Atingerea unui stoc de 5 milioane de metri pătrați de spații comerciale marchează un moment semnificativ în maturizarea pieței de retail din România, deși există încă potențial considerabil de creștere. În prezent, suprafața disponibilă echivalează cu aproximativ 260 de metri pătrați la mia de locuitori, față de peste 400 de metri pătrați în țări precum Polonia sau Cehia.

În același timp, consumul românilor depășește adesea nivelul vecinilor din Europa Centrală și de Est, iar cheltuielile sunt în multe cazuri mai mari în termeni nominali. Salariile din București au ajuns să depășească nivelul celor din Budapesta și se apropie de cel din Varșovia, subliniază Simina Niculiță, Director | Partener | Retail Agency la Colliers.

În 2025, cheltuielile medii ale unui român pentru îmbrăcăminte și încălțăminte au ajuns la aproape 800 de euro, conform datelor Oxford Economics, depășind cu 25% nivelul unui consumator polonez și aproape dublându-l pe cel al unui consumator din Ungaria.

„Poate părea surprinzător că românii cheltuiesc mai mult decât alți europeni care, de multe ori, au salarii mai mari. Dar dacă analizăm comportamentul consumatorilor, observăm diferențe culturale puternice, care influențează această piață. Românii pun accent pe imaginea pe care o proiectează în exterior și sunt dispuși să plătească pentru a o susține”, punctează directorul Colliers.

În 2025, piața românească de retail a înregistrat aproximativ 190.000 de metri pătrați de spații comerciale noi, conform datelor preliminare. Cel mai mare proiect a fost extinderea Mall Moldova din Iași, adăugând aproape 60.000 de metri pătrați. Alte inaugurări notabile includ redeschiderea Agora Arad, după aproape un deceniu de inactivitate, precum și extinderile Iulius Mall Suceava și Coresi Shopping Resort Brașov.

Colliers a inclus în stoc și câteva centre comerciale mai vechi, care au fost renovate și ocupate de branduri internaționale, însumând peste 150.000 de metri pătrați.

Stocul total de 5 milioane de metri pătrați este concentrat în câteva județe cheie: Bucureștiul și zonele limitrofe dețin aproape 1,3 milioane de metri pătrați închiriabili, iar următoarele cinci județe — Timiș, Iași, Bihor, Argeș și Cluj — însumează peste 1,1 milioane de metri pătrați, majoritatea în orașele reședință. Astfel, capitala și aceste județe dețin aproape jumătate din stocul modern de retail al României.

„Chiar dacă vorbim despre județe dintre cele mai populate și cu economii locale puternice, dezvoltatorii au remarcat lipsa spațiilor comerciale moderne și în alte zone ale țării. Chiar și localitățile mai mici pot susține un retail park de dimensiuni reduse, lucru vizibil în proiectele apărute în ultimii ani. Totuși, privind spre viitor, observăm un interes reînnoit pentru proiecte de mare amploare – fie retail park-uri extinse, fie malluri foarte mari – care vor menține diferențele dintre județele deja bine reprezentate și cele mai puțin dezvoltate”, conchide Simina Niculiță, Director | Partener | Retail Agency la Colliers.

Estimările preliminare ale Colliers indică că în 2026 ar putea fi livrați aproximativ 250.000 de metri pătrați de noi spații comerciale închiriabile în România. Printre cele mai importante proiecte anunțate se numără M Park Galați, un centru de 30.000 de metri pătrați dezvoltat de fondul britanic M Core, și extinderea Palas Mall din Iași cu circa 25.000 de metri pătrați, proiect gestionat de Iulius Group.