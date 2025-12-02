Potrivit anunțului oficial, fuziunea dintre Mega Image și Profi Rom Food este văzută ca o oportunitate de consolidare a resurselor și a expertizei celor două companii. Conducerea Mega Image a transmis că această decizie permite ambelor branduri să rămână conectate local cu clienții, dar și să își unifice echipele și capabilitățile.

Reprezentanții companiei au precizat că obiectivul este oferirea unei valori mai bune pentru clienți, sprijinirea producătorilor locali și întărirea legăturilor cu comunitățile în care cele două rețele sunt prezente.

„Această fuziune reprezintă o oportunitate pentru ambele branduri de a rămâne conectate local cu clienții lor și, în același timp, de a aduce împreună echipele, expertiza și angajamentul comun față de comunitățile deservite. Prin unificarea punctelor noastre forte, putem oferi o valoare mai bună clienților noștri, putem sprijini mai eficient producătorii locali și putem consolida conexiunile în fiecare comunitate în care operăm”, a declarat Mircea MOGA, CEO Mega Image România.

Deși structura juridică va fi una unificată, brandurile Mega Image și Profi nu vor fi afectate din punct de vedere al identității. Conducerea Profi Rom Food a subliniat că individualitatea și valorile fundamentale ale fiecărui brand vor rămâne neschimbate.

Fuziunea este prezentată ca o integrare la nivel de organizare și strategie, nu ca o dispariție a unuia dintre branduri. Oficialii celor două companii au transmis că impactul așteptat este unul pozitiv atât pentru clienți, cât și pentru parteneri.

„Această decizie ne permite să ne punem expertiza și capabilitățile unice în slujba unei organizații mai mari, structurate strategic. Deși vom face parte dintr-o structură unificată, știm că individualitatea și valorile fundamentale ale brandurilor Profi și Mega Image vor rămâne nealterate, iar eforturile noastre comune vor genera un impact mai mare și o valoare sporită pentru clienți și pentru toate părțile implicate”, a declarat Mihai Spulber, CEO Profi Rom Food.

După fuziune, Mega Image și Profi își propun să acorde o atenție sporită parteneriatelor cu producătorii locali. Susținerea acestora este prezentată ca un element-cheie în strategia grupului Ahold Delhaize în România.

Prin colaborarea cu furnizori locali, cele două rețele urmăresc să ofere sortimente proaspete și de calitate, la prețuri competitive, reducând în același timp costurile de aprovizionare. Această abordare este descrisă ca fiind în linie cu valorile grupului la nivel internațional.

În prezent, Mega Image și Profi operează împreună aproximativ 2.700 de magazine la nivel național. Rețeaua cumulată deservește milioane de clienți în peste 800 de orașe și localități din România și are aproximativ 40.000 de angajați.

Această dimensiune poziționează entitatea rezultată în rândul celor mai mari jucători din retailul alimentar românesc.

Fuziunea vine după ce, în 4 decembrie 2024, Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Mega Image a preluat Profi Rom Food. Aprobarea a fost acordată cu o serie de condiții menite să protejeze concurența și opțiunile consumatorilor.

Printre acestea s-a numărat obligația Mega Image de a cesiona 87 de magazine din 44 de localități în care existau suprapuneri între cele două rețele. Aceste magazine au fost preluate de retailerul român Annabella.

Mega Image s-a angajat să permită accesul liber la spațiile comerciale din anumite zone în care activitatea va fi oprită, dacă va fi cazul. Închirierea, subînchirierea sau vânzarea acestor spații se va face printr-o agenție imobiliară independentă, cu publicitate prealabilă, fără restricții privind tipul de activitate comercială.

Măsura are rolul de a preveni blocarea accesului altor operatori în zonele respective și de a menține un nivel sănătos al concurenței.

Totodată, Mega Image va aplica o procedură specială pentru furnizorii care obțin peste 20% din cifra lor de afaceri din livrările către Mega Image și Profi. Compania s-a angajat să nu delisteze produsele acestora decât în condiții clar definite, precum prevederi legale sau scăderea semnificativă a cererii.

Pentru furnizorii care livrează între 20% și 30% din cifra de afaceri, aceste reguli se vor aplica timp de doi ani de la finalizarea tranzacției. Pentru cei care depășesc pragul de 30%, perioada va fi de trei ani. În plus, Mega Image va transmite estimări ale volumelor de achiziție pentru următoarele 12 luni și va păstra condițiile comerciale existente pentru anul 2025.