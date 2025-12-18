Raiffeisen Bank a informat joi despre modificări în structura comisioanelor pentru pachetele de cont curent Zero Simplu și Zero Tot, stabilind și datele de aplicare a acestora.

Începând cu 1 martie 2026, comisionul standard de administrare va crește la 15 lei pentru pachetul Zero Simplu și la 20 de lei pentru pachetul Zero Tot. Această ajustare nu afectează beneficiile de gratuitate pentru clienții care îndeplinesc condițiile impuse de bancă, cum ar fi efectuarea unei tranzacții electronice lunare sau încasarea unui venit minim în cont.

Pentru pachetul Zero Simplu, gratuitatea se va acorda clienților care realizează cel puțin o tranzacție electronică pe lună și primesc venituri de minimum 1.000 lei, condiție ce va intra în vigoare din 1 mai 2026. Comisioanele standard se aplică doar atunci când aceste criterii nu sunt îndeplinite, iar pachetele promoționale sau cele deschise prin convenții care oferă gratuitate nu sunt afectate.

O veste pozitivă pentru clienți este eliminarea comisionului de încasare a sumelor din conturi de la alte bănci, care anterior era de 0,1% din sumă, cu un minim de 5 lei și un maxim de 15 lei.

În ceea ce privește cardurile, Raiffeisen Bank a actualizat și comisioanele aferente: livrarea cardului de debit va costa 15 lei, iar interogarea soldului la ATM-urile și MFM-urile băncii va fi de 1 leu. Totuși, soldul poate fi verificat gratuit oricând prin aplicația Smart Mobile.

Banca subliniază că aceste modificări fac parte din ajustările periodice ale comisioanelor, menite să păstreze echilibrul între servicii oferite și costurile operaționale, fără a afecta beneficiile clienților fideli.

Deschiderea și închiderea conturilor curente nu a implicat costuri, însă administrarea lor a variat în funcție de tipul de pachet. Pachetele Premium, Zero Tot, Zero Simplu, Gold sau Standard au avut comisioane lunare diferențiate, de la 0 lei pentru conturile cu beneficii speciale până la 60 lei pe lună pentru pachetul Premium. Pentru conturile în valută, taxa lunară a echivalat cu 3 euro.

Pentru conturile de economii, deschiderea și administrarea au fost gratuite în toate valutele principale (RON, EUR, USD). Gratuitatea taxei de administrare pentru anumite pachete a fost condiționată de efectuarea unei tranzacții electronice lunare și de atingerea unor niveluri minime de rulaj sau venit, în funcție de pachetul deținut.

Încasările intrabancare între conturile proprii ale clienților au fost gratuite, în timp ce transferurile interbancare în lei au implicat comisioane de minimum 5 lei și maximum 15 lei, iar în valută s-au aplicat taxe similare în echivalentul valutar. Plățile prin ordine de plată, debitare directă sau FixPay au presupus comisioane variabile între 1,5 lei și 250 lei, în funcție de tipul și urgența transferului.

Emiterea și administrarea cardurilor de debit au avut costuri diferite în funcție de tip. Cardurile standard au avut taxă anuală de 25 lei, iar cardurile premium Visa Gold, Platinum sau Infinite au ajuns până la 1.500 lei pe an. Retragerile de numerar de la ATM-uri sau ghișee, atât în România, cât și în străinătate, au implicat comisioane de 1,5%, cu un minim de 10 lei echivalent. Tranzacțiile la comercianți prin card de debit nu au fost taxate.

Cardurile de credit, de la Visa Standard la Visa Infinite, au avut limite de credit între 30.000 și 320.000 lei, perioadă de grație de până la 56 de zile și limite de retragere numerar diferite în funcție de tipul cardului. Taxele de administrare anuală au variat între 40 și 2.000 lei. Retragerile de numerar, transferurile și plățile externe au implicat comisioane și dobânzi, iar rata anuală a dobânzii pentru utilizarea creditului a variat între 14,99% și 26%. Serviciile opționale, precum asigurarea “Protecția rambursărilor” sau asigurarea de călătorie, au presupus costuri suplimentare între 1,5 lei pe lună și 50 lei pe an pe card.

Administrarea prin Raiffeisen Online sau Smart Mobile a avut un abonament lunar de 4 lei. Alte servicii, precum scrisori de recomandare sau confirmări de sold pentru auditori, au costat până la 60 euro, iar spezele SWIFT pentru transferurile internaționale au fost de 50 lei pe mesaj, cu anumite excepții pentru plățile SEPA în euro.