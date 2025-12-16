Potrivit datelor transmise de CNPP, sumele virate către fondurile de Pilon 2 au crescut în 2025 cu aproximativ 20% față de aceleași luni din 2024. Creșterea lunară este de ordinul sutelor de milioane de lei și apare în contextul majorării contribuțiilor de asigurări sociale, transmite Mediafax.

Ministerul Finanțelor Publice arată că, la nivelul bugetului consolidat, contribuțiile de asigurări au ajuns la 172,89 miliarde de lei, înregistrând un avans anual de 10,5%. Această evoluție este apropiată de creșterea fondului de salarii din economie și a fost influențată inclusiv de transferuri mai mari către Pilonul 2.

Datele MFP indică faptul că, în perioada ianuarie – octombrie 2025, transferurile către Pilonul 2 au totalizat 18,6 miliarde de lei, față de 14,7 miliarde de lei în aceeași perioadă din 2024.

În documentele oficiale se menționează că această creștere a fost determinată și de eliminarea unor excepții de la plata contribuției la sănătate, reglementată prin Legea nr. 141/2025.

Începând cu 1 ianuarie 2024, cota de contribuție la Pilonul 2 a crescut la 4,75% din venitul brut, față de 3,75% anterior, diferența din CAS fiind direcționată către sistemul public de pensii.

La solicitarea Mediafax, CNPP a furnizat un top al celor mai mari trei contribuții individuale virate la Pilonul 2, aferente veniturilor raportate pentru luna septembrie 2025. Toate cele trei contribuții provin de la salariați ai unor angajatori cu sediul în București.

Valorile individuale au fost de 236.620 de lei, 208.634 de lei și 207.798 de lei. Cumulate, acestea depășesc 650.000 de lei într-o singură lună. Contribuția de pe primul loc corespunde unui venit brut de aproape 5 milioane de lei.

Potrivit explicațiilor oferite anterior de specialiști citați de Mediafax, astfel de sume mari sunt, cel mai probabil, rezultatul unor venituri excepționale. Acestea pot proveni din bonusuri acordate ocazional, plăți restante câștigate în instanță sau sume primite la încetarea contractelor de muncă.

„Aici este vorba probabil niște bonusuri care se dau o dată pe an sau o dată la niște ani, depinde, în funcție de ce contract de muncă au avut persoanele respective și de aici să fie această sumă mare”, aprecia în septembrie Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România, organizația profesioniștilor în investiții din România.

Reprezentanții mediului financiar au arătat că aceste valori nu reflectă venituri recurente și nu au un caracter permanent.

„Este clar că sunt sume «one-off» (unice n.r.), nu este ceva periodic”, a spus Adrian Codirlașu. „Probabil sunt bonusuri, care pot fi și de nivelul acesta”, a conchis președintele CFA România.

CNPP a transmis că cea mai mare contribuție cumulată virată la Pilonul 2 de un singur participant, din 2008 până în septembrie 2025, a ajuns la 2.425.683 de lei. Valoarea reprezintă un nou record de la înființarea sistemului de pensii administrate privat.

Prin comparație, contribuția lunară medie la Pilonul 2 a fost de aproximativ 431 de lei în luna iunie 2025. La nivel teritorial, cele mai mari contribuții medii s-au înregistrat în București, Timiș, Ilfov, Cluj și Sibiu, în timp ce cele mai mici valori au fost raportate în Vrancea, Harghita și Maramureș.