Ministerul Energiei confirmă continuarea dezvoltării centralei nucleare de mici dimensiuni (SMR) de la Doicești, proiect aflat în prezent în Faza 2 a studiilor de design și fezabilitate.

Potrivit autorităților, a fost identificată o soluție pentru finanțarea completă a acestei etape, iar decizia finală de investiție este programată pentru anul 2026.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a subliniat că sprijinul instituției pentru proiect rămâne ferm, iar structura acționariatului companiei de proiect, RoPower Nuclear – formată din Nuclearelectrica și Nova Power & Gas – va rămâne nemodificată până la finalizarea studiilor.

”Proiectul SMR de la Doicești continuă, cu susținerea Ministerului Energiei. Le mulțumesc acționarilor companiei de proiect care au găsit soluția și resursele necesare pentru a definitiva faza finală a studiilor de design și fezabilitate, care ne va oferi toate informațiile necesare pentru o decizie finală de investiție, programată pentru anul 2026”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Centrala SMR de la Doicești va include șase reactoare cu o capacitate individuală de 77 MW, oferind un total de 462 MW la un factor de capacitate de peste 95%. Tehnologia adoptată beneficiază de două aprobări de design din partea autorităților de reglementare nucleare din Statele Unite, fiind considerată sigură și inovatoare.

”Echipa de proiect este foarte aproape de a finaliza ultima etapă de studii necesare unei decizii corecte și finale de investiție. În acest moment, considerăm că este oportun ca structura acționariatului să rămână neschimbată, urmând ca, pe baza concluziilor studiului de fezabilitate, să deschidem proiectul către investitori”, a explicat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Ministrul Bogdan Ivan a menționat că proiectul asigură producerea continuă de energie, fără emisii poluante, și deschide oportunități pentru dezvoltarea de noi proiecte SMR în România, consolidând expertiza și locurile de muncă în sectorul nuclear.

”Eu cred în acest proiect pentru că vine cu o soluție inovatoare și sigură la nevoia noastră de energie livrată în bandă. Funcționează constant, indiferent de condițiile de vreme, debitul apelor sau puterea soarelui și, foarte important, fără emisii nocive în atmosferă. De aceea, am dispus explorarea de noi posibilități pentru a dezvolta proiecte similare în România. Pe lângă energie, vorbim de locul nostru asigurat într-o industrie emergentă care se generează locuri de muncă, expertiză și profit pentru companiile românești, precum și pregătirea unor generații de experți înalt specializați pentru viitor”, a subliniat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Nova Power & Gas, care deține 50% din RoPower Nuclear, a precizat că investițiile proprii pentru pregătirea amplasamentului și dezvoltarea proiectului vor continua conform calendarului stabilit împreună cu partenerii din România și SUA.

În perioada 2022–2025, compania a realizat ample lucrări de demolare și ecologizare a vechii termocentrale pe cărbune de la Doicești, incluzând construcții subterane, demolarea clădirilor și turnurilor de răcire, gestionarea a aproximativ 600.000 de tone de deșeuri și retehnologizarea stației de transformare de 110/20 kV.

Astăzi, amplasamentul este complet pregătit pentru începerea lucrărilor la centrala SMR, având asigurate racordul la utilități, infrastructura necesară și facilitățile de șantier. Ministerul Energiei și partenerii de proiect consideră că această inițiativă poziționează România ca lider în domeniul tehnologiilor nucleare de mici dimensiuni în Europa.