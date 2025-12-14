Membrii Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa îi solicită premierului Ilie Bolojan, printr-o scrisoare deschisă, majorarea salariului minim garantat în plată și acuză Guvernul că încearcă să reducă deficitul bugetar excesiv exclusiv pe seama cetățenilor, în timp ce capitalul și grupurile politice privilegiate ar fi în continuare protejate.

Documentul a fost adoptat de Consiliul General al organizației, reunit în ședință în perioada 10–12 decembrie 2025, în urma unei analize ample a măsurilor guvernamentale recente.

Potrivit sindicaliștilor, consensul politic invocat de Executiv pentru susținerea actualelor politici economice nu trebuie confundat cu acceptarea acestora de către populație.

Reprezentanții Cartel Alfa susțin că acordul din interiorul coaliției de guvernare este reflectat în mod artificial în spațiul public, prin influența politică exercitată asupra principalelor canale media, și nu reprezintă o confirmare reală a sprijinului cetățenilor. În opinia lor, ignorarea acestei diferențe ar demonstra o direcție greșită și o eroare gravă de evaluare din partea prim-ministrului.

Sindicaliștii apreciază că măsurile promovate de Guvern sub pretextul „salvării țării” sunt profund nocive, deoarece conduc la sărăcirea populației și generează dificultăți serioase pentru activitatea economică, cu efecte negative pe termen mediu și lung.

Deși o mare parte a populației ar fi înțeles contextul dificil, marcat atât de un cadru internațional complicat, cât și de guvernări interne considerate iresponsabile, Cartel Alfa arată că politicile concrete propuse sau aplicate sunt incoerente și contradictorii.

În scrisoare se arată că, pe de o parte, Guvernul recurge la reducerea veniturilor salariale, inclusiv prin diminuarea sporurilor, înghețarea salariilor din sectorul bugetar și a pensiilor, precum și prin reduceri mascate de personal sau intenții de blocare a tuturor veniturilor.

Pe de altă parte, sindicaliștii reclamă continuarea cheltuielilor excesive ale instituțiilor publice pentru achiziții de servicii și produse considerate nejustificate într-o perioadă de criză națională. În același timp, măsurile de combatere a marii evaziuni fiscale și de îmbunătățire a colectării la buget ar întârzia să apară, iar privilegiile categoriilor protejate politic ar rămâne, în mare parte, intacte.

Cartel Alfa susține că austeritatea este aplicată selectiv, doar asupra salariaților, pensionarilor și cetățenilor obișnuiți, prin creșteri de taxe, scăderi și înghețări de salarii și pensii, menținerea unei inflații ridicate și lipsa unor politici eficiente pentru ținerea sub control a costului vieții, în special în domenii precum energia, locuirea și alimentele.

Organizația critică în mod special intenția Guvernului de a îngheța salariul minim garantat în plată, apreciind că această decizie ar accentua presiunea asupra lucrătorilor cu venituri mici.

Un alt punct major de critică vizează blocarea reformei fiscale necesare alinierii la prevederile Cartei sociale europene și ale Convenției 102 a Organizației Internaționale a Muncii.

Sindicaliștii arată că, deși aceste documente prevăd ca aportul lucrătorilor la cheltuielile sociale să nu depășească 50%, în România contribuția acestora ar acoperi aproximativ 83% din fondul de pensii și 64% din fondul de sănătate.

În lipsa unor măsuri echilibrate, Cartel Alfa consideră că decidenții politici care au contribuit la situația actuală nu sunt afectați de austeritate, în condițiile în care subvențiile pentru partide rămân ridicate, indemnizațiile parlamentarilor nu sunt reduse, iar salariile demnitarilor nu au fost diminuate semnificativ.

De asemenea, capitalul ar continua să fie protejat, România fiind descrisă, începând din 2018, ca un paradis fiscal pentru marii contribuabili.

Sindicaliștii critică și menținerea indemnizațiilor ridicate pentru managementul companiilor de stat și a numărului mare de membri în consiliile de administrație, numiți politic, subliniind contrastul cu responsabilitățile asumate de lucrătorii de rând.

În final, Cartel Alfa avertizează că înghețarea salariului minim ar valida evaziunea fiscală și ar limita creșterea veniturilor bugetare, solicitând majorarea acestuia, conform legii, la cel puțin 4.350 de lei.