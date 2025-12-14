Potrivit ministrului Muncii, Florin Manole, acest sprijin se acordă pensionarilor care au venituri lunare de cel mult 2.574 de lei. Măsura este prevăzută într-o lege adoptată pentru anul 2025 și vizează aproximativ 2,75 milioane de persoane.

Plata se face prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), în același mod în care fiecare pensionar primește pensia, fie pe card, fie prin mandat poștal, a explicat ministrul la România TV.

„Da, e vorba de un supliment important, care vine împreună cu pensia. Este vorba de cei 400 de lei din luna decembrie, care decurg din legea prin care cei cu pensii sub 2.574 de lei primesc acest sprijin”, a declarat ministrul Florin Manole.

Suma de 400 de lei din decembrie reprezintă a doua tranșă a unui ajutor total de 800 de lei stabilit pentru acest an. Prima tranșă a fost acordată în luna aprilie, iar cea de-a doua este programată înainte de sărbătorile de iarnă, pentru a sprijini pensionarii într-o perioadă cu cheltuieli mai mari.

Ministrul Muncii a explicat că suplimentul nu înlocuiește indexarea pensiilor, dar are rolul de a atenua efectele contextului economic dificil. El a precizat că inflația ridicată și presiunile bugetare au făcut imposibilă o creștere generală a pensiilor, motiv pentru care Guvernul a optat pentru soluții punctuale.

Oficialul a arătat că acest ajutor trebuie privit împreună cu alte măsuri sociale aflate deja în derulare, destinate persoanelor vulnerabile, în special din mediul rural.

Pe lângă suplimentul de 400 de lei, pensionarii cu venituri mici beneficiază și de sprijin pentru plata energiei. Este vorba despre un ajutor de 50 de lei pe lună, acordat până în martie 2026, într-o perioadă în care facturile la energie rămân ridicate. De asemenea, există și ajutoare pentru încălzirea locuinței, inclusiv pentru achiziția de lemne, acolo unde este cazul.

„E important să vedem acest sprijin modest la pachet cu sprijinul pentru energie – 50 de lei până în martie, când facturile trebuie să își mai domolească din dimensiuni, plus ajutorul pentru lemne. Sunt români defavorizați, în special cei din mediul rural. E important, și în acest an acești bani vor ajunge”, a mai declarat ministrul Muncii.

Ministrul Muncii a subliniat că aceste măsuri sunt gândite pentru a oferi un minim de stabilitate financiară celor mai expuși români, într-un context în care costurile de trai au crescut semnificativ.

„Avem o inflație deja mare și anul viitor vom avea inflație semnificativă. Trebuie să oferim măcar această soluție punctuală. Nu e la fel ca indexarea, dar e un mod să trecem peste o perioadă dificilă bugetar”, a declarat Florin Manole.

Plata suplimentului de 400 de lei se face automat, fără depunerea de cereri. Suma va apărea odată cu pensia din luna decembrie, indiferent de modalitatea de plată aleasă de beneficiar. Pensionarii nu trebuie să facă niciun demers suplimentar și nu există condiții suplimentare în afara plafonului de venit stabilit de lege.

Autoritățile transmit că măsura este una temporară, adaptată situației bugetare actuale, și are rolul de a sprijini pensionarii cu venituri mici în perioada de iarnă, când cheltuielile cresc considerabil.