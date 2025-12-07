Retragerea de bani devine mai simplă pentru români. Compania românească Danubius Exim, cu peste 30 de ani de experiență în tehnologii de plată, a lansat un serviciu care permite scoaterea de numerar direct din magazine și restaurante echipate cu dispozitive BlueCash 50.

Prin aplicația ProxiCash, clienții pot retrage până la 400 de lei, plătind un comision fix, similar cu cel al multor retrageri de la bancomate. Serviciul respectă legea, care permite magazinelor să ofere bani la terminalele POS și să îi înregistreze corect fiscal.

În România, la sfârșitul lui 2024, existau 10.242 de ATM-uri. În 2023, țara avea 63,8 ATM-uri la 100.000 de adulți, sub media europeană de peste 72, și mai puține decât în Bulgaria, Cehia, Croația sau Italia.

Majoritatea bancomatelor (aproximativ 90%) sunt în orașe, iar zonele rurale, unde locuiește aproape jumătate din populație, au mult mai puține. Astfel, mulți români trebuie să meargă mai departe pentru a găsi un bancomat.

În acest context, posibilitatea de a scoate bani direct din magazine este foarte utilă, oferind acces rapid și comod, mai ales în locurile frecventate de oameni.

Serviciul funcționează pentru clienții care au aplicațiile bancare ING, Banca Transilvania, Revolut, Raiffeisen Bank și Unicredit. Pașii sunt simpli:

Comerciantul alege opțiunea de retragere numerar pe terminalul POS.

Terminalul creează un cod QR.

Clientul scanează codul și confirmă tranzacția în aplicația bancară.

Comerciantul dă banii direct din casă.

Clientul primește un document justificativ, conform legii.

Se pot retrage până la 400 de lei pe tranzacție, iar comisionul este fix, indiferent de sumă.

Retragerea de bani din magazine aduce mai multe avantaje:

Clienții vin mai des în magazin.

Ajută la gestionarea mai ușoară a banilor din casă.

Comerciantul câștigă comision suplimentar.

Magazinul devine un punct util pentru comunitate.

Din decembrie, serviciul ProxiCash este disponibil pe toate dispozitivele BlueCash 50 noi, cu aplicația deja instalată. Proprietarii magazinelor pot activa serviciul și pe terminalele vechi, contactând echipa Danubius Exim.

„Credem în inovație care rezolvă probleme reale. În România, accesul la numerar nu este întotdeauna simplu, iar densitatea redusă de ATM-uri afectează milioane de oameni. Prin integrarea ProxiCash în BlueCash 50, aducem tehnologie utilă în viața de zi cu zi: mai puțin timp pierdut, mai multă comoditate și soluții moderne chiar la magazinul din apropiere. Pentru comercianți, este un mod inovator de a sprijini comunitatea și, în același timp, de a-și diversifica veniturile. Pentru noi, la Danubius Exim, digitalizarea înseamnă servicii care fac legătura dintre nevoile oamenilor și oportunitățile businessului”, a declarat Velin Ganev, CEO Danubius Exim, potrivit unui comunicat de presă. „ProxiCash a fost creat pentru o nevoie simplă și reală: dacă ai aplicația băncii în telefon, să poți retrage numerar în siguranță din magazinul de proximitate, nu doar de la un ATM. Parteneriatul cu Danubius transformă BlueCash 50 într-o infrastructură națională de cash-out local. Pentru utilizatori înseamnă acces rapid la numerar; pentru comercianți, trafic suplimentar și venit fix la fiecare operațiune”, a completat Nic Bălăceanu, fondator și CEO Lendrise.