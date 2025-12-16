Deputatul PNL Ovidiu Cîmpean a declarat marți că una dintre schimbările semnificative din Legea drepturilor pacientului, adoptată în Comisia pentru sănătate și familie, vizează accesul gratuit la a doua opinie medicală în cazul diagnosticului dificil sau al recomandării unei intervenții importante.

„Dacă primeşti un diagnostic greu sau ţi se recomandă o intervenţie importantă, vei avea dreptul la a doua opinie medicală, plătită de sistemul de asigurări. Este una dintre modificările importante aduse Legii drepturilor pacientului, pe care le-am aprobat în Comisia pentru sănătate şi familie. Proiectul de lege este iniţiat de deputatul UDMR Levente Vass, iar eu l-am susţinut şi semnat în calitate de coiniţiator, alături de colegi parlamentari din mai multe partide. Urmează votul final în plen”, anunță Cîmpean.

Această modificare legislativă introduce o oportunitate concretă pentru pacienți, oferindu-le acces la expertiză suplimentară atunci când deciziile medicale au un impact major asupra sănătății lor. În plus, prevederea se aliniază cu standarde internaționale, încurajând luarea unor decizii medicale fundamentate și transparente.

Practic, accesul la a doua opinie medicală înseamnă că pacienții pot solicita evaluarea unui alt specialist fără costuri suplimentare atunci când se confruntă cu situații medicale complexe.

„Asta înseamnă că atunci când miza este mare, fie că vorbim despre o operaţie, un tratament dificil sau o decizie care îţi poate schimba viaţa, poţi merge la un alt medic specialist, fără costuri suplimentare, pentru a confirma sau a clarifica cea mai bună soluţie pentru tine”, explică Cîmpean.

Această măsură oferă pacienților o oportunitate de a confirma sau ajusta recomandările inițiale, reducând incertitudinea în momente critice. Astfel, se creează un mecanism de verificare care nu afectează încrederea în medicul curent, ci consolidează decizia finală a pacientului.

Beneficiul principal al acestei prevederi constă în creșterea siguranței decizionale.

„A doua opinie se bazează pe investigaţiile deja făcute şi, dacă este necesar, pe unele suplimentare. Nu e vorba de neîncredere în medici, ci de linişte. De a şti că ai luat decizia corectă pentru tine sau pentru cineva drag, într-un moment în care presiunea e mare”, explică parlamentarul PNL.

Prin oferirea accesului la expertiză suplimentară, pacienții au mai multă claritate în luarea deciziilor care pot influența semnificativ viața lor sau a familiei. Această practică contribuie, de asemenea, la o mai bună gestionare a resurselor medicale și la reducerea intervențiilor inutile.

Ovidiu Cîmpean subliniază că măsura este deja aplicată în alte state europene și oferă exemple concrete.

„În Germania, a doua opinie este reglementată pentru anumite intervenţii planificate, tocmai pentru a evita proceduri inutile. În Marea Britanie, sistemul public de sănătate încurajează pacienţii să ceară o a doua opinie atunci când se confruntă cu decizii dificile. Pentru pacienţi, înseamnă mai multă siguranţă. Pentru sistemul medical, decizii mai bune şi mai puţine intervenţii inutile”, menţionează liberalul.

Astfel, implementarea acestei practici în România urmărește să alinieze sistemul de sănătate cu standardele europene, oferind pacienților mai multă transparență și protecție în luarea deciziilor medicale complexe.