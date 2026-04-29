Una dintre cele mai importante schimbări vizează plata indemnizației de șomaj. Potrivit noilor reguli, indemnizația nu va mai fi plătită de statul în care persoana locuiește, ci de statul în care a muncit și a plătit contribuțiile sociale.

Astfel, dacă un român a lucrat într-un alt stat membru al Uniunii Europene și contribuțiile au fost achitate acolo, drepturile de șomaj vor veni din acel stat, chiar dacă persoana decide să se întoarcă în România.

În plus, indemnizația de șomaj va putea fi primită timp de până la șase luni în perioada în care beneficiarul își caută un loc de muncă într-un alt stat din UE.

Roxana Mînzatu a explicat că noile modificări aduc clarificări și pentru prestațiile familiale. Aceste reguli îi vizează în special pe părinții care muncesc sau locuiesc într-un alt stat membru și care până acum se confruntau cu proceduri complicate privind alocațiile sau alte beneficii familiale.

Totodată, sunt introduse reguli mai clare și pentru beneficiile de îngrijire pe termen lung, acordate persoanelor care au nevoie de sprijin din cauza vârstei, bolii sau dizabilității.

Scopul este reducerea confuziilor dintre sistemele naționale și o mai bună protecție socială pentru cei care se mută dintr-un stat în altul.

Schimbările vizează și lucrătorii detașați în alte state membre. Ca regulă generală, angajatorii vor trebui să anunțe autoritățile înainte de trimiterea lucrătorilor într-o altă țară din Uniunea Europeană.

În paralel, sunt introduse reguli mai ferme pentru prevenirea fraudelor, inclusiv prin verificări mai stricte, schimb mai rapid de informații între instituții și posibilitatea retragerii documentelor emise incorect.

„Şomaj: indemnizaţia va fi plătită de statul în care ai muncit şi ai plătit contribuţii, nu de statul în care locuieşti. De asemenea, vei putea primi indemnizaţia de şomaj până la 6 luni în timp ce cauţi un loc de muncă într-un alt stat UE. Prestaţii familiale: reguli mai clare pentru părinţii care muncesc sau locuiesc în alt stat UE. Îngrijire pe termen lung: reguli mai clare pentru beneficiile acordate persoanelor care au nevoie de sprijin din cauza vârstei, bolii sau dizabilităţii. Lucrători detaşaţi: angajatorii vor trebui, ca regulă generală, să anunţe autorităţile înainte de trimiterea lucrătorilor în alt stat UE. Anti-fraudă: reguli mai ferme pentru verificări, schimb de informaţii şi retragerea documentelor incorecte. Digitalizare: schimb electronic de informaţii între administraţiile naţionale, pentru mai puţină birocraţie şi mai multă claritate”, arată oficialul european.

Oficialul european a subliniat că aceste măsuri sunt importante mai ales în sectoarele unde mobilitatea forței de muncă este foarte ridicată.

Potrivit Roxanei Mînzatu, sectoarele în care aceste modificări vor avea cel mai mare impact sunt construcțiile, transportul rutier și munca sezonieră. Aici intră în special agricultura, turismul, serviciile și alte activități temporare, dar și lucrătorii detașați care activează în alte țări europene.

Românii sunt printre cei mai mobili lucrători din Uniunea Europeană, iar aceste schimbări sunt considerate importante tocmai pentru că mulți dintre ei se confruntă cu dificultăți atunci când încearcă să își recupereze drepturile sociale.

Vicepreședintele Comisiei Europene a precizat că mai sunt încă pași legislativi de parcurs până la aplicarea efectivă a noilor prevederi. După finalizarea procedurilor europene, statele membre vor trebui să introducă și să aplice noile reguli la nivel național.

Cele mai importante modificări, inclusiv cele privind indemnizația de șomaj, ar putea intra în vigoare începând cu anul 2028.

Roxana Mînzatu a transmis că principiul rămâne unul simplu: dacă muncești și plătești contribuții într-un stat european, de acolo trebuie să primești și drepturile sociale, chiar dacă alegi ulterior să revii în România.