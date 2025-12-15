La o ecografie abdominală inclusă în controalele periodice de rutină, medicul i-a depistat un anevrism de aortă abdominală, adică o dilatare periculoasă a acestei artere, cu risc crescut ca acesta să se rupă și să îi pună viața în pericol.

În acest context, Dinu s-a programat la Prof. Dr. Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară la Spitalul Clinic SANADOR, care a decis mai întâi să-i monitorizeze evoluția anevrismului. La momentul optim, afecțiunea a fost tratată printr-o procedură minim invazivă, numită EVAR, prin care în interiorul aortei a fost implantată o proteză vasculară pentru izolarea anevrismului și întărirea peretelui vascular. Intervenția a fost una reușită, cu recuperare rapidă.

Coronarografia efectuată înaintea acestei intervenții pentru anevrismul abdominal de aortă a scos la iveală o altă problemă serioasă de sănătate: stenoză sau îngustare severă pe una dintre arterele coronare, care duce sângele oxigenat către inimă, cu extindere și către ramura ei diagonală.

Recuperat după intervenția inițială, Dinu a revenit la Spitalul Clinic SANADOR după trei luni, pentru tratarea celei de-a doua afecțiuni cardiovasculare, care risca să ducă la producerea unui infarct miocardic acut. De data aceasta, Dinu a fost preluat de Dr. Rodica Niculescu, medic primar cardiologie și șefa Departamentului de Cardiologie Intervențională, un medic experimentat, care a realizat peste 10.000 de intervenții.

În cazul lui Dinu, intervenția efectuată tot minim invazivă a fost o angioplastie coronariană, cu intrare prin artera de la încheietura mâinii, folosind un balon special pentru a slăbi calcifierea din zona îngustată și un stent pentru a menține artera deschisă. Procedura a fost un succes, restabilind circulația normală a sângelui către mușchiul inimii.

Mulțumit de tratamentul și îngrijirile de care a beneficiat la SANADOR, Dinu își propune acum să revină pentru a trata și cea de-a treia afecțiune cardiovasculară de care suferă, respectiv boala arterială periferică.

Pentru persoanele cu boli cardiovasculare complexe, abordarea multidisciplinară integrată este importantă, astfel încât să se poată obține cele mai bune rezultate pe termen lung. La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții beneficiază de o astfel de abordare, fără a fi nevoiți să se adreseze altor centre medicale.

Atunci când există indicație, tratamentul pentru diferite afecțiuni cardiovasculare este realizat prin chirurgie cardiovasculară sau prin proceduri endovasculare avansate. Pe lângă proceduri structurale, precum TEVAR, EVAR sau TAVI, în Laboratorul de Cateterism al Spitalului Clinic SANADOR, dotat cu două angiografe Philips Azurion 7 de ultimă generație, sunt realizate și angioplastii cu stent sau balon pentru ischemie cardiacă. Succesul terapeutic este susținut de specialiștii din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă Cardiovasculară sau al Unității de supraveghere și tratament avansat al pacienților cardiaci critici (USTACC).