul poate continua să folosească internetul mobil, dar pentru o taxă suplimentară redusă, plafonată la nivel european.

Atunci când utilizatorii trec granița, operatorii trimit automat un mesaj cu informațiile de bază despre roaming, inclusiv eventualele limite aplicabile și serviciile care pot genera costuri suplimentare.

De exemplu, apelurile către anumite servicii speciale, cum ar fi linii aeriene, companii de asigurări sau servicii de relații cu clienții, pot avea taxe mai mari.

De asemenea, în timpul călătoriilor cu avionul sau pe mare, telefonul se poate conecta la rețele non-terestre, cum ar fi rețelele prin satelit de la bord.

Aceste servicii nu sunt incluse în sistemul „roam like at home” și pot genera costuri ridicate, motiv pentru care utilizatorii primesc alerte automate pentru a evita facturile neașteptate.

Regulile extinse privind roamingul includ și măsuri pentru acces mai rapid la serviciile de urgență.

Utilizatorii trebuie să primească automat informații despre numărul unic de urgență 112 atunci când călătoresc în străinătate, dar și despre alternativele disponibile pentru contactarea serviciilor de urgență, inclusiv prin text în timp real sau aplicații speciale.

Scopul acestor măsuri este reducerea birocrației, protejarea consumatorilor și asigurarea unui acces mai simplu la comunicații mobile în toată zona europeană extinsă.