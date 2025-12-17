Seria ieftinirii carburanților de la Petrom, începută joi, 4 decembrie, a continuat și astăzi, 17 decembrie, când a fost aplicată a opta reducere de prețuri din această lună. De data aceasta, benzina standard și motorina standard s-au ieftinit cu câte 4 bani pe litru.

Data Tip Modificare Benzină Standard Motorină Standard Note 24 Octombrie Scumpire (1) +4 bani +4 bani Prima scumpire din serie. 25 Octombrie Scumpire (2) +4 bani +4 bani 28 Octombrie Scumpire (3) +4 bani +4 bani 29 Octombrie Scumpire (4) Neschimbat +4 bani 31 Octombrie Scumpire (5) Neschimbat +4 bani 04 Noiembrie Scumpire (6) Neschimbat +4 bani 05 Noiembrie Scumpire (7) +4 bani +4 bani 07 Noiembrie Scumpire (8) +4 bani +9 bani 11 Noiembrie Scumpire (9) Neschimbat +7 bani 12 Noiembrie Scumpire (10) +4 bani Neschimbat Ultima scumpire din serie. 04 Decembrie Ieftinire (1) Neschimbat -4 bani Startul ieftinirilor din Decembrie. 05 Decembrie Ieftinire (2) -4 bani -6 bani 08 Decembrie Ieftinire (3) Neschimbat -5 bani 10 Decembrie Ieftinire (4) -4 bani Neschimbat 11 Decembrie Ieftinire (5) Neschimbat -4 bani 13 Decembrie Ieftinire (6) -4 bani -4 bani 15 Decembrie Ieftinire (7) -7 bani -7 bani 17 Decembrie Ieftinire (8) -4 bani -4 bani A opta reducere de preț din Decembrie.

Astăzi, 17 decembrie, cea mai ieftină benzină are prețul de 7,26 lei/litru și se găsește la stația Petrom din Râmnicu Sărat, județul Buzău, situată pe Strada Focșani DN2 nr. 7, cod poștal 125300. Cea mai ieftină motorină costă 7,47 lei/litru și este disponibilă la aceeași stație Petrom din Râmnicu Sărat, Buzău, pe Strada Focșani DN2 nr. 7.

În topul celor mai mari cinci orașe din România după numărul de locuitori, București are prețuri minime de 7,27 lei la benzină, 7,47 lei la motorină și 3,73 lei la GPL.

În Cluj-Napoca, cele mai mici prețuri sunt de 7,31 lei pentru benzină, 7,52 lei pentru motorină și 3,74 lei pentru GPL.

În Timișoara, benzina costă minimum 7,30 lei, motorina 7,52 lei, iar GPL-ul 3,72 lei.

În Iași, prețurile minime sunt de 7,31 lei la benzină, 7,52 lei la motorină și 3,85 lei la GPL.

În Constanța, șoferii pot găsi benzină la 7,31 lei, motorină la 7,49 lei și GPL la 3,83 lei.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină a scăzut cu 2,1%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 8,0 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile. În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 4,6%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 18,5 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile, potrivit Peco Online.

Prețul petrolului a crescut cu peste 1% astăzi, 17 decembrie, după ce președintele SUA, Donald Trump, a ordonat blocarea „totală și completă” a tuturor petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 79 de cenți (1,3%), ajungând la 59,71 dolari pe baril la ora 05:00 GMT, în timp ce țițeiul West Texas Intermediate din SUA a crescut cu 77 de cenți (1,4%), ajungând la 56,04 dolari pe baril.

La începutul anului 2026, este așteptată încă o creștere a prețurilor la pompă. Astfel că, de de la 1 ianuarie, vor fi majorate din nou accizele.

Benzina se va scumpi cu 34 de bani pe litru, iar motorina se va scumpi cu 30 de bani pe litru.