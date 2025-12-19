Începând cu 1 ianuarie 2025, alocațiile de stat pentru copii în România au fost majorate cu 10,4%, reflectând rata inflației. Astfel, copiii cu vârsta de până la 2 ani au primit 794 de lei pe lună, iar aceeași sumă a fost acordată copiilor cu dizabilități cu vârste între 3 și 18 ani. Pentru copiii între 2 și 18 ani și tinerii care urmează cursuri liceale sau profesionale, alocația a fost stabilită la 323 de lei lunar.

De asemenea, alocația de plasament a fost fixată la 1.081 lei pe lună. Plata se realiza de regulă în jurul datei de 8 a fiecărei luni, fie prin mandat poștal, fie direct în contul bancar al beneficiarului. Guvernul a menționat că alocațiile se actualizează anual, în ianuarie, în funcție de rata medie anuală a inflației, pentru a menține puterea de cumpărare a familiilor.

De la 1 ianuarie 2025, alocația lunară pentru copii în Germania (Kindergeld) este de 255 euro pentru fiecare copil, sumă care se aplică tuturor copiilor din familie, indiferent de ordinea lor. Plata se acordă pentru toți copiii până la 18 ani, iar pentru tinerii care urmează școală, facultate sau formare profesională, alocația continuă până la 25 de ani.

Familiile cu venituri reduse pot beneficia suplimentar de Kinderzuschlag, de până la 297 euro pe lună per copil. Cetățenii români care lucrează legal în Germania au dreptul la alocația germană chiar dacă copiii lor locuiesc în România, Germania achitând de obicei diferența dintre suma de 255 euro și alocația deja primită în România. Cererile se depun la Casa de Prestații Familiale (Familienkasse) din cadrul Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Autoritățile germane anunță că, începând cu 1 ianuarie 2026, alocația va crește la 259 euro pe lună.

Sistemul francez de alocații familiale (Allocations familiales) variază în funcție de numărul de copii și veniturile familiei, fiind diferit de modelul fix aplicat în Germania. Alocația de bază se acordă, de regulă, familiilor cu cel puțin doi copii sub 20 de ani, sumele lunare pentru doi copii fiind între 37 și 149 de euro, iar pentru trei copii între 85 și 339 de euro. Pentru fiecare copil suplimentar, se adaugă între 48 și 190 de euro pe lună, în funcție de venituri.

Pentru primul copil există sprijin prin programul PAJE (Prestația de primire a copilului mic), cu alocații de aproximativ 196 euro lunar pentru rata completă sau 98 euro pentru rata parțială, valabile până la vârsta de 3 ani. Alte ajutoare includ alocația de reîncepere a școlii (ARS), plătită o singură dată în august, între 423 și 462 euro în funcție de vârsta copilului, alocația de sprijin familial (ASF) pentru părinții singuri de 199 euro pe lună per copil și suplimentul familial pentru familiile cu cel puțin trei copii, între 197 și 285 euro lunar.

Pentru a beneficia de aceste alocații, familiile trebuie să aibă reședința legală și stabilă în Franța, iar alocațiile se plătesc până la 20 de ani, cu condiția ca tânărul să nu câștige mai mult de 55% din salariul minim (SMIC). Sumele sunt indexate anual, la 1 aprilie, în funcție de inflație.

În 2025, Spania a extins semnificativ sistemul de sprijin financiar pentru copii, introducând o serie de măsuri menite să ajute toate familiile, indiferent de nivelul veniturilor. Noutatea majoră a fost Prestația Universală pentru Creșterea Copilului, prin care fiecare copil sub 18 ani primește lunar 200 euro, cu condiția ca familia să aibă reședința legală în țară.

Pentru familiile cu venituri reduse, Guvernul spaniol a păstrat suplimentele de ajutor pentru copii (CAPI/IMV), diferențiate în funcție de vârstă: 115 euro pe lună pentru copiii sub 3 ani, 80,50 euro pentru cei între 3 și 6 ani și 57,50 euro pentru cei între 6 și 18 ani.

Mamele care lucrează beneficiază de deducerea fiscală Cheque Bebé, de până la 1.200 euro pe an pentru fiecare copil sub 3 ani, sumă care poate fi primită lunar, în tranșe de 100 euro. În plus, pentru nașteri sau adopții, familiile numeroase, părinții singuri sau cei cu dizabilități pot primi un ajutor unic de aproximativ 1.000 euro, dacă venitul nu depășește un anumit prag.

Italia acordă alocația pentru copii sub denumirea Assegno Unico e Universale (AUU), ajustată în funcție de inflație și venitul familiei. Valoarea lunară variază între 57,50 € și 201 € pentru fiecare copil, suma maximă fiind destinată familiilor cu venituri mai reduse (ISEE până la 17.227 €), iar sumele scad progresiv pe măsură ce venitul crește.

Pentru a beneficia de alocație, părinții trebuie să aibă reședința și domiciliul în Italia și să plătească impozit pe venit în țară. Copiii trebuie să fie în întreținerea solicitantului, iar plata poate continua până la 21 de ani dacă tinerii urmează studii, formare profesională sau sunt în căutarea unui loc de muncă.

În plus, alocația poate fi majorată prin diferite suplimente: 50% în plus pentru copiii sub 1 an, sume suplimentare pentru al treilea copil sau următorii, indemnizații fixe pentru copiii cu dizabilități și majorări pentru familiile în care ambii părinți lucrează. Pentru a primi sumele corecte, familiile trebuie să-și actualizeze anual ISEE-ul și să depună cererea online prin INPS sau printr-un patronat autorizat.

În 2025, Danemarca acordă alocația pentru copii și tineri, denumită Børne- og ungeydelse, cu plăți trimestriale pentru majoritatea copiilor și lunare pentru adolescenții între 15 și 17 ani. Sumele variază în funcție de vârstă: cei mici până la 2 ani primesc aproximativ 1.764 DKK pe lună (~237 €), copiii între 3 și 6 ani 1.397 DKK (~188 €), cei între 7 și 14 ani 1.099 DKK (~148 €), iar tinerii între 15 și 17 ani 1.099 DKK (~148 €) lunar.

Pentru cetățenii români care lucrează în Danemarca, accesul la alocație necesită rezidență legală și număr CPR, precum și cel puțin șase luni de muncă cu un minim de 39 de ore pe lună. Dreptul la suma integrală depinde de perioada de muncă sau rezidență în țară: după șase luni se acordă 25% din sumă, după un an 50%, iar după doi ani se primește întreaga alocație.

Plata se face automat în contul bancar oficial al mamei, cu excepția situațiilor în care tatăl are custodia exclusivă. Alocația este scutită de impozit, dar poate fi redusă dacă venitul anual depășește pragul de aproximativ 877.000 DKK (~118.000 €). Această structură permite familiilor să beneficieze de sprijin proporțional cu perioada petrecută și munca depusă în Danemarca.

La începutul anului 2025, Austria a actualizat alocațiile pentru copii, Familienbeihilfe, majorând sumele cu 4,6% pentru a ține pasul cu inflația. Valoarea de bază depinde de vârsta copilului: nou-născuții primesc 138,40 € pe lună, copiii de 3 ani 148 €, cei de 10 ani 171,80 €, iar tinerii de 19 ani 200,40 €.

Pe lângă aceste sume, familiile beneficiază de bonusuri suplimentare. Familienbonus Plus oferă o reducere a impozitului pe venit de până la 166,68 € lunar pentru copiii sub 18 ani și 58,34 € pentru cei mai mari. Creditul fiscal pentru copii se ridică la 70,90 € pe lună, iar suplimentul pentru frați (Geschwisterstaffel) majorează alocația individuală în funcție de numărul copiilor, cu +7,70 € pentru doi copii și +18,80 € pentru trei copii. Pentru copiii cu dizabilități grave, statul acordă o sumă suplimentară de 180,90 € pe lună, iar ajutorul pentru școală (Schulstartgeld) oferă o plată unică de 111,20 € în septembrie pentru fiecare copil între 6 și 15 ani.

Cetățenii români care lucrează în Austria au dreptul la plata integrală a alocației, chiar dacă copiii locuiesc în România, primind diferența dintre alocația austriacă și cea deja încasată din țara de origine. Alocația se acordă până la 24 de ani, sau până la 25 în cazuri speciale, precum studenții care efectuează serviciu militar sau voluntariat, cu o limită de venit propriu anual de 17.212 € în 2025.

Sistemul elvețian de alocații pentru copii, Familienzulagen, continuă să fie gestionat la nivel cantonal, ceea ce face ca valorile să varieze în funcție de locul de muncă și reședință. La nivel federal, sumele minime obligatorii rămân neschimbate: fiecare copil până la 16 ani primește cel puțin 200 CHF pe lună (~205 €), iar cei cu vârste între 16 și 25 de ani, aflați în studii sau formare profesională, beneficiază de minimum 250 CHF lunar (~256 €).

Majoritatea cantoanelor oferă însă alocații mai generoase. În Vaud, de exemplu, sumele ajung la 300 CHF (~308 €) pentru copiii până la 12 ani și 360 CHF (~370 €) între 12 și 16 ani, iar Geneva oferă 300 CHF (~308 €), cu suplimente pentru familiile cu mai mulți copii. Bonusuri suplimentare se aplică frecvent începând cu al treilea copil.

Alocațiile sunt în general legate de statutul de angajat și sunt plătite prin angajator sau prin casele cantonale de compensare. Copiii pot primi alocația până la 25 de ani dacă urmează studii sau formare profesională.

Sprijinul financiar pentru familiile din Ungaria include alocația de stat pentru copii și deduceri fiscale crescute pentru părinții care lucrează. Alocația familială lunară (Családi pótlék) se stabilește în funcție de numărul de copii și de situația familiei: un copil primește 12.200 HUF (~32 €), iar părinții singuri beneficiază de sume ușor mai mari, de până la 13.700 HUF (~36 €) pentru un copil. Pentru două sau mai mulți copii, cuantumul crește progresiv: două persoane primesc 13.300 HUF per copil (~35 €), iar familiile cu trei sau mai mulți copii pot încasa până la 16.000 HUF (~42 €) per copil. Copiii cu dizabilități beneficiază de o alocație specială de 23.300 HUF (~61 €).

Începând cu 1 iulie 2025, Ungaria a introdus majorări ale deducerilor fiscale pentru familiile cu venituri salariale. Pentru un copil, părinții economisesc lunar aproximativ 15.000 HUF (~39 €), pentru doi copii suma totală ajunge la 60.000 HUF (~158 €), iar pentru trei sau mai mulți copii, economiile nete ating 49.500 HUF (~130 €) per copil. Aceste măsuri cresc venitul net al familiilor și se vor amplifica de la 1 ianuarie 2026, când deducerile vor fi aproape duble.

Alocațiile pentru copii în Bulgaria sunt calculate în funcție de venitul mediu lunar pe membru de familie și de numărul de copii. Familiile primesc între 50 BGN (~13 €) pentru un copil și 185 BGN (~47 €) pentru patru copii, cu sume suplimentare de 20 BGN (~5 €) pentru fiecare copil în plus. Accesul la alocație integrală este permis dacă venitul mediu pe membru de familie rămâne sub 710 BGN (~181 €), iar pentru venituri între 710,01 și 810 BGN (~207 €) se acordă 80% din sumă.

Există excepții pentru copiii cu dizabilități permanente sau cei aflați în plasament familial, care primesc alocații fără limită de venit, cu sume între 490 și 1.180 BGN (~125 – 300 €), în funcție de gradul de handicap. Pentru a beneficia de sprijin, copiii trebuie să locuiască permanent în Bulgaria, să fie înscriși la școală sau grădiniță și să respecte schema națională de vaccinare.

În plus, statul oferă ajutoare unice la început de an școlar pentru elevii din clasele I-IV și clasa a VIII-a, în valoare totală de 300 BGN (~76 €), plătite în două tranșe.