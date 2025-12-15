Conducerea CNAS susține că acordarea de concedii medicale false a contribuit semnificativ la dezechilibrele financiare din sistem. Casa Națională de Asigurări de Sănătate se confruntă de mai mulți ani cu probleme în decontarea concediilor medicale, pe fondul unui dezechilibru între contribuțiile colectate și sumele plătite.

Potrivit lui Horațiu Moldovan, întârzierile au fost reduse considerabil, iar în paralel sunt discutate măsuri care să limiteze acordarea concediilor medicale nejustificate, inclusiv sancțiuni severe pentru medicii care eliberează astfel de documente, a declarat acesta pentru Digi24.

„Vreau să vă dau o veste bună. Nu mai este vorba de un an. De fapt, anul trecut am avut o întârziere de 3 ani, 3 ani era întârziere a statului român, respectiv prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la decontare. De ce? Pentru că a existat și încă există o disproporție între sumele colectate din CAM, Contribuția Asiguratorilor de Muncă pentru concedii medicale și cheltuielile cu concediile medicale și atunci s-au tot acumulat, s-au rostogolit datorii”.

Șeful CNAS a explicat că, la preluarea mandatului, instituția se confrunta cu întârzieri de peste un an în decontarea concediilor, situație care a început treptat să fie corectată. Chiar dacă tema principală o reprezintă concediile medicale false, oficialii subliniază că presiunea financiară generată de acestea a afectat întregul mecanism de plată.

„În momentul în care eu am preluat mandatul în aprilie anul acesta, Casa de Asigurări de Sănătate era la un an și patru luni restanță de plată. Am ajuns în aceste zile la nivelul lunii februarie anul curent. Dacă vom reuși și Guvernul va reuși să vină cu o suplimentare din bugetul de stat către acest fond al concediilor medicale până la finalul anului, poate mai recuperăm încă o lună sau chiar două luni. Deci suntem într-o situație mult, mult mai bună față de situația în care eram în urmă cu câteva luni sau nu mai spun de situația în urmă cu un an”, a spus Horațiu Moldovan.

Potrivit CNAS, reducerea numărului de concedii medicale false este esențială pentru stabilizarea pe termen lung a fondului, fără a mai fi nevoie de intervenții repetate din bugetul de stat.

În paralel cu gestionarea restanțelor, CNAS a constituit un grup de lucru interinstituțional care are ca obiectiv identificarea unor soluții legislative concrete pentru combaterea concediilor medicale false. Accentul cade pe perioadele în care s-au observat creșteri artificiale ale numărului de concedii, în special în jurul zilelor libere legale.

„Desigur, lucrul acesta trebuie să fie corectat pe termen lung, pentru că aici s-a intervenit cu bani de la bugetul de stat, adică din contribuțiile celor care muncesc pentru cei care au nevoie de aceste concedii. Atât eu cât și domnul ministru al sănătății am ieșit și am spus că lucrurile acestea trebuie să fie corectate. Erau acele perioade de concedii sau de punți între zilele libere când numărul de concedii medicale creștea foarte mult”, a mai spus el.

Horațiu Moldovan a arătat că primele ajustări au fost făcute în cursul verii, iar efectele sunt deja vizibile. Numărul concediilor medicale acordate pentru codul de boală obișnuită a început să scadă, iar fluctuațiile mari din perioadele de „punți” nu mai apar.

„Am corectat, am făcut prima corecție în vară și deja în această toamnă se resimt efectele, în sensul în care numărul de concedii medicale pe codul obișnuit de boală obișnuită 01 a început să scadă și avem o oarecare liniaritate, nu mai avem acele acele vârfuri în perioadele de puncte și în momentul de față am constituit la Casa Națională de Asigurări de Sănătate un grup de lucru inter-instituțional care are un mandat clar ca până la finalul acestui an să vină cu măsuri suplimentare, cu propuneri suplimentare legislative de rezolvare a acestei probleme cu concediile medicale, astfel încât să crească răspunderea la nivelul medicului, dar și la nivelul celui care solicită concediu medical. Mă refer la cei care solicită concedii medicale, persoane sănătoase care vor de fapt câteva zile libere”.

În acest context, grupul de lucru are mandat să vină până la finalul anului cu propuneri legislative clare, menite să limiteze solicitările nejustificate.

Printre soluțiile analizate se află și introducerea unor măsuri considerate radicale, dar aplicate deja în alte state. Una dintre propuneri vizează neplata primei zile de concediu medical, tocmai pentru a descuraja solicitările nejustificate.

„Trebuie să eliminăm acest aspect pentru că nu facem decât să furăm niște bani de la cei care contribuie. Sunt câteva propuneri pe masa acestei acestei comisii, acestui grup de lucru. Vom veni cu ele în spațiul public la finalul acestei luni sau la începutul lunii viitoare. Este o propunere care funcționează și în alte țări”, declaraă Moldovan.

O altă măsură aflată în discuție este retragerea dreptului de liberă practică pentru medicii care acordă concedii medicale false în cunoștință de cauză.

„De exemplu, prima zi de concediu neplătită, este doar o propunere, se analizează. De asemenea, o altă propunere care merge într-un fel la cauză sau la jumătatea acestei cauze, respectiv la retragerea dreptului de liberă practică pentru medicul care prescrie concediu medical, știind că pacientul nu are nevoie. Sunt lucruri radicale, dar această problemă serioasă nu poate să fie rezolvată decât într-un mod de genul acesta. Sunt niște propuneri care se discută la momentul de față la nivel de specialiști. Urmează să vedem care sunt concluziile finale și le vom anunța în momentul în care le vom propune Guvernului”, spune el.

Întrebat cum poate fi stabilit cu certitudine dacă un pacient solicită un concediu medical fals, președintele CNAS a susținut că, în majoritatea cazurilor, medicul are suficiente competențe pentru a face această diferențiere.

„Lucrul acesta îl cunoaște orice medic. Sunt medic, știu când pacientul din fața mea este bolnav și are nevoie de concediu medical. Poate sunt situații excepționale, cu totul și cu totul excepționale, când medicul nu poate să-și dea seama de lucru acesta”.

Horațiu Moldovan a subliniat că scopul măsurilor propuse nu este transformarea medicilor în investigatori, ci descurajarea situațiilor în care atât pacientul, cât și medicul știu că solicitarea nu este justificată.