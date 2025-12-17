Bogdan Ivan a declarat că, în urmă cu aproximativ o lună, exista o stare de panică în spațiul public, alimentată de ideea că prețul carburanților ar putea ajunge la 9 sau 10 lei pe litru. În acel context erau invocate sancțiunile internaționale și situația companiei Lukoil.

Ministrul a precizat că, în prezent, benzina costă 7,27 lei pe litru, iar motorina 7,47 lei pe litru, valori care arată o scădere față de scenariile vehiculate anterior. El a subliniat că realitatea din piață este diferită de estimările făcute atunci.

Ivan a explicat că a convocat operatorii economici din domeniu pentru a discuta situația pieței carburanților. În cadrul acestor discuții, le-a transmis că este necesar ca prețurile să fie menținute la un nivel normal. Ministrul a arătat că intervenția sa a avut ca scop prevenirea unor eventuale creșteri nejustificate și transmiterea unui mesaj clar privind responsabilitatea companiilor față de consumatori.

Potrivit ministrului Energiei, a fost transmis un mesaj explicit către Consiliul Concurenței și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Acesta a cerut verificarea pieței pentru a identifica eventuale practici neconcurențiale.

„Acum o lună era o mare psihoză, toţi spuneau „Vai de mine, cresc preţurile la 10 lei motorina şi benzina pentru că avem situaţia cu Lukoil, sancţiuni internaţionale”. Astăzi, când ne uităm de la marile scenarii că va fi 9-10 lei motorina şi benzina, e 7,27 benzina, motorina 7,47, adică chiar au scăzut preţurile. Am chemat toţi operatorii, le-am transmis direct faptul că avem nevoie ca ei să păstreze preţurile la o cotă normală. Am transmis un mesaj foarte clar către Consiliul de Concurenţă şi ANPC, prin care le-am cerut să caute dacă există practici neconcurenţiale pe piaţă şi în această formă m-am asigurat că nu au crescut preţurile la motorină şi la benzină”, a afirmat Bogdan Ivan.

Ministrul a mai spus că responsabilitatea guvernanților este să vegheze ca nimeni să nu manipuleze prețurile și să nu creeze presiuni suplimentare asupra bugetului populației.

El a subliniat că autoritățile trebuie să se asigure că regulile sunt respectate și că interesele consumatorilor sunt protejate, indiferent de numele sau poziția actorilor din piață.