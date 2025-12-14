Horaţiu Moldovan, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a venit cu noi detalii legate de ultima decizie luată de autorități în privința cardului de sănătate.

Moldovan a anunţat că a fost scoasă obligativitatea semnării cu cardul de sănătate, pentru o perioadă de timp, din cauza unei defecţiuni a sistemului informatic al CNAS. Șeful Casei de Asigurări de Sănătate a explicat și că s-a redus perioada de plată a concediilor medicale.

„Întâmpinăm de foarte mulţi ani aceste probleme (cu sistemul informatic – n.red.), care se acutizează periodic. Este o problemă cronică, o boală cronică ce se acutizează din când în când. Suntem într-un astfel de moment, vom interveni cu soluţii de criză, în sensul în care am scos pentru o perioadă de timp obligativitatea semnării cu cardul, astfel încât relaţia dintre medic şi pacient, dintre furnizor şi pacient să se desfăşoare cu rapiditate”, a declarat Horaţiu Moldovan, duminică seară, la Digi 24.

Horaţiu Moldovan a precizat că anul viitor va exista o nouă platformă informatică a CNAS. În plus, din luna ianuarie va putea fi accesată noua platforma de programări online.

„Lucrăm la noua platformă informatică care va fi gata la mijlocul anului viitor, care spuneam că suntem în teste acum şi, aşa cum am promis, din ianuarie va fi disponibilă platforma de programări online, pentru că nu a mai existat aşa ceva. E o nouă componentă a acestei platforme informatice. E un instrument care ajută pacientul să navigheze mai uşor. Vor putea pacienţii, aparţinătorii sau medicii, să facă programări online către toţi furnizorii în contract cu CNAS”, a detaliat Horaţiu Moldovan.

Întrebat de ce concediile medicale se decontează cu întârzieri până la un an, şeful CNAS a explicat că această perioadă de decontare a fost redusă.

În prezent, tot există întârzieri, însă situația este mult mai bună. Iar totul s-ar putea urgenta în cazul în care Guvernul va reuşi să vină cu o suplimentare bugetară pentru concediile medicale, mai afirmă Horaţiu Moldovan.