În cadrul podcastului „Contrapunct”, publicat marți, 16 decembrie 2025, pe canalul de YouTube „HAI România!”, are loc o dezbatere fără menajamente despre starea actuală a Justiției, manipulările din presă și jocurile de putere din magistratură. Subiectul momentului, care a inflamat opinia publică, intră sub lupa specialiștilor. După valul de emoție stârnit de documentarul „Capturarea Justiției”, realizat de Recorder, este timpul pentru o analiză nouă, bazată pe lege și pe realitatea din sălile de judecată, nu pe scenarii de film.

Alături de invitații săi, cunoscuții avocați Constantin Durgheu și Alexandru Morărescu, Dan Andronic propune o radiografie dură a sistemului. Emisiunea își propune să răspundă la întrebările pe care mulți români se feresc să le pună: Cât de reală este imaginea „apocaliptică” prezentată în materialul video și care sunt, de fapt, mizele atacurilor concertate la adresa judecătoarei Lia Savonea și a Înaltei Curți? „Rețeaua Soros” și Justiția din România: Există o influență externă, prin ONG-uri și magistrați-activiști, care încearcă să dicteze sentințe și să controleze agenda publică?, Cine sunt actorii din umbră?, De ce se prescriu dosarele pe bandă rulantă? Este vina judecătorilor că aplică deciziile CCR sau a politicienilor care nu au legiferat la timp?.

Dan Andronic a cerut opinia lui Alexandru Morărescu despre contextul creat în sistemul judiciar. Morărescu a precizat că vorbește din perspectiva sa de avocat cu experiență și a spus că poziția Uniunii Naționale a Barourilor din România a fost deja exprimată corect. El a apreciat conducerea actuală a UNBR și a subliniat că problemele interne ale judecătorilor nu ar trebui rezolvate de avocați sau în afara sistemului.

Morărescu a explicat că avocații sunt direct afectați de ceea ce se întâmplă în Justiție, deoarece sunt interfața dintre cetățeni și magistrați. În opinia sa, în sistem s-au acumulat, de-a lungul anilor, frustrări legate de condițiile de muncă, program și promovări, iar acestea au ieșit la suprafață recent. El a susținut că aceste nemulțumiri au caracter sindical și nu ar trebui rezolvate cu implicare politică. Totodată, a afirmat că Justiția a fost mult timp influențată de politicieni, dar că în prezent încearcă să se desprindă de factorul politic, fără a fi lăsată să o facă.

Dan Andronic: – Domnule Morărescu, cum vi se pare situația? Alexandru Morărescu: – Evident că eu exprim acum punctul de vedere al avocatului Morărescu. Dan Andronic: – Al unui om care înțelege sistemul de justiție și care e avocat la bară de câți ani? De 25 de ani, deci ați văzut mult acasă, să zic așa. Alexandru Morărescu: – Da. Pentru că punctul de vedere al Uniunii Naționale a Baroului din România a fost transmis și a fost foarte corect. Fac aici o paranteză, Traian Briciu, avocatul Traian Briciu, este poate cel mai bun președinte pe care l-a avut Uniunea în ultimii ani. Sper să dorească să mai candideze la un nou mandat. Acuma… problemele din Justiție… Nu-i de nasul unui avocat să se bage în problemele judecătorilor. Dan Andronic: – Da, dar, sunteți direct afectați de ceea ce se întâmplă. Alexandru Morărescu: – În momentul în care avocatul este interfața între justițiabili și judecători sau procurori, evident că avem datoria să ne exprimăm un punct de vedere. Punctul meu de vedere este ăsta: în justiție sunt multe frustrări care au mocnit de-a lungul anilor: frustrări legate de condițiile de muncă, frustrări legate de programul infernal, frustrări legate de către promovări la instanțele superioare și care în momentul ăsta au găsit o supapă. Supapa asta s-a numit Recorder. Numai că toate aceste revendicări sunt de natură sindicală. În niciun caz ele nu trebuie să fie rezolvate în afara sistemului judiciar și cu concursul sau la inițiativa factorului politic pentru că justiția, în ultimii 25 de ani, așa cum am perceput-o eu, a fost ca o p*********ă de lux a politicienilor. Toți au încercat să pună mâna pe ea și toți au încercat să se folosească de ea, iar în momentul în care alți politicieni acum nou veniți sau veniți de câțiva ani încearcă să facă același lucru și nu reușesc, pentru că, în acest moment, din punctul meu de vedere, justiția nu mai vrea să fie călărită politic. Mie mi se pare că, în acest moment, justiția vrea să se detașeze total de factorul politic. Și nu e lăsat. Dan Andronic: – Câți judecători sunt? Vreo șase mii, parcă, nu? Constantin Durgheu: – Da, si semnatarii, dar vorbim de semnatarii acelei liste… Dan Andronic: – Bun, ei pot sa semneze din motive diverse, unii poate vor… Alexandru Morărescu: – Eu urăsc listele. Mie nu-mi plac listele. Ce să înțeleg eu? Că cine e trecut pe acea listă este un judecător sau un procuror bun, iar cei care nu au semnat sunt judecători sau procurori răi? Că unii sunt incoruptibili, iar cei care n-au semnat sunt corupți? Ei aplică aceeași lege. Constantin Durgheu: – Dragule, tu vorbești de o listă despre oameni ca și când ar fi trecuți. Nimeni nu i-a trecut acolo. Nu a fost cineva să spună „Dumneavoastră, domnul judecător, sunteți pe lista asta? Dumneavoastră, domnule judecător, despre lista asta?” Nu, listele au fost formate ca urmare a adeziunii la un principiu, la un crez, la o anumită dorință, mai mult sau mai puțin ascunsă. Cei care au semnat acea listă, ce-și doresc? Înlăturarea actualei președinte al Înaltei Curți. Alexandru Morărescu: – E adevărat. Pe de altă parte, o mare parte din semnatarii acestei liste nu mai sunt în activitate. O bună parte sunt chiar colegii noștri. Da? Intrați în avocatură. Ori eu spun ca și cel care nu merge la vot, nu are dreptul să deschidă gura, așa le spun și celor care au făcut parte din sistemul de justiție și la momentul respectiv n-au deschis gura în momentul în care partide politice nu le mai dau numele. Au călărit efectiv justiția și au încercat permanent să o controleze. Ei nu au dreptul să-și exprime un punct de vedere. Pensiile lor, deciziile de pensionare sunt în buzunar, se bucură de mulți ani de pensie, iar și în cazul celor care au semnat lista și care sunt în activitate, decizia de pensionare este în buzunar. Și degeaba spun domniile lor că pe ei nu-i interesează pensiile speciale, că am auzit o doamnă judecător de la Curtea de Apel, spunând, „Dom’le, pensia specială trebuie desființată, nu mă interesează, e o prostie.”, dar sunt convins că are decizia de pensionare de câțiva ani în buzunar, la pensia maximă de la momentul respectiv și va merge pe teoria dreptului câștigat. Ori nu putem păcăli pe nimeni cu chestia asta.

Discuția a ajuns la lista de magistrați care au semnat un document public. Morărescu a spus că nu este de acord cu astfel de liste, deoarece ele pot crea impresia falsă că unii magistrați ar fi „buni”, iar alții „răi”, deși toți aplică aceeași lege.

Constantin Durgheu a replicat că nu este vorba despre o listă impusă cuiva, ci despre o adeziune voluntară la un principiu. El a afirmat că semnatarii urmăresc, în esență, schimbarea conducerii Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Morărescu a confirmat acest lucru, dar a atras atenția că mulți dintre semnatari nu mai sunt în activitate sau se află aproape de pensionare. El a susținut că aceștia nu au reacționat atunci când Justiția era controlată politic și că acum nu mai au legitimitatea morală de a critica sistemul, mai ales în contextul pensiilor speciale.

Întrebat de Andronic dacă există o tentativă de revenire la vechiul model de influență din Justiție, Morărescu a spus că, în opinia sa, acest lucru este posibil. Durgheu a adăugat că semnalele sunt evidente și a vorbit despre ipocrizia unor magistrați care critică sistemul, deși au deja deciziile de pensionare asigurate. Durgheu a mai zis că, în trecut, mii de judecători și procurori ar fi fost supravegheați fără ca cineva să reacționeze public, iar Andronic a completat că astfel de practici ar fi fost folosite pentru presiuni și control asupra deciziilor magistraților.