Apel către premierul Ilie Bolojan din partea Cartel Alfa. Se cere majorarea salariului minim din 2026
Membrii Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa îi solicită premierului Ilie Bolojan, printr-o scrisoare deschisă, majorarea salariului minim garantat în plată și acuză Guvernul că încearcă să reducă deficitul bugetar excesiv exclusiv pe seama cetățenilor, în timp ce capitalul și grupurile politice privilegiate ar fi în continuare protejate.
Documentul a fost adoptat de Consiliul General al organizației, reunit în ședință în perioada 10–12 decembrie 2025, în urma unei analize ample a măsurilor guvernamentale recente.
Potrivit sindicaliștilor, consensul politic invocat de Executiv pentru susținerea actualelor politici economice nu trebuie confundat cu acceptarea acestora de către populație.
Reprezentanții Cartel Alfa susțin că acordul din interiorul coaliției de guvernare este reflectat în mod artificial în spațiul public, prin influența politică exercitată asupra principalelor canale media, și nu reprezintă o confirmare reală a sprijinului cetățenilor. În opinia lor, ignorarea acestei diferențe ar demonstra o direcție greșită și o eroare gravă de evaluare din partea prim-ministrului.
Sindicaliștii apreciază că măsurile promovate de Guvern sub pretextul „salvării țării” sunt profund nocive, deoarece conduc la sărăcirea populației și generează dificultăți serioase pentru activitatea economică, cu efecte negative pe termen mediu și lung.
Deși o mare parte a populației ar fi înțeles contextul dificil, marcat atât de un cadru internațional complicat, cât și de guvernări interne considerate iresponsabile, Cartel Alfa arată că politicile concrete propuse sau aplicate sunt incoerente și contradictorii.
Cheltuielile excesive ale instituțiilor publice continuă în mod nejustificat, acuză sindicaliștii
În scrisoare se arată că, pe de o parte, Guvernul recurge la reducerea veniturilor salariale, inclusiv prin diminuarea sporurilor, înghețarea salariilor din sectorul bugetar și a pensiilor, precum și prin reduceri mascate de personal sau intenții de blocare a tuturor veniturilor.
Pe de altă parte, sindicaliștii reclamă continuarea cheltuielilor excesive ale instituțiilor publice pentru achiziții de servicii și produse considerate nejustificate într-o perioadă de criză națională. În același timp, măsurile de combatere a marii evaziuni fiscale și de îmbunătățire a colectării la buget ar întârzia să apară, iar privilegiile categoriilor protejate politic ar rămâne, în mare parte, intacte.
Cartel Alfa susține că austeritatea este aplicată selectiv, doar asupra salariaților, pensionarilor și cetățenilor obișnuiți, prin creșteri de taxe, scăderi și înghețări de salarii și pensii, menținerea unei inflații ridicate și lipsa unor politici eficiente pentru ținerea sub control a costului vieții, în special în domenii precum energia, locuirea și alimentele.
Organizația critică în mod special intenția Guvernului de a îngheța salariul minim garantat în plată, apreciind că această decizie ar accentua presiunea asupra lucrătorilor cu venituri mici.
Contribuțiile angajaților la cheltuielile sociale nu ar trebui să depășească 50%, atrage atenția Cartel Alfa
Un alt punct major de critică vizează blocarea reformei fiscale necesare alinierii la prevederile Cartei sociale europene și ale Convenției 102 a Organizației Internaționale a Muncii.
Sindicaliștii arată că, deși aceste documente prevăd ca aportul lucrătorilor la cheltuielile sociale să nu depășească 50%, în România contribuția acestora ar acoperi aproximativ 83% din fondul de pensii și 64% din fondul de sănătate.
În lipsa unor măsuri echilibrate, Cartel Alfa consideră că decidenții politici care au contribuit la situația actuală nu sunt afectați de austeritate, în condițiile în care subvențiile pentru partide rămân ridicate, indemnizațiile parlamentarilor nu sunt reduse, iar salariile demnitarilor nu au fost diminuate semnificativ.
De asemenea, capitalul ar continua să fie protejat, România fiind descrisă, începând din 2018, ca un paradis fiscal pentru marii contribuabili.
Sindicaliștii critică și menținerea indemnizațiilor ridicate pentru managementul companiilor de stat și a numărului mare de membri în consiliile de administrație, numiți politic, subliniind contrastul cu responsabilitățile asumate de lucrătorii de rând.
În final, Cartel Alfa avertizează că înghețarea salariului minim ar valida evaziunea fiscală și ar limita creșterea veniturilor bugetare, solicitând majorarea acestuia, conform legii, la cel puțin 4.350 de lei.
Comunicatul integral al confererației sindicale
„Domnule Prim Ministru,
Membrii Consiliului General al CNS Cartel ALFA, reuniți în ședință în perioada 10-12 decembrie 2025, analizând măsurile guvernamentale, au constatat:
A) Consensul aparent obținut în cadrul coaliției pentru măsurile pe care le susțineți ca Prim Ministru nu trebuie confundat cu susținerea cetățenilor pentru aceste măsuri; Mai mult decât atât, acest consens și aparentă susținere, se reflectă în mass-media prin controlul deținut de partide asupra principalelor canale mediatice, și nu trebuie confundat cu acordul cetățenilor pentru măsurile luate de actualul guvern. Dacă nu înțelegeți acest lucru, vă aflați pe o pistă greșită și într-o gravă eroare.
Măsurile propuse de actualul guvern, sub pretextul “salvării țării” sunt extrem de nocive, duc la sărăcirea populației și creează dificultăți majore pentru activitatea economică cu consecințe pe termen mediu și lung.
B) O mare parte a populației, inclusiv membrii noștri de sindicat, au înțeles dificultățile țării datorate atât unui context internațional complicat, dar mai ales unor guvernări autohtone iresponsabile. Au înțeles că prioritățile sunt orientate către acoperirea deficitului excesiv. Cu toate acestea, în privința măsurilor întreprinse sau propuse de guvernul pe care îl conduceți, constatăm incoerențe și contradicții serioase:
1) Pe de o parte, asistăm la reducerea veniturilor salariale, inclusiv prin reducerea sporurilor (care ar fi trebuit sa fie corelate cu condițiile de muncă), înghețarea salariilor personalului bugetar și a pensiilor, reduceri mascate de personal și intenția de înghețare a tuturor veniturilor;
In același timp și în sens opus, continuă cheltuielile deșănțate a instituțiilor bugetare cu achiziții de servicii și produse nejustificate în perioada de criză națională; măsurile pentru diminuarea marii evaziuni și colectarea la buget se lasă așteptate, iar privilegiile categoriilor protejate politic rămân în cea mai mare parte neatinse;
2) Astfel, aplicarea măsurilor de austeritate se face numai pentru salariați, pensionari, simpli cetățeni, prin:
• creșterea taxelor:
• scăderea salariilor;
• înghețarea salariilor și a pensiilor în plată;
• menținerea inflației ridicate;
• lipsa de masuri pentru mentinerea costului.de trai in limite suportabile (energie, locuire, alimente);
• prin intenția de înghețare a salariului minim pe economie garantat în plată;
• prin blocarea reformei fiscale pentru alinierea la prevederile Cartei sociale europeane si ale Conventiei 102 a Organizației Internaționale a Muncii, documente ratificate de statul român, conform cărora contribuția lucrătorului la totalul cheltuielilor sociale nu trebuie să depășească 50% din acestea, ceea ce nu este cazul în România, unde contribuția lucrătorilor acoperă 83% din necesarul fondului de pensii și 64% din necesarul fondului de sănătate, principalele cheltuieli sociale.
3) Fără aplicarea echilibrată a măsurilor de austeritate:
-pentru decidenții politici care ne-au adus în situația dificilă de astăzi, printre care sunt nenumărați membri ai partidului d-voastră. Constatăm că în continuare partidele politice primesc subvenții uriașe de la bugetul statului, că indemnizațiile parlamentarilor și sumele alocate acestora rămân neschimbate, uneori majorate, că salariile demnitarilor nu au fost reduse prin lege cu cel puțin 30%, precum s-a acționat în cazul celorlalte categorii de lucrători;
-pentru capital, care este protejat în realizarea profiturilor;
Reamintim faptul că din 2018 Romania reprezintă un paradis fiscal, derogând capitalul de orice răspundere socială.
Prin transferul integral de taxe sociale din responsabilitatea angajatorului în sarcina lucrătorului, statul obligă cetățenii, simpli contribuabili, să preia pe umerii lor responsabilitatea capitalului privat de a asigura partea sa din responsabilitatea socială, prin participarea la fondul de sănătate și fondul de pensii. Mai grav, astăzi afirmați că politica de protejare a profiturilor societăților trebuie să continue:
-Continuarea menținerii indemnizațiilor de management sfidătoare la unitățile cu capital majoritar sau integral de stat și a numărului exagerat de mare a membrilor desemnați în Consiliile de administrație, reprezentanți de altfel desemnați de către partide; Vă reamintim că un simplu șef de depozit, garantează cu o cota din venitul său salarial și casa proprie pentru siguranța gestiunii, în timp ce managerii, pentru situația întreprinderilor, nu garantează cu nimic
În loc să creșteți salariul minim garantat în plată, care se aplică lucrătorilor din sectorul economic, cei care participă în mod direct la creșterea economică, prin înghețarea salariului minim doriți de fapt să validați prin lege evaziunea fiscală și să respingeți creșterea veniturilor la bugetul de stat.
Cu alte cuvinte, doriți reducerea deficitului excesiv doar prin sacrificarea cetățenilor și prin protejarea capitalului și a sponsorilor de partid.
Domnule Prim Ministru,
Trebuie să aveți politici echilibrate pentru țară, care să urmărească realizarea justiției sociale, nu măsuri protecționiste pentru grupurile de interese.
Nu trebuie să urâți lucrătorii și cetățenii țării pe care o conduceți temporar.
Față de analiza de mai sus, membrii Consiliului General al Confederatiei Naționale Sindicale “Cartel ALFA” vă solicită creșterea salariului minim garantat în plată, conform legii în vigoare, la cel puțin valoarea de 4.350 lei.”
