Anul 2025 a adus o intensificare a activității pe piața imobiliară din România, cu prețuri în creștere și cumpărători tot mai atenți la opțiunile disponibile. Conform datelor Storia, apartamentele scoase la vânzare în cele mai mari zece orașe din țară au înregistrat, în medie, o majorare de 13% față de 2024.

Apartamentele noi au avut un preț mediu de 2.020 euro/m², în urcare cu 6% față de anul precedent, în timp ce apartamentele vechi au ajuns la 2.212 euro/m², cu o creștere de 20%. Cluj-Napoca s-a menținut în topul celor mai scumpe piețe, cu 3.111 euro/m², în timp ce Reșița a rămas cel mai accesibil oraș, cu 852 euro/m².

Din perspectiva cererii, apartamentele cu trei camere au rămas cele mai căutate, reprezentând 51% din căutările realizate pe platformă, un trend constant față de 2024. În schimb, în 2023, interesul se concentra mai mult asupra locuințelor cu două camere. În ceea ce privește ritmul tranzacțiilor, Bucureștiul s-a remarcat prin vânzări rapide, confirmându-și poziția de centru cu cea mai dinamică piață.

Vizualizările de anunțuri au urcat cu 27%, iar contactările între cumpărători și vânzători au avansat cu 12%, arătând că românii analizează tot mai atent opțiunile disponibile înainte de a lua decizii.

Printre cele mai remarcabile proprietăți tranzacționate în 2025 se numără un duplex cu patru camere din zona Charles de Gaulle, vândut pentru 2,3 milioane de euro, și o casă situată în Câmpina, care a atras cele mai multe vizualizări datorită amplasamentului și dotărilor generoase.

Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe la OLX Group, subliniază că raportul anual oferă o imagine clară asupra tendințelor pieței și sprijină cumpărătorii în luarea deciziilor, într-un context în care prețurile ridicate nu descurajează interesul, ci stimulează compararea atentă a ofertelor.