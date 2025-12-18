Bogdan Ivan spune că proiectul SMR va genera peste 2.000 de locuri de muncă pe perioada construcției și mai mult de 230 posturi permanente pentru operarea centralei.

Ministrul a anunțat pe Facebook că România se află în ultima etapă a studiilor de design și fezabilitate pentru proiectul SMR (Small Modular Reactors) de la Doicești, care presupune reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni, capabile să asigure energie constantă și sigură 24/7. El a felicitat companiile românești implicate în proiect, care și-au asumat soluții de finanțare pentru etapa FEED 2 și se angajează să o finalizeze până la 28 februarie 2026.

”Reactoare nucleare de ultimă generaţie, în România! Energie constantă şi sigură, 24/7. La Doiceşti suntem în ultima etapă de studii de design şi fezabilitate pentru proiectul SMR (Small Modular Reactors), reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni. Felicit companiile româneşti, parte din acest proiect, care şi-au asumat în faţa mea soluţii de finanţare pentru FEED 2 şi că vor finaliza această etapă până în 28 februarie 2026”, anunţă ministrul pe Facebook.

Conform declarațiilor lui Bogdan Ivan, tehnologia utilizată în proiect este singura din lume care a obținut două aprobări de design din partea autorității de reglementare nucleară din Statele Unite.

”6 reactoare nucleare de mici dimensiuni, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW, vor produce 462 MW în bandă, la un factor de capacitate de peste 95%. Proiectul SMR va crea peste 2.000 locuri de muncă în perioada construcţiei şi peste 230 permanente, pentru operarea centralei”, afirmă Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei subliniază că a solicitat, totodată, o analiză detaliată privind dezvoltarea altor proiecte SMR în România, evidențiind că această tehnologie este sigură, fără emisii, capabilă să asigure o producție constantă de energie și să sprijine sistemul național pentru cel puțin următorii 30 de ani.

Ministrul Bogdan Ivan a afirmat că România a lipsit mult timp de decizii clare în domeniul energiei nucleare și că, în calitate de ministru, își propune să abordeze această chestiune cu rigoare, bazându-se pe date și asumare.

”România a stat prea mult timp fără decizii clare în zona energiei nucleare. Ca ministru, îmi asum să schimb această abordare: cu date, cu rigoare şi cu asumare!”, menţionează Ivan.

“Situl amplasamentului de la Doiceşti este transformat total. Acolo unde era una dintre cele mai mari termocentrale pe cărbune din ţară, acum este un amplasament ecologizat, pregătit pentru dezvoltarea proiectului SMR atât la suprafaţă, cât şi în subsol. Lucrările derulate din investiţiile NOVA în beneficiul Proiectului SMR Doiceşti în perioada 2022 – 2025 au inclus lucrări complexe şi de mare anvergură, urmărind să îndeplinească cerinţele autorităţii de mediu şi nu în ultimul rând cerinţele speciale ale unui proiect nuclear de tip SMR”, a declarat dl Septimiu Costea, CEO Nova Power & Gas, potrivit unui comunicat al companiei.

Compania Nova Power & Gas deține 50% din RoPower Nuclear, societatea creată pentru dezvoltarea primului proiect SMR din Europa, situat la Doicești, România.

”Nova Power & Gas a efectuat în perioada 2022 – 2025 pe cost propriu şi cu până la 200 de angajaţi prezenţi în sit în perioada maximă de lucrări, ample lucrări de amenajare, îmbunătăţire şi conservare a Amplasamentului, cu scopul pregătirii acestuia pentru începerea lucrărilor la centrala SMR. Acest lucru contribuie la eficientizarea costurilor şi la respectarea calendarului de proiect în conformitate cu planurile din cadrul etapei FEED 1 Faza 1”, precizează sursa citată.

Compania precizează că este pentru prima dată în România când lucrări de demolare, amenajare, ecologizare și construcție ating o asemenea amploare și că, potrivit datelor lor, aceasta este prima și singura termocentrală pe cărbune demolată integral în țară.

Nova Power & Gas prezintă şi lucrările pe care echipele sale le-au realizat în ultimii ani la Doiceşti:

lucrări complexe de demolare, atât în construcţii subterane de până la -15m (fundaţii, depozite vechi de păcură, structuri metalice subterane) cât şi construcţii supraterane ale vechii termocentrale, cu clădiri şi turnuri de răcire având o înălţime de până la 230m,

ample lucrări de ecologizare, igienizare, reciclare şi evacuare deşeuri care au presupus evacuarea a aprox. 600.000 tone de materiale rezultate din demolare în total,

lucrări de retehnologizare completă a Staţiei de transformare de 110/20kV şi racordare a acesteia la SEN prin conectarea cu 6 linii de 110kV, având astăzi o capacitate de conexiune de 250 MW în reţeaua de 110kV şi o rezervă în cele 2 linii de 220kV de aproximativ 400 MW. Capacitatea de conectare la SEN de aproximativ 650 MW este cea mai mare valoare a sitului energetic, alături de racordul la apă din barajul propriu pe râul Ialomiţa şi accesul direct la drumul naţional şi calea ferată din proximitate,

modernizarea clădirii administrative, precum şi lucrări de realizare: drumuri de acces şi parcări în Amplasament, sisteme de scurgere a apelor pluviale, racorduri şi bazine de apă atât industrială cât şi menajeră.

”Proiectul ne-a oferit ocazia să creăm locuri de muncă noi în comunitatea locală. O parte semnificativă din cele câteva sute de specialişti care au lucrat la demolare, amenajare şi ecologizare provin din zona Doiceşti. Toată această investiţie completează participaţia noastră la capitalul social al RoPower şi reprezintă implicarea activă a Nova Power & Gas de până acum în susţinerea Proiectului SMR de la Doiceşti. Vom continua să investim în proiectul SMR de la Doiceşti, pe care îl considerăm un proiect crucial pentru stabilitatea energetică a României”, arată sursa citată.

Inițial, Nova Power & Gas a achiziționat terenul de la Doicești pentru a dezvolta o centrală mixtă pe gaz și fotovoltaic, cu sisteme de stocare, bazându-se pe experiența acumulată la Complexul Energetic Câmpia Turzii.

”Proiectul include un parc fotovoltaic de 80 MW, dezvoltat în mai puţin de un an şi care se află acum în funcţiune. Soluţia sustenabilă a readus în circuit haldele de cenuşă ale fostei centrale pe cărbune, transformându-le în surse de energie verde, în premieră pentru România, susţinând generarea de energie regenerabilă, nepoluantă. Vânzarea acestor active s-a realizat în baza celei mai mici evaluări de piaţă a sitului dintre cele 3 evaluări distincte realizate de 3 companii separat (2 dintre acestea fiind companii de consultanţă internaţionale Big4)”, se menţionează în comunicat.