Pilonul II continuă să crească. Fondurile de pensii private au ajuns la 227,5 miliarde de lei

Fondurile de pensii private obligatorii au continuat să înregistreze o evoluție pozitivă în acest an. Potrivit celor mai recente date publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), activele administrate au crescut cu 37% față de aceeași perioadă a anului trecut.

La finalul lunii mai 2026, fondurile de pensii private obligatorii administrau active în valoare de 227,5 miliarde de lei, cu 37% mai mult comparativ cu luna mai 2025, potrivit statisticilor Autorității de Supraveghere Financiară.

ASF arată că aproximativ 95% din investițiile realizate de fondurile de pensii sunt plasate în active românești, majoritatea denominate în lei. O parte importantă a acestor investiții este reprezentată de titluri de stat și de acțiuni listate la Bursa de Valori București.

În luna mai, contribuțiile virate către fondurile de pensii private obligatorii au totalizat 2,09 miliarde de lei, iar contribuția medie a fost de 453 de lei.

Structura portofoliilor arată că titlurile de stat continuă să reprezinte cea mai mare categorie de investiții.

La sfârșitul lunii mai, acestea însumau 145,39 miliarde de lei și reprezentau 63,9% din totalul activelor administrate.

Pe locul al doilea se aflau acțiunile, cu investiții de 63,13 miliarde de lei, echivalentul a 27,7% din active. Fondurile de investiții și obligațiunile corporative aveau fiecare o pondere de aproximativ 3,4%, cu valori de 7,76 miliarde de lei, respectiv 7,63 miliarde de lei.

Potrivit ASF, la finalul lunii mai, sistemul pensiilor private obligatorii avea 8.532.898 participanți.

În cadrul Pilonului II funcționează în prezent fondurile Aripi, AZT Viitorul Tău, BCR, BRD, Metropolitan Life, NN și Vital.

Autoritatea de Supraveghere Financiară subliniază că activele fondurilor de pensii sunt evaluate permanent la valoarea de piață, ceea ce poate determina variații ale valorii acestora în funcție de evoluțiile bursiere.

Instituția precizează că aceste fluctuații sunt normale pentru un sistem bazat pe investiții pe termen lung și nu reprezintă un risc structural pentru participanți.

Potrivit ASF, fondurile de pensii private au un orizont investițional îndelungat și au demonstrat, în perioadele anterioare de volatilitate, capacitatea de a absorbi șocurile de pe piețele financiare.