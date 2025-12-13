În prezent, conform Codului Fiscal, unele dintre aceste contribuții pot fi considerate venituri supuse impozitării. Totodată, alte acte normative în domeniul asistenței sociale stabilesc că aceste sume sunt destinate exclusiv acoperirii cheltuielilor pentru furnizarea serviciilor. Această situație creează o neconcordanță legislativă între legislația fiscală și cea specifică asistenței sociale.

Propunerea legislativă urmărește clarificarea tratamentului fiscal aplicabil acestor contribuții, astfel încât sumele plătite de persoanele vulnerabile să poată fi utilizate integral pentru furnizarea și îmbunătățirea serviciilor sociale.

„Totuşi, alte acte normative în vigoare prevăd că aceste contribuţii reprezintă parte integrantă a mecanismului de finanţare a serviciilor sociale, fiind destinate exclusiv acoperirii cheltuielilor necesare furnizării acestor servicii. Prin urmare, apare o neconcordanţă legislativă între Codul Fiscal şi legislaţia specifică asistenţei sociale”, au transmis reprezentanţii formaţiunii.

Excluderea expresă a acestor contribuții din sfera veniturilor impozabile și alinierea legislației fiscale cu cea privind asistența socială sunt principalele obiective. În plus, inițiativa ar asigura că 100% din aceste contribuții vor fi utilizate în interesul beneficiarilor.

„Dar ONG-urile sociale sunt în pericol să-şi închidă activitatea în lipsa resurselor necesare. De aceea este important să le susţinem, în beneficiul celor vulnerabili şi, de ce nu, să stimulăm şi alte fundaţii şi asociaţii să ofere astfel de servicii sociale, pe care, din păcate, statul nu le mai poate asigura”, a spus senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu, membră a Comisiei pentru sănătate din Senat.

Beneficiarii vizați includ persoanele cu dizabilități, vârstnicii aflați în îngrijire, copiii care frecventează centre de zi și alte categorii eligibile. Modificarea legislativă are scopul de a permite ONG-urilor să utilizeze integral resursele primite pentru îngrijire, hrană și tratament, fără ca acestea să fie diminuate prin impozitare.

„Prin eliminarea impozitării acestor contribuţii vom obţine o creştere a calităţii serviciilor sociale de care beneficiază persoanele vulnerabile. Practic, ducem la final resursele să lucreze exclusiv pentru aceste segmente de populaţie care au cel mai mare nevoie de ajutor. Rezultatul va fi că persoanele vulnerabile vor beneficia de îngrijire, de hrană şi tratament mai bune, ceea ce va face o diferenţă foarte mare în bine pentru viaţa lor de zi cu zi”, a spus deputata USR Oana Murariu, membră a Comisiei juridice şi a Comisiei pentru drepturile omului din Camera Deputaţilor.

Prin această inițiativă, resursele financiare ale ONG-urilor vor putea să contribuie în totalitate la creșterea calității serviciilor sociale oferite persoanelor vulnerabile, menținând funcționalitatea organizațiilor care asigură aceste servicii.